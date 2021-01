La compañía aseguró que es falsa la versión que se volvió viral esta mañana. “La empresa desconoce la información publicada”, afirma.

En la mañana de este 28 de enero Caracol Radio publicó un artículo titulado “Equipo encargado de negociar vacunas para Colombia no hablaba inglés”. En él contaba que una persona que trabaja en Pfizer le había dicho a un empresario colombiano que el equipo de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo que estaba al frente del asunto no dominaba el idioma y, por ese motivo, no habían entendido lo que sucedió en una reunión con la multinacional. (Esto es lo que debe saber para entender el mundo de las vacunas)

La noticia se volvió viral al poco tiempo. Cientos de usuarios la compartieron en redes sociales. Otros medios también la replicaron. Sin embargo, Pfizer publicó un breve comunicado aclarando la confusión:

“Las conversaciones alrededor del acceso a la vacuna de Pfizer y BioNTech se han mantenido de manera directa y constructiva con el Gobierno Nacional, en el marco del acuerdo de confidencialidad. La empresa desconoce la información publicada por Caracol. Continuamos con la disposición de seguir colaborando con el Gobierno para ayudar a mitigar esta pandemia”, explicó, según La W.

Además, como consta en la resolución 2272 de 2020, emitida el pasado 4 de diciembre, el Ministerio de Salud cuenta con un grupo asesor que no está conformado, únicamente, por la Unidad de Gestión del Riesgo.

La Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a las Vacunas está integrada por el Ministro de Salud o un delegado; el Ministro de Hacienda o uno de sus viceministros; el director Nacional de Planeación o un delegado; la directora del Instituto Nacional de Salud, la directora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud; un representante de las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales; un representante de la Asociación Colombiana de Infectología; un representante de la Academia Nacional de Medicina; un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.