Resultados finales confirman que la vacuna de Moderna contra el Covid tiene una eficacia del 94%

Esta empresa utilizó una nueva tecnología de ARNm para desarrollar su vacuna, lo que involucra el código genético del virus en lugar de cualquier parte muerta o debilitada. Hasta el momento, la compañía está enviando los datos a los reguladores de Estados Unidos, Europa y Reino Unido para obtener una licencia de emergencia y espera iniciar el proceso de aprobación en todo el mundo.

Algunas de las más de 50 vacunas que se vienen desarrollando contra el COVID-19 han copado los principales titulares de las noticias en las últimas semanas por sus prometedores resultados iniciales. Pfizer, Sputnik V y Moderna han sido las primeras que parecen ofrecer una solución a esta pandemia. Recientemente, los resultados finales de los ensayos de la vacuna de Moderna confirmaron que tiene un 94% de eficacia y que, hasta el momento, nadie que haya sido vacunado con alguna de sus dosis desarrolló una enfermedad grave. (Lea: Qué podemos esperar de las primeras vacunas contra la covid-19, en nueve preguntas)

Tras confirmar la alta eficacia que puede desarrollar la vacuna, la empresa iniciará el proceso de aprobación con los reguladores de todo el mundo, un trámite que ya comenzó la compañía estadounidense al enviar los datos a los reguladores de Estados Unidos, Europa y Reino Unido para obtener una licencia de emergencia.

En un comunicado, señaló que está a la espera de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) considere este tema de una licencia de emergencia el 17 de diciembre, en la reunión que estipularon. Pese a que la compañía estadounidense ya ha firmado acuerdos con varios países, Estados Unidos será el que tendrá acceso primero.

Moderna aseguró que espera tener 20 millones de dosis de su vacuna listas para su uso en este país para antes de que se acabe 2020. Además, añadió, está en camino de fabricar de 500 millones a mil millones de dosis a nivel mundial en 2021. (Puede leer: ¿Bajo que condiciones llegarán las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a Colombia?)

En la actualidad hay más de 50 vacunas contra el COVID-19 que están en desarrollo y ya se están probando con humanos. Sin embargo, solo unas pocas de ellas han alcanzado la fase III del ensayo clínico, lo que implica evaluar su eficacia y seguridad con un gran número de voluntarios. En el caso de Moderna, para esta fase del estudio los ensayos incluyeron un gran número de personas en los grupos de mayor riesgo, con 7,000 mayores de 65 años y más de 5,000 más jóvenes con enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad severa y enfermedades cardíacas.

Según Moderna, en los voluntarios del ensayo no se registraron efectos secundarios graves. Los más comunes incluyen dolor de brazos, dolores de cabeza y fatiga. Pese a que los datos completos del ensayo no se han publicado, la compañía aseguró que se publicarán en una revista revisada por pares. Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo a The Guardian que “este análisis primario positivo confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir la enfermedad Covid-19 con una eficacia del 94,1% y, lo que es más importante, la capacidad de prevenir la enfermedad grave”.

Para desarrollar la vacuna, Moderna empleó una nueva tecnología de ARNm en la que involucra el código genético del virus en lugar de cualquier parte muerta o debilitada del mismo. Un método que también empleó Pfizer / BioNTech. (Le puede interesar: Vacuna contra el COVID-19 será gratuita para todos los colombianos)