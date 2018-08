Por adulterar suplementos dietarios, empresas son multadas con más de $1.000 millones

-Redacción Salud

En los últimos años cada vez es más fácil comprar suplementos dietarios. Es posible conseguirlos en tiendas sin necesidad de ninguna prescripción. También se pueden comprar por internet, donde diversas páginas los ofrecen de diversos componentes y de distintos precios. En Mercado Libre hay, por ejemplo, productos desde $40 mil hasta más de $150 mil. (Lea La gran regulación de precios de medicamentos que se cayó a último minuto)

¿Qué tan seguros son? ¿Se puede confiar en todos? Es difícil responder esa pregunta pero el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) acaba de poner una sanción que lanza una alerta sobre el cuidado que deben tener los consumidores de estos artículos. (Lea Estos son los medicamentos más caros y más vendidos en Colombia)

De acuerdo a un comunicado, esa entidad sancionó con un monto aproximado de $1.000 millones a varias empresas que estaban fabricando y comercializando suplementos dietarios adulterados. Entre las compañías sancionadas se encuentran la sociedad Laboratorios Dubac de Colombia S.A.S., el Centro de Investigación Clínica de Referencia Envejecimiento y Obesidad S.A.S., y los señores Jhon Santa Mazo y Guillermo Alexander Ardila Atencio. (Lea Estas son las razones del desabastecimiento de 55 medicamentos en Colombia)

El motivo de la multa, cuyo monto máximo no superó los $260’414.000, fue el hallazgo de unos componentes que no están permitidos en este tipo de productos “y ponen en riesgo la salud de quienes los consumen”. Para ser más específicos, tras hacer un análisis físico-químico, el Invima encontró que los suplementos dietarios tenían Sibutramina o Sindenafil. Este último, reitera la entidad, está aprobado como medicamento (es el componente del viagra) pero no como suplemento dietario.

Respecto a la Sibutramina, el asunto parece ser más complejo. En octubre de 2010 el Invima había cancelado el registro sanitario de ese principio activo luego de hacer un juicioso seguimiento médico y de analizar la evidencia internacional sobre sus efectos adversos.

“La Sibutramina es un medicamento empleado para inhibir del apetito, indicado estrictamente en personas obesas (es decir con un índice de masa corporal igual o mayor a 30 Kg/m2). Puede generar efectos secundarios como ansiedad, aumento de la presión sanguínea, depresión, aumento del ritmo cardíaco, afecciones hepáticas y renales, dolor de cabeza, insomnio, estreñimiento, migraña, gastritis, entre algunos otros”, decía un aparte de la alerta sanitaria.

Con esta sanción el Invima vuelve a hacer el mismo llamado que suele reiterarles a los consumidores: "Invitamos a los ciudadanos a siempre verificar en los productos que usa y consume la veracidad del registro sanitario como garantía de seguridad, calidad y confianza en la página web www.invima.gov.co o gratis desde su celular Tigo o Movistar*767#".