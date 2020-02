¿Por qué aumentan los temores por el control del coronavirus?

Scidev.net*

Los sistemas de salud débiles en otros países y los casos asintomáticos preocupan a la OMS, que ayer dijo que el mundo debería prepararse para una eventual pandemia (aunque el coronavirus aún no ha sido clasificado como tal).

A medida que se acumula evidencia de que las personas pueden portar coronavirus sin mostrar ningún síntoma, aumenta el temor de que la enfermedad sea imposible de controlar en algunas regiones. Más de 74,000 personas en 25 países han sido infectadas y más de 2,000 personas han muerto desde que el virus, oficialmente conocido como COVID-19, estalló en China en diciembre.

Controlar la propagación de este coronavirus en África, incluido Egipto, donde se ha confirmado al menos un caso, "dependerá en gran medida de la capacidad de salud de un país", según un nuevo estudio publicado en The Lancet. La revisión encontró que los países africanos con alto y mediano riesgo de transmisión desde China están "mal preparados para detectar casos y limitar la transmisión".

Los diagnósticos son fundamentales para el control de la epidemia, pero desarrollar pruebas para identificar enfermedades es técnicamente desafiante y requiere mucho tiempo, y muchas pruebas no están disponibles de una manera que sea fácil de implementar en el campo, muestra un análisis de BMJ Global Health.

Los trabajadores médicos chinos en las provincias afectadas por el virus le han dicho a la Organización Mundial de la Salud que no tienen la capacidad de diagnosticar los casos de inmediato. "Nuestro mayor temor sigue siendo el daño que este coronavirus podría causar en un país como la RDC", dice el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Detección basada en síntomas

Investigadores en Alemania descubrieron que las personas pueden infectarse sin parecer enfermas, después de que la detección basada en síntomas omitió dos casos de coronavirus en un grupo evacuado de China a Alemania.

Varias pruebas, incluida una muestra de la garganta, confirmaron que las dos personas tenían el virus, según la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Frankfurt. "Descubrimos que la eliminación del virus potencialmente infeccioso puede ocurrir en personas que no tienen fiebre ni signos o solo signos menores de infección", dicen los investigadores. "No está claro si las personas que no muestran signos o síntomas de infección respiratoria eliminan [el virus]".

La evidencia anecdótica sugiere que las personas sin síntomas del virus pueden transmitirlo a otros, dice Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Creo que será un fenómeno real", dice. "La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿cuál es el alcance de esa transmisión asintomática? ¿Es un componente menor del brote o es un componente sustancial?

"Si se trata de un componente sustancial, eso se vuelve problemático, porque eso significaría que cuando se realiza un examen de detección de personas no se puede confiar solo en si son o no sintomáticos, tendrá que hacer una prueba".

Pero las pruebas de diagnóstico, especialmente las que son nuevas, pueden dar resultados falsos, dice Michael J. Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Él dice que la sospecha clínica es importante, particularmente en países donde los casos aparecen por primera vez.

Y, el diagnóstico basado en síntomas puede ser la única opción para muchos países que carecen del equipo y la capacitación necesarios para las pruebas de laboratorio.

En Brasil, los investigadores han estado probando una técnica de diagnóstico en tiempo real, utilizada para detectar el sarampión, el virus del zika y la leishmaniasis, para detectar COVID-19. Pero el uso de la técnica en países de bajos ingresos probablemente será limitado, ya que requiere un equipo sofisticado y costoso que muchos sistemas no tienen. En Brasil, cada máquina cuesta alrededor de US $ 45,000.

Francioli Koro Koro, un microbiólogo molecular y epidemiólogo de la Universidad de Douala en Camerún, dice que muchos países africanos lucharán con un brote de COVID-19. "Si el coronavirus aparece aquí en África y no se siguen las reglas básicas, sería un desastre que no podamos manejar", dijo a SciDev.Net.

Agrega que los sistemas de salud en África no tienen la capacidad de llevar a cabo el rastreo de contactos, un elemento básico para el control de enfermedades infecciosas en países como el Reino Unido. "En África, no podemos rastrear para descubrir quién tomó el mismo autobús, el mismo taxi, la misma motocicleta", dice.

Adhanom Ghebreyesus dice que esta epidemia de coronavirus destaca por qué es fundamental fortalecer los sistemas de salud en el Sur global.

Pero Koro Koro dice que las crisis de enfermedades infecciosas a menudo se deben a fracasos políticos tanto a nivel nacional como global. "El problema es, ¿cómo ven los políticos la información que se les da?", Dice. “Para que la OMS, por ejemplo, considere una situación como crítica, se debe cumplir un cierto número de condiciones. Mientras tanto, la enfermedad se está extendiendo".

*Por Fiona Broom, Julien Chongwag y Washington Castilhos.