Procuraduría pide al Invima que se suspenda temporalmente la fabricación de Dololed

- Redacción Vivir

En una carta, la Procuraduría le pidió al Invima suspender la fabricación y comercialización de Dololed al hacerse evidente "el riesgo al que está expuesta la población consumidora del Dololed" que no sabía que el medicamento contenía diclofenaco. En ciertas dosis, este compuesto químico puede ser perjudicial para la salud.

La Procuraduría General de la Nación exhortó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, para que de manera inmediata adopte medidas encaminadas a la suspensión temporal de la fabricación, distribución y comercialización del Dololed, hasta que se tenga certeza de los componentes reales.

En una carta dirigida al director general del Invima, Julio César Aldana, el Ministerio Público señaló que con base en los resultados de una acción preventiva adelantada por la entidad, se evidenció la posible existencia de presuntas irregularidades en la utilización de componentes no autorizados, como el fármaco antinflamatorio no esteroide -AINE- Diclofenaco, en la fabricación del fitoterapéutico Dololed. (Reumatólogos habían advertido problemas con Dololed desde 2017)

El ente de control señaló que la presunta presencia de este componente en el medicamento de uso interno en procesos antinflamatorios, va en contravía de las condiciones y características aprobadas en el registro sanitario, asignado en el 2012, que señala la modalidad de fabricación a base de caléndula officinalis L y sin la presencia de sustancias de origen químico.

Para la Procuraduría es evidente el riesgo al que está expuesta la población consumidora del Dololed, por el uso inadecuado, administración indiscriminada y sin formulación del Diclofenaco, que podría ocasionar efectos adversos en la salud. (El ingrediente oculto de Dololed: ¿un medicamento 100% natural?)

Cabe recordar que hace una semana, el Invima confirmó que había presencia de diclofenaco en cinco lotes de Dololed. "Debido a diferentes denuncias, se evidenció la presencia no autorizada de diclofenaco en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843 del producto fitoterapéutico CALÉNDULA OFFICINALIS. MARCA: DOLOLED, fabricado por Laboratorios Pronabell S.A.S. El consumo de este producto alterado, puede representar un riesgo para la salud causado por la ingesta no informada de diclofenaco". En el mismo comunicado, el Invima aseguró que en pruebas realizadas al Dololed en 2017 y 2018 no encontraron rastros de diclofenaco. (Invima emite alerta sanitaria por presencia de diclofenaco en Dololed)

Como contó El Espectador, los problemas con Dololed habían sido reportados por la Asociación Colombiana de Reumatología desde 2017. Varios reumatólogos del país venían sospechando que algo raro ocurría con el consumo de este fármaco. Los pacientes reumatológicos, aquellos que sufren de artritis y otras enfermedades autoinmunes, son muy proclives a dolores y, por lo tanto, frecuentes consumidores de analgésicos y antiinflamatorios. No era raro que los reumatólogos fueran unos de los primeros en notar la anomalía. Aunque el Dololed se promocionaba como un fitoterapéutico 100 % natural hecho con extracto de caléndula, algunos pacientes habían presentado síntomas atípicos.