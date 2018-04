Una campaña para que los colombianos dejen de tenerle "miedo" al psiquiatra

Redacción salud

El miércoles 18 de abril se llevó a cabo una rueda de prensa en la Clínica Monserrat, al norte de Bogotá. Quienes la convocaban eran los miembros de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP), que se pusieron de acuerdo para ponerle fin al estigma que suele acompañar a las enfermedades mentales y para invitar a todo el país a que deje de tenerle miedo a los psiquiatras.

Para hacerlo, con el apoyo del Ministerio de Salud y de las Sociedades Científicas, la ACP lanzó una novedosa campaña. ¿Su nombre? “Yo también voy al psiquiatra”. “Porque hay mucho tabú, porque vamos al psiquiatra para crecer como personas”, dijo Juan Ángel Isaac Llanos, presidente de la Asociación.

En pocas palabras, lo que buscan a través de una serie de campañas es invitar a la población a que le preste más atención a su salud mental y empiece a tratarla de la misma manera como cuida su cuerpo. Asistir a este especialista, dicen los psiquiatras, es clave para hacerle frente a trastornos mentales y mejorar la calidad de vida.

“Los pacientes psiquiátricos siempre fueron confinados pero, por fortuna, hemos ido sobrepasando esa historia. Esta es una invitación a que no podemos desfallecer. Hay que continuar la campaña contra el estigma de la enfermedad mental”, aseguró el psiquiatra Rodrigo Córdoba en la presentación de la iniciativa.

A sus ojos, para romper ese estigma se requiere de una política pública que transforme esa visión llena de tabúes. Las cifras lo respaldan. Uno de cada diez colombianos tuvo, ha tenido o tiene un trastorno mental que incide en su calidad de vida. Además, como lo reveló la Organización Mundial de la Salud hace un año, el país tiene un porcentaje significativo de población que necesita atender. La depresión, por ejemplo, afecta al 4,7% de los habitantes, un rango un poco mayor que el promedio global (4,4%).

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, reitera la ACP en un comunicado, “hay una alta prevalencia de problemas relacionados con salud mental en adolescentes y adultos donde hasta 1 de cada 6 personas presentan problemas de ansiedad, depresión, posible psicosis o convulsiones. Así mismo, 1 de cada 20 a 25 niños tiene algún trastorno mental como ansiedad de separación, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo, déficit de atención e hiperactividad y trastorno de la conducta, que ameritan intervención oportuna de profesionales de la salud”.

La campaña fue bien recibida. Varios usuarios la respaldaron en redes sociales con la etiqueta #YoTambiénVoyAlPsiquiatra. “#YoTambiénVoyAlPsiquiatra y a terapia psicológica desde hace más de 10 años. Mi salud mental es tan importante como mi salud física y pedir ayuda me ha hecho no solo más fuerte sino que me ha permitido conocerme más, aceptarme y amarme”, escribió una usuaria en Twitter. “Gran campaña para dejar el estigma de ir al psiquiatra #YoTambiénVoyAlPsiquiatra Que quede claro: buscar ayuda del psiquiatra no es pecado”, anotó otra.

“Si nadie está libre de presentar un trastorno de estas situaciones en algún momento de su vida, todos deben estar en capacidad de comprenderlo: ponerse en el lugar de la persona afectada es un buen primer paso para acabar con los estigmas sociales de la enfermedad mental”, le dijo por su parte al diario El Tiempo, el ministro de Salud Alejandro Gaviria.