Recomendamos no tener sexo en el día: secretario de salud de Santa Marta

- Redacción Vivir

Esta semana, el secretario de salud de Santa Marta, Julio Salas, hizo una curiosa recomendación en los micrófonos de Radio Galeón, de Caracol Radio: “evitar hacer el amor o tener sexo en horas en que la temperatura esté alta, en especial al mediodía, porque esta actividad genera exigencias física y aumenta la frecuencia cardiaca, y es recomendable que toda actividad física que aumente nuestro metabolismo y acelera nuestro cuerpo hacerlo en horas de la noche o en horas en que la temperatura esté más baja”.

De acuerdo con el último reporte del IDEAM, la temperatura en el departamento de Magdalena alcanzó los 40 grados en la última semana.

“Alrededor del 30% de la población mundial está actualmente expuesta a condiciones climáticas que superan el umbral de mortalidad durante al menos veinte días al año. Para el año 2100, se prevé que este porcentaje aumente a 48 % en un escenario con reducciones drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero”, concluye un estudio que se preguntó cuales son los lugares más vulnerables a las olas de calor, publicado en Nature, el año pasado.

Según Camilo Mora, un biólogo caleño y uno de los investigadores de ese estudio, en entrevista con El Espectador el año pasado, señaló que lo que pasa con el cuerpo cuando empieza a calentarse es increíble. Ante un incremento de temperatura, los centros nerviosos como el hipotálamo, encargados de regular el cuerpo, envían señales para restringir el flujo de sangre a algunos órganos y redirigirla hacia la piel, donde se libera el calor gracias a la transpiración. De esa forma se enfría el cuerpo para mantenerse en su temperatura ideal por debajo de 37 grados Celsius. “Uno de los órganos que deja de recibir sangre es el estómago. Pero cuando las olas de calor se prolongan, la barrera celular del intestino se rompe y puede comenzar una invasión de bacterias que activan el sistema inmunitario”, explicó. Una inflamación así puede sobrecargar para los pulmones, riñones y corazón.

¿Y si a esa situación le sumamos una actividad física, como el sexo? Mejor dicho, ¿hay que cuidarse de no tener sexo en medio de una ola de calor, como recomendó el secretario de salud samario? (Lea también: "Debe haber gente muriendo por golpes de calor en Colombia)

De acuerdo con el médico sexólogo Fernando Rosero, de la clínica Marly de Bogotá, dice que no es tan cierto que haya que evitar el sexo en climas cálidos, pero que la temperatura sí es un factor que podría influir en las relaciones sexuales. “Tener actividad física predispone a las personas a que tengan un colapso. Hay que tener en cuenta que el pico sexual del verano es un efecto real del calor, somos más proclives a la actividad sexual”.

Aunque no hay estudios que relacionen directamente el riesgo de colapsar por un golpe de calor en medio del sexo, sí los hay relacionando la actividad física con los fallos cardiovasculares, los infartos y otras complicaciones cuando se está en un ambiente de altas temperaturas. A un sobreviviente de infarto, por ejemplo, le recomiendan no tener sexo si está en lugares cálidos y no estresarse, entre otras, para cuidar su corazón. (Lea también: Ola de calor deja decenas de muertos en Europa y Asia)

Lo cierto es que los médicos de Colombia se enfrentan a nuevos escenarios en las salas de urgencia con las olas de calor. De igual forma, el secretario de salud de la capital del Magdalena recomendó evitar la exposición al sol, usar ropa clara, mantenerse hidratado tomando agua constantemente, evitar en las bebidas azucaradas, tomar duchas frías, y no estar bajo el sol.