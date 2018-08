Piden dejar de llamar cáncer a algunos tumores

Un grupo de expertos publicó esta propuesta en la prestigiosa revista científica The BMJ. Buscan evitar daño a los pacientes con tratamientos invasivos innecesarios. No siempre se trata de lesiones peligrosas, afirman.

Los oncólogos se enfrentan al desafío de no hacer nada ante un tumor de muy bajo riesgo.

Escuchar la palabra cáncer, para muchos pacientes, está asociado con una sentencia a muerte. Sin embargo, los avances y tratamientos médicos han ido avanzando tanto que, en países de alto ingreso, la supervivencia supera el 53% a los cinco años del diagnóstico. Por esto, un equipo internacional de médicos y científicos ha propuesto dejar de llamar cáncer a algunos tumores de bajo riesgo. (Lea acá: No es lo mismo tener cáncer en la India que en Noruega)

Publicada este mes en la revista científica The BMJ – antes conocida como el British Medical Journal y una de las revista médicas más prestigiosas del mundo – la iniciativa busca que se dejen de realizar procedimiento innecesarios cuando no hay riesgo, pues en realidad se trata de lesiones benignas.

Un ejemplo que dan los autores es el caso del cáncer de tiroides, cuya frecuencia se ha multiplicado por cinco en los últimos años. Pero más allá de que se trate de un aumento en el número de casos como tal, que la cifra se allá disparado tiene que ver con que las nuevas técnicas, como la tomografía axial computarizada (TAC), ha permitido detectar miles de cáncer de tiroides papilar, un tipo de tumor que realidad no representa ningún daño.

El caso se repite para el carcinoma ductal in situ, un tipo común de cáncer de mama no invasivo, y para el cáncer localizado de próstata. Según explica el periódico español El País, en ambos casos, la mejora de la tecnología ha llevado a un sobrediagnóstico: la identificación de casos de cáncer que nunca habrían producido síntomas. En los tumores de mama, un reciente análisis de 24 años en Países Bajos ha sugerido que hasta la mitad de los diagnósticos en cribados con mamografías serían innecesarios”. (Lea acá: ¿Hacerse o no la próxima mamografía? Mejor lea esto)

Ante esto, en el documento publicado en The BMJ, el equipo de expertos propone que “Eliminar la etiqueta cáncer de algunos estados de bajo riesgo podría ayudar a cambiar la perspectiva de los médicos y les permitiría sentirse más cómodos recomendando opciones menos invasivas a los pacientes”.

En vez de llamarle a todos los tumores cáncer los autores del documento proponen renombrar las lesiones según la escala de riesgo. Alternativas como “lesiones inactivas de bajo potencial maligno, células anormales o microtumores”, son las que han puesto sobre la mesa.

Pero esta no es la primera vez que oncólogos lanzan una prepuesta de este tipo. Hace cuatro años la doctora Laura J. Esserman de la Universidad de California en San Francisco escribió una nota en The Lancet en la que también buscaba una re etiquetación de lo que es cáncer. “Proponemos llamar lesiones inactivas de origen epitelial a aquellas lesiones (actualmente etiquetadas como cáncer) y a sus precursores que es improbable que causen daño si se dejan sin tratamiento”, escribió en su momento, según recuerda el diario El País.