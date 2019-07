Invima adopta esta decisión

Retiran del mercado una marca de implantes mamarios relacionados con cáncer

- Redacción salud

Este miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos alertó que las prótesis mamarias "biocell" y expansores de tejido, producidos por la compañía Allergan, están vinculados a un raro tipo de cáncer. Estos productos ya no se venden en Colombia.

"Como precaución", la compañía Allergan, fabricantes mundiales de bótox, ha retirado voluntariamente sus productos Biocell del mercado mundial. La decisión fue acogida por la empresa irlandesa luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtiera este miércoles sobre un vínculo entre estos implantes mamarios texturizados y un raro tipo de cáncer llamado linfoma de células grandes anaplásico.

El detonante fueron 573 casos de esta enfermedad y 33 muertes reportadas a nivel internacional. De esos, según análisis de la FDA, 481 diagnósticos por este cáncer se han atribuido directamente a los implantes de la compañía Allergan. De ahí que, mercados como el de Francia, Australia, Canadá y Estados Unidos, incluso Colombia, suspendan la venta de los productos bajo la marca Biocell.

Serán retirados los implantes mamarios Natrelle con solución salina, implantes Natrelle rellenos de silicona, implantes Natrelle Inspira rellenos de silicona e implantes mamarios Natrelle 410 de forma anatómica altamente cohesiva. Asimismo, los expansores de tejidos utilizados por los pacientes antes del aumento o reconstrucción de los senos, incluidos Natrelle 133 Plus Tissue Expander y Natrelle 133 Tissue Expander con suturas no se venderán más.

Allergan, quien había retirado estos implantes del mercado nacional por su voluntad, anunció a través de un comunicado a la opinión pública que "los implantes mamarios texturados rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente. Con efecto inmediato, los profesionales sanitarios no deben seguir implantando implantes mamarios texturados Biocell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados deben devolverse a Allergan".

El director del Invima, Julio César Aldana, se acogió a esta orden internacional de la FDA, confirmándole al periódico El Tiempo, la retirada de estos productos desde hace tres meses. La idea es que esta precaucación evite más casos de la enfermedad linfoma anaplásico de células grandes. Esta se desarrolla lentamente en el tejido alrededor del implante mas no en las mamas. Su tratamiento es, básicamente, la extracción temprana de los implantes a través de una cirugía.