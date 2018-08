¿Triste después del sexo? Los hombres también pueden sufrir disforia poscoital

Beatriz de Vera / Agencia N+1

Un estudio realizado por primera vez por investigadores de Universidad Tecnológica de Queensland (QUT, Australia) concluye que los hombres pueden sufrir disforia poscoital (PCD, por sus siglas en inglés), lo que resulta en sentimientos de tristeza, llanto o irritabilidad después del sexo.

Esta condición, según los investigadores, había sido reconocida en las mujeres pero hasta ahora ningún estudio lo había identificado entre hombres. El trabajo, publicado en International Journal of Sex & Marital Therapy, analiza los resultados de una encuesta internacional anónima online a 1.208 hombres de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Nueva Zelanda o Alemania. "El 41% de los participantes informaron haber tenido PCD toda su vida, el 20% lo habían experimentado durante las cuatro semanas anteriores, y el 4% sufría de PCD de forma regular", explica Joel Maczkowiack, coautor del trabajo.

Algunos de los comentarios de hombres que participaron y que habían experimentado la tristeza después del sexo describieron experiencias que van desde "No quiero ser tocado y quiero que me dejen solo" hasta "Me siento insatisfecho, molesto y muy inquieto". Otro describió sentirse" sin emociones y vacío", en contraste con los hombres que experimentaron positivamente la experiencia posterior al coito, y usaron descripciones como"sensación de bienestar, satisfacción, satisfacción" y “cercanía con su pareja".

Para Robert Schweitzer, profesor de la Escuela de Psicología y Asesoramiento de QUT, los resultados indican que la experiencia masculina del sexo podría ser mucho más variada y compleja de lo que se pensaba anteriormente. "Las primeras tres fases del ciclo de respuesta sexual humana - excitación, meseta y orgasmo - han sido el foco de la mayoría de las investigaciones hasta la fecha", dijo el profesor Schweitzer, que agregó: "La experiencia de la fase de resolución sigue siendo un misterio y, por lo tanto, es poco conocida".

Según Schweitzer, los hombres enfrentaban una gama de expectativas y suposiciones sobre sus preferencias, desempeño y experiencia de la actividad sexual. "Estas suposiciones son omnipresentes dentro de la subcultura masculina e incluyen que los hombres siempre desean y experimentan el sexo como placentero. La experiencia de PCD contradice estas suposiciones culturales dominantes sobre la experiencia sexual masculina y la fase de resolución", dijo.

Al hombre históricamente se le atribuye un deseo sexual incansable, pero este estereotipo hace más daño que bien, tanto a ellos como a sus compañeras/os sexuales. “No, no es verdad que los varones siempre estemos al quite de un impulso sexual. Solo es una idea preconcebida que conviene desterrar cuanto antes”, cuenta a EFE el doctor José Benítez Molina, especialista en sexualidad masculina y director médico de Boston Medical Group.

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, ciencia que suma.