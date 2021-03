Sobreviviente de ébola infectado hace años pudo haber comenzado un nuevo brote

Los investigadores secuenciaron el genoma del virus que causó un nuevo brote en Guinea, identificado el pasado 18 de enero, y lo compararon con los contagios de la epidemia de África Occidental de 2014-16. Los resultados mostraron altas similitudes.

La probabilidad de que el brote de ébola que vive Guinea en este momento sea el resultado de un sobreviviente de la epidemia de África Occidental de 2014-16 es alta. Así lo indicaron algunos científicos tras realizar la secuenciación del genoma del virus y encontrar coincidencias con los contagios del pasado.

Los expertos explican que la persona infectada habría albergado el virus durante cinco años y luego lo transmitió a través del semen a una pareja sexual. Un hallazgo sorprendente para los investigadores pues hasta el momento se creía que el tiempo más largo en el que persistía el virus en un superviviente era de 500 días. “Esto es un fenómeno extraordinario. Es asombroso”, señaló a The New York Times, William Schaffner, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt que no participó en la investigación.

Lea: Preocupación ante el resurgimiento de epidemia del ébola en África Occidental

El brote actual en Guinea se identificó en enero pasado y hasta el momento ha infectado al menos a 18 personas y ha dejado nueve víctimas mortales. La probabilidad de que haya iniciado a debido a un superviviente prendió las alarmas del control epidemiológico pues se conoce la epidemia anterior de África occidental infectó a más de 28.000 personas y dejó 11.000 muertos.

Hasta ahora, la teoría se sustenta en la secuencia genética de las muestras de los pacientes actuales que se compraron con los del brote de hace cinco años y se encontraron estrechas similitudes. El informe publicado el pasado 12 de marzo involucró a investigadores del Ministerio de Salud de Guinea, otros laboratorios de ese país, el Instituto Pasteur de Senegal, la Universidad de Edimburgo, el Centro Médico de la Universidad de Nebraska y la empresa PraesensBio.

Por su parte, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijo que, si bien no es confirmado que se deba al mismo virus de hace cinco años, hasta el momento respalda la teoría. “Los CDC han revisado los datos de secuenciación de las muestras tomadas durante el brote actual en Guinea. Si bien no podemos estar 100 por ciento seguros, los CDC están de acuerdo en que los datos respaldan la conclusión de que los casos del brote actual probablemente estén relacionados con los casos en el área durante el brote de ébola en África Occidental de 2014-2016”.

El hallazgo que aún se está estudiando, sigue siendo alarmante por el descubrimiento que representaría. Las infecciones persistentes y la transmisión sexual ya habían sido reconocidas durante el brote de África Occidental y durante uno en la República Democrática del Congo. Primero se había identificado la persistencia viral durante 180 días y luego 500, ahora se podría estar hablando de más de cinco años.

Le puede interesar: Se creará reserva mundial de vacunas contra el virus del Ébola

“Esto sugiere que el brote probablemente se inició a partir de una infección persistente, un superviviente y no una nueva introducción del virus del reservorio animal. Si bien hemos visto brotes en la República Democrática del Congo vinculados a sobrevivientes, el período de tiempo entre el final del brote de 2014-2016 y la aparición de este brote es sorprendente y destaca la necesidad de más investigación para comprender mejor la compleja epidemiología y ecología del Ébola “, añadió Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Para Ian Lipkin, virólogo de la Universidad de Columbia, ahora será importante monitorear a los sobrevivientes del virus. “Alguien que haya tenido ébola probablemente debería ser monitoreado de manera regular para asegurarse de que sea negativo y siga siendo negativo”, dijo a The New York Times.