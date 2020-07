“Puede que la actividad sexual haya aumentado durante la cuarentena ”: Profamilia

La pandemia ha cambiado muchos de los comportamientos cotidianos de la vida, especialmente, las relaciones de pareja. Según Profamilia, durante el confinamiento se han reportado variaciones en los actos sexuales, ya sea porque han aumentado o porque son motivo de discordia en las parejas. En este sentido, la entidad entrega recomendaciones durante el aislamiento.

La sexualidad hace parte de la vida, pero para que este acto sea seguro lo primero es que ambas partes estén de acuerdo. Este aspecto de la cotidianidad se vio afectado por la pandemia a causa del covid-19. Para Gina Duarte, coordinadora programa de salud mental de Profamilia y Dr. Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, este es uno de los temas por los que más han acudido las personas durante el confinamiento a Porque quiero estar bien, la campaña de Profamilia y Fundación Sanotodomingo, donde un grupo ayuda, sin costo alguno, a todas aquellas personas que lo necesiten en temas como cuidado propio, la violencia en casa, relaciones personales y salud sexual y reproductiva. Esta es la cuarta entrega de una serie que busca evidenciar la realidad del país y dar recomendaciones para mantener por buen camino nuestra salud mental en medio de la “nueva normalidad”.

Empecemos con lo básico: ¿Durante el confinamiento o cuarentena es posible que la actividad sexual haya aumentado en las parejas?

Hasta el momento no se tiene evidencia acerca del aumento de actividad sexual en las parejas; sin embargo la Organización de las Naciones Unidas -ONU- ha llamado la atención frente a que, como resultado de la cuarentena, se tengan más de de 7 millones de embarazos no deseados Según la misma organización, la falta de acceso a métodos anticonceptivos resulta ser su principal causa. Profamilia continúa haciendo un llamado para que todas las entidades del sistema de salud continúen garantizando el acceso a los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Hablamos de relaciones sexuales seguras: ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para entender que mi actividad sexual si es segura?

Existen tres aspectos que toda la población que se encuentra en el territorio colombiano debería tener en cuenta al momento de tener relaciones sexuales:

-Prevenir un embarazo en caso de que éste no sea deseado. -Todas las relaciones sexuales deben ser consentidas, seguras y placenteras.

- Prevenir las Infecciones causadas por transmisión sexual.

En Porque Quiero Estar Bien, tenemos profesionales especializados en salud sexual y reproductiva prestos a responder cualquier duda.

En el caso de las familias numerosas, ¿cómo es el tema de la sexualidad? Esto, teniendo en cuenta que los espacios de la casa están siempre compartidos por los familiares.

Cada caso es particular, lo más importante es mantener una comunicación eficaz con la pareja para encontrar los momentos y espacios más adecuados que permitan la vivencia responsable, segura, íntima y placentera de la sexualidad.

¿Qué tanto tiene que ver el tema de la actividad sexual con los problemas de pareja que se han reportado en la página?

Una de las consultas con mayor frecuencia son los conflictos a la hora de relacionarse. En el caso de las parejas, los temas más consultados son: discusiones, problemas en la comunicación, manejo de tiempos, roles al interior del hogar entre otros. La actividad sexual se relaciona con estos motivos de consulta por lo que se refuerza el desarrollo de habilidades enfocadas a la comunicación.

Para las personas que se encuentran encerradas y no han podido reclamar sus anticonceptivos, ¿cuál es la recomendación?

Aún en época de aislamiento, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva debe estar garantizado porque es considerado de carácter esencial, por lo que las autoridades y entidades del sistema de salud tienen que asegurar que sigan funcionando durante la respuesta a la pandemia.

¿Qué puede hacer una pareja en el caso de que se les haya roto el condón y no pueden recurrir a un médico por el tema de la cuarentena?

Primero que todo mantener la calma. En este caso se puede optar por el uso de la píldora del día después para prevenir un embarazo no deseado tan pronto como sea posible, dentro de las primeras 72 horas luego de la relación sexual.

Si se considera que la relación sexual fue de riesgo, se debe consultar con los especialistas de Porque Quiero Estar Bien para prevenir, identificar y/o mitigar el posible contagio de una Infección de Transmisión Sexual.

¿Cómo se encuentra el tema de la actividad sexual segura dentro del reporte de ‘Porque quiero estar bien?

Las principales consultas en temas de salud sexual y reproductiva a través de los canales de Porque Quiero Estar Bien tienen que ver con la búsqueda de asesoría e información sobre el acceso y uso de métodos anticonceptivos, también porque desean iniciar un método de anticoncepción.

Llama la atención las consultas que se han hecho acerca de los métodos anticonceptivos definitivos como la ligadura de trompas y vasectomía; sobre todo, en mujeres y hombres jóvenes.

¿Qué recomendaciones se da a aquellas parejas que aún siguen llevando el aislamiento desde sus casas?

Si se están tomando las medidas de confinamiento en pareja o solo, resultaría una lástima abstenerse también del placer, siempre que las personas lo deseen y sus pareja también quiera hacerlo, disfrutar de las relaciones sexuales hacen parte de la condición humana.

Para ello, brindamos las siguientes recomendaciones:

● Tú eres tu pareja sexual más segura: el autoerotismo y la masturbación son una excelente opción.

● El uso de la tecnología está al alcance de nuestras manos. El sexting, es decir la práctica que permite sostener conversaciones estimulantes desde el punto de vista erótico, es otra alternativa. Se debe tener la precaución de evitar mostrar el rostro, no hacerlo bajo presión ni con personas desconocidas o que generen desconfianza.

● Si estás en compañía de tu pareja, aunque suene difícil, hay que evitar los besos.

● No olvidar que si se tiene relaciones sexuales, el condón es el mejor aliado. Así se previene el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual - ITS o un embarazo no planeado.

Aquellas mujeres que estaban empezando a planificar y no han podido ir a un chequeo médico, ¿pueden recurrir a ‘Porque quiero estar bien’ para aclarar dudas?

Si, todas las personas que deseen iniciar con un método anticonceptivo o que quieran resolver alguna duda, pueden recurrir al programa ‘Porque Quiero Estar Bien’ para que les puedan orientar según el motivo de consulta.