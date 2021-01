El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este martes que revelar la información de los contratos hechos con las empresas para adquirir las vacunas contra el COVID-19 amenazaría la seguridad pública y el acceso a vacunas de Colombia.

Durante el programa Prevención y Acción de este martes, el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dieron respuesta a las inquietudes que se han presentado desde de diversos sectores de la población sobre los contratos y el acceso a las vacunas de Colombia. Una de las solicitudes de información fue realizada por la Contraloría, que pidió hoy al Ministerio de Salud dar detalles sobre los contratos firmados con las empresas productoras de la vacuna contra el COVID-19.

El ministro de Salud inició su intervención asegurando que todos los países, incluido Colombia, se encuentran actualmente compitiendo por tener acceso a vacunas, en lo que se considera el reto más grande de salud pública que ha tenido el país y el mundo en la historia reciente. Aunque el Gobierno aseguró que la aplicación de las vacunas iniciaría en las próximas semanas en el país, aún no se presentó una fecha concreta.

Según informó, Colombia ya suscribió el respectivo contrato con la iniciativa COVAX para recibir 10 millones de vacunas, y tiene convenios con Pfizer-BioNtech, AstraZéneca-Oxford y Janssen que permitirían inmunizar a 29 millones de personas. Asimismo, aseguró que se está trabajando con otras farmacéuticas para tener acceso a otras vacunas y lograr la meta de inmunizar a 35 millones de personas, con las que se lograría alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño”.

“Colombia busca diferentes tipos de vacunas para permitir su uso en diferentes poblaciones de diferentes zonas del país”, aseguró Ruiz. “Por ejemplo, en zonas como la Guajira y Chocó, donde es difícil la revacunación de la población, sería importante contar con una vacuna de una sola dosis”, insistió.

Ante los cuestionamientos recientes hechos desde diversos sectores sobre la transparencia de los contratos firmados con las farmacéuticas y el acceso a las vacunas en Colombia, el ministro respondió que “todas las empresas exigen un acuerdo de confidencialidad con cada país”. Según informó, bajo esos acuerdos el país se compromete a no revelar la información de los convenios, las cantidades y las condiciones de las vacunas que se están negociando. “Todos los países tienen que firmar esos acuerdos. Si no se firma, el país no tiene acceso a vacuna con esa empresa particular”, agregó.

Asimismo, aclaró que, si el país viola el acuerdo de confidencialidad y entrega información, “está sujeto a sanciones y a la posibilidad de que se le corte el suministro a las vacunas”. “Los colombianos y las diferentes instancias del país, tanto públicas como privadas, tienen que entender que publicar esa información pone al país en una situación que amenaza la seguridad pública de Colombia”, insistió.

Citando la Ley 1712 de 2014, que es la Ley de transparencia en el país, en la que se obliga a todos los funcionarios públicos a revelar la información concerniente a convenios y contratos, el ministro explicó que hay dos artículos en particular, el 18 y 19, que plantean excepciones a esa obligación. El artículo 18, dijo, tiene que ver con las situaciones de secreto industrial o comercial, relacionado directamente con la situación de las vacunas; y el 19 plantea la excepción cuando hay -entre otras consideraciones- una situación de amenaza a la salud pública del país. “Esos dos artículos nos dan la cobertura, de manera que nosotros como entidades públicas, no estamos cometiendo ningún acto ilegal, sino protegiendo el país”, reiteró.

Frente a la solicitud de la Contraloría, el ministro Ruiz aseguró que los organismos de control tienen la capacidad de participar en todo el proceso de adquisición de vacunas y solicitar información cuantas veces se requiera, incluyendo los propios contratos, para hacer el control de la actuación de las diferentes carteras. Sin embargo, insistió en que estas instancias también están cobijadas por el acuerdo de confidencialidad.

Los acuerdos de vacunación

El gobierno reiteró que el país tiene ya aseguradas vacunas para 29 millones de colombianos a partir de 4 procesos: el mecanismo COVAX, que es liderado por la Organización Mundial de la Salud y que busca establecer la distribución conjunta y equitativa de las vacunas. En este se anunciaron 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos.

El acuerdo con Pfizer-BioNtech, para obtener 10 millones de dosis de forma progresiva, que permitirían inmunizar a cinco millones de personas. Asimismo, con AstraZéneca-Oxford, para la que ya se destinaron recursos para vacunar a 5 millones de ciudadanos (con 10 millones de dosis). Y el acuerdo anunciado el 30 de diciembre por el Gobierno colombiano con la farmacéutica Jenssen, que plantea el arribo de 9 millones de vacunas para 9 millones de ciudadanos, pues solo se requiere una dosis de vacunación.

¿Cómo es el proceso para la adquisición de una vacuna?

Saltando los pormenores, el gobierno informó que en primera instancia se hace un análisis desde el Ministerio de Salud sobre los avances y desarrollos de las vacunas a nivel mundial. Sin embargo, no es el Minsalud quien decide únicamente qué vacuna adquirir. Se creó una instancia asesora para la adquisición de vacunas, de la que hacen parte el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, instancias académicas independientes como la Academia Nacional de Medicina, entre otras, y una representación de secretarios de salud del país.

“En esta instancia se discute la evidencia y se decide cuál vacuna se debe adquirir. Se establece una recomendación que el Ministerio de Salud adopta y le solicita a la Unidad de Gestión del Riesgo la adquisición de la respectiva vacuna, así como la suscripción del respectivo contrato”, explicó Ruiz. El presupuesto asignado hasta ahora para los acuerdos suma 1.53 billones de pesos, aportados por el Minhacienda para las respectivas compras.

¿Cómo van a llegar estas vacunas?

Ante las dificultades que se han presentado en varios países del mundo, el ministro Ruiz aseguró que la proyección que se tiene en el país es tentativa. Se calcula que en febrero iniciaría la vacunación masiva y que, si se cumplen las previsiones de disponibilidad, la vacunación iría aumentando con el paso del tiempo. “Puede cambiar, aumentar o retrasarse un poco. Ni nosotros ni ningún país puede garantizar que en 1 o 2 meses se tenga a toda la población cubierta. Colombia va a tener un proceso extenso de vacunación en todo el 2021”, informó.

También se afirmó que no habrá un programa de vacunación aparte para las vacunas de COVID-19, sino que todo se desarrollará dentro de la infraestructura del sistema de salud, que se dotará de ultraregrigeradores para mantener vacunas como la de Pfizer, que requieren una temperatura de -70°C.

Asimismo, se informó que actualmente el país tiene 3 mil unidades de vacunación y 7 mil vacunadores, capacidad que necesita aumentarse, por lo que se planteó con el Sena un curso de vacunación que permita apoyar territorios con capacitación de vacunadores contra el COVID-19.