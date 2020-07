Un estudio publicado en la revista The Lancet sugiere que las muertes por malaria, VIH, y tuberculosis podrían aumentar en un 10, 20 y 36% en países en desarrollo. ¿La razón? Interrupciones de los tratamientos por cuenta de la pandemia.

La tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal del mundo. Cada día mueren más de 4000 personas por causa de esta enfermedad y aproximadamente 30 000 personas la contraen. El escenario de la malaria tampoco es alentador. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 438,000 personas murieron a causa de la malaria en 2015, y para 2017, fueron otras 620.000 personas. Y en cuanto a VIH, unas 770.000 personas murieron a causa de enfermedades relacionadas con el VIH en todo el mundo en 2018.

Aunque el acceso a terapias, vacunas y programas de prevención ha hecho que el número de muertes por estas enfermedades sea mucho menor que hace veinte años, la pandemia del COVID-19 trajo nuevos retos para la atención en salud. ¿Cómo se verán afectados los pacientes con estas enfermedades infecciosas en medio de una pandemia global como la que vivimos?

De acuerdo con The Lancet, en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro, las muertes por VIH, tuberculosis y malaria podrían aumentar hasta en un 10%, 20% y 36%, respectivamente, en los próximos cinco años. ¿La razón? La emergencia en los sistemas de salud por causa de la pandemia por COVID-19.

Los investigadores, que pertenecen al Imperial College de Londres y el Consejo Global para la Investigación Médica sobre Enfermedades Infecciosas, estimaron que el mayor impacto será para pacientes con VIH, por la interrupción de la terapia antirretroviral que podría ocurrir durante un periodo de alta demanda del sistema de salud.

Según un estudio publicado en junio por la revista Science sobre el impacto del COVID-19 en la atención de otras enfermedades, los investigadores calcularon en tres (3) el número de nuevas infecciones que causa una sola persona infectada con Sars-Cov-2. Luego, construyeron cuatro escenarios que describen un rango de posibles trayectorias para la pandemia COVID-19 resultante en países de bajos y medianos ingresos, y lo compararon con las intervenciones (es decir, según las medidas que los países de bajos y medianos ingresos están tomando para evitar la reproducción del virus y el eventual colapso de los servicios de salud).

Cada posible escenario se dividió en los periodos en donde pueden interrumpirse los servicios de salud, bien sea porque hay una alta demanda por COVID-19 o porque la pandemia limita la respuesta sanitaria ante la malaria, la tuberculosis o el VIH. “Asumimos que había una gran demanda en el sistema de salud cuando el número de personas que requerían atención no crítica en los hospitales para COVID-19 excedía el 50% de la capacidad prevaleciente de los hospitales, y que había una demanda extremadamente alta cuando ese número excedía el 100% de capacidad”, explican los investigadores.

Los servicios de prevención de VIH y malaria, afectados

Se supuso que los servicios de rutina para la prevención (circuncisión médica voluntaria masculina, profilaxis previa a la exposición, redes tratadas con insecticida de larga duración y quimioprevención de la malaria estacional) se suspendieron al menos parcialmente durante cualquier interrupción que ha tenido el sistema de salud (por ejemplo en otras pandemias, como la del AH1N1, en 2011). La provisión de tratamiento continuo (para el VIH o la tuberculosis) o un nuevo tratamiento agudo (para la malaria) se redujo en un 25% y un 50% en los períodos de alta y extremadamente alta demanda del sistema de salud, respectivamente; y el tratamiento para las personas que estaban buscando atención (prueba y tratamiento de VIH o tuberculosis) se redujo en un 25% en los escenarios de mitigación y supresión bien administrados, y en un 50% durante el escenario de supresión.

En cuanto a malaria, se pronosticó que el mayor aumento de las muertes por malaria se debió a que los mosquiteros no se distribuyeron antes de un pico en la transmisión de la malaria (que ocurre en todos los escenarios, excepto en la supresión bien administrada). Las muertes proyectadas debido a la malaria podrían ser menores en los años siguientes de lo que hubieran sido sin interrupción porque se supone que los mosquiteros se distribuyen en la fase de recuperación y, por lo tanto, más personas se benefician de los nuevos mosquiteros en los últimos años (simplemente porque en 2021 , las redes tendrían 1 año de edad si se hubieran entregado en 2020 según lo previsto).

“La temporada de transmisión de la malaria en esa región, y también coincide con el cronograma planificado de distribución neta en el entorno de cada país). En el peor escenario (todos excepto la supresión bien administrada en el entorno del país), predecimos un 36% más de muertes en 5 años de lo que lo haría han ocurrido sin las interrupciones COVID-19”, escriben los investigadores.

Los tratamientos para tuberculosis, también interrumpidos

El diagnóstico y las tasas de tratamiento para la tuberculosis se reducirían aún más que para las otras afecciones, debido al impacto adicional de Xpert MTB / Rif, una herramienta de diagnóstico molecular para la tuberculosis, que podría ser reutilizada para el diagnóstico de COVID-19. “Para el VIH y la tuberculosis, también asumimos que las medidas de distanciamiento social introducidas a través de la respuesta COVID-19 darían como resultado un 10% menos de contactos sexuales y cercanos para la transmisión de las respectivas enfermedades”, dicen los investigadores.

Para el caso de la tuberculosis, se predice que el mayor aumento de muertes por tuberculosis se debe a los períodos prolongados de diagnóstico y tratamiento reducidos de nuevos casos de tuberculosis que se supone ocurren en los escenarios de supresión (tanto bien administrados como no gestionados). Se prevé que el período de demanda extremadamente alta en el sistema de salud tendrá un pequeño efecto en el aumento de las muertes por tuberculosis porque es corto y los efectos se superan durante la fase de recuperación, sin embargo, esa interrupción puede conducir a un aumento de las muertes por tuberculosis durante varios años porque las interrupciones dejan a las personas sin tratamiento por más tiempo, lo que lleva a una mayor transmisión y más casos en los años posteriores.

¿Qué pasaría con los pacientes con COVID-19?

En un escenario en donde un país no tome medidas para mitigar o suprimir el COVID-19, el pico de contagios ocurriría principalmente entre junio y agosto (aunque estas fechas son sensibles a cuándo comienza la pandemia) con un estimado de 6000 muertes por millón de habitantes. En este escenario, el 30% de las muertes proyectadas por COVID-19 se deberían a la falta de atención de apoyo debido a que se excede la capacidad del hospital (es decir, se produciría un 30% menos de muertes si la capacidad del hospital no fuera limitada). En el escenario de mitigación, proyectamos un número menor de muertes por COVID-19 (alrededor de 4400 por millón de habitantes), porque la curva de la pandemia sería más plana, con un pico más bajo y duraría más que el escenario sin acción.

¿Y los servicios de salud, cuánto tiempo podrían estar interrumpidos?

La pandemia podría llevar a distintas interrupciones en los sistemas de salud. En un escenario de no acción, hay un período de 6 semanas durante el cual el sistema de salud tiene una gran demanda, dentro del cual se experimenta una demanda extremadamente alta durante 4 semanas. En el escenario de mitigación, hay un período de interrupción de 6 meses causado por las intervenciones, en el que las últimas seis semanas son un período de alta demanda en el sistema de salud, pero no hay un período de demanda extremadamente alta.

En el escenario de supresión-elevación, hay un período de interrupción de 2 meses causado por la intervención de supresión y la misma secuencia de demanda del sistema de salud que en el escenario de no acción, pero esto se retrasa 11 semanas. En los dos escenarios para las intervenciones de supresión, no hay un período de alta demanda en el sistema de salud (porque no hay una gran pandemia), pero hay un período de interrupción de 12 meses causado por las intervenciones, que podría ser bien administrado o no administrado.

Puede leer el estudio aquí