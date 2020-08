“Todos queremos que las escuelas vuelvan a abrir de forma segura”: director OMS

El mundo se acerca a los 20 millones de casos confirmados de COVID-19 y 750.000 muertos. Para reabrir escuelas, la Organización Mundial de la Salud dice que se debe garantizar la seguridad de estudiantes y profesores.

Esta semana la humanidad llegará a un nuevo récord de la pandemia: 20 millones de casos registrados de COVID-19 y 750.000 muertes. “Detrás de estas estadísticas hay mucho dolor y sufrimiento”, comentó en su última alocución el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Más allá del alto número de casos, para la OMS hay señales de esperanza. Por ejemplo, algunos países de la región del Mekong, Nueva Zelanda, Ruanda y muchos estados insulares del Caribe y el Pacífico pudieron suprimir el virus temprano.

“Nueva Zelanda es vista como un ejemplo global y durante el fin de semana la Primera Ministra Jacinda Ardern celebró 100 días sin transmisión comunitaria, al tiempo que enfatizó la necesidad de permanecer cauteloso”, señaló Tedros Adhanom.

La OMS insistió en que las cadenas de transmisión se han roto mediante una combinación de identificación rápida de casos, rastreo de contactos completo, atención clínica adecuada para los pacientes, distanciamiento físico, uso de mascarillas, limpieza regular de las manos y toser lejos de los demás.

La reapertura de escuelas sigue siendo una preocupación global. “Todos queremos que las escuelas vuelvan a abrir de forma segura, pero también debemos asegurarnos de que los estudiantes, el personal y los profesores estén seguros. La base para esto es un control adecuado de la transmisión en la comunidad.Mi mensaje es muy claro: suprima, suprima, suprima el virus. Si reprimimos el virus de manera efectiva, podemos abrir sociedades de manera segura”.

Aumentó de casos en niños en EE.UU

En Estados Unidos a medida que las escuelas comenzaron su reapertura se detectó un incremento en el contagio del virus entre los menores de edad. Un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños encontró que al menos 97,000 niños dieron positivo en las últimas dos semanas de julio.

El informe destacó que los niños rara vez se enferman gravemente por Covid-19. Sin embargo, diversos reportes médicos han alertado que no se puede subestimar completamente el efecto del virus entre los menores de edad pues una de sus consecuencias es lo que han bautizado como Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Niños, o MIS-C. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido, conjuntivitis, malestar estomacal, confusión, labios azulados, debilidad muscular, frecuencia cardíaca acelerada y shock cardíaco.

Un deber moral y emocional

En una carta a la revista The New England Journal of Medicine, un grupo de expertos de la Escuela de Graduados de Educación de la U. de Harvard y la Escuela Chan de Salud Pública de la misma universidad, planteaban que la “reapertura (y cómo) de las escuelas primarias no es solo una cuestión científica y tecnocrática. También es emocional y moral. Nuestro sentido de responsabilidad hacia los niños, al menos para protegerlos de las vicisitudes de la vida, incluida la mala toma de decisiones de los adultos que permiten que las infecciones mortales se salgan de control, es fundamental para nuestra humanidad”.

Aunque reconocen que las decisiones sobre la reapertura de escuelas son “complejas y controvertidas”, consideran que el argumento de que “los niños, las familias, los educadores y la sociedad merecen tener escuelas primarias seguras y confiables no debe ser controvertido”.