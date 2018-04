Una contusión podría aumentar el riesgo de Parkinson en veteranos de guerra, según estudio

- Redacción Vivir

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico incurable que causa temblores, rigidez y dificultad para equilibrar, caminar y coordinar los movimientos de su cuerpo.

En Colombia hay algo más de 220.000 personas con Parkinson, según la Asociación Colombiana de Neurología. De acuerdo con un reciente estudio, de la Universidad de California, publicada en la revista Neurology, el riesgo de que se manifieste podría estar relacionado con lesiones leves llamadas “conmociones cerebrales”.

Según el estudio, el aumento del riesgo fue del 56%, pero la lesión de moderada a grave elevó el riesgo en un 83%."Debido al tamaño del estudio, esto ahora realmente proporciona el mayor nivel de evidencia hasta la fecha de que incluso la LCT leve aumenta el riesgo de la enfermedad de Parkinson", dijo la autora principal del estudio, Dra. Raquel C. Gardner, neuróloga y profesora asistente de la Universidad de California, a CNN. Agregó que "hasta el 40% de los adultos han tenido una lesión cerebral traumática leve".

La investigación dicta que estas lesiones cerebrales traumáticas leves afectan a 42 millones de personas cada año en todo el mundo. En Estados Unidos, las visitas a urgencias por estas lesiones en personas mayores de 65 años fueron de 386 por cada 100 000 entre los 65 y 74 años, 777 por 100 000 entre los 75 y 84 años y 1205 por 100 000 entre los mayores de 84 años.

Aunque no hay cifras exactas de cuántos ancianos o personas mayores las sufren a nivel mundial, el estudio se concentró en ellos porque, según parece, es un problema en aumento.

Según CNN, para el nuevo estudio, los investigadores definieron la conmoción cerebral como la pérdida de conciencia de cero a 30 minutos, la alteración de la conciencia por un momento a 24 horas o la amnesia por cero a 24 horas. La lesión cerebral traumática moderada a severa se definió como la pérdida de la conciencia por más de 30 minutos, la alteración de la conciencia por más de 24 horas o la amnesia por más de 24 horas.

Después de buscar en las bases de datos de la Administración de Salud de Veteranos de EE. UU., los investigadores se enfocaron en 325,870 veteranos entre 31 y 65 años. Al comienzo del estudio, ninguno tenía enfermedad de Parkinson o demencia, aunque la mitad había sido diagnosticada con leve, moderada o grave lesión cerebral traumática.

Luego, los investigadores rastrearon a los veteranos para evaluar el riesgo de la enfermedad de Parkinson. Un total de 1,462 fueron diagnosticados con Parkinson dentro de los 12 años del inicio del estudio. Entre ellos, 949 (o el 0,58% del total de participantes) habían sido diagnosticados con lesión cerebral traumática, mientras que 513 (0,31%) no tenían antecedentes.

Después de tener en cuenta la edad, condiciones de salud y otros factores, los investigadores encontraron que los veteranos con cualquier tipo de lesión cerebral traumática tenían un 71% más de riesgo de enfermedad de Parkinson, aquellos con lesión cerebral traumática moderada a grave tenían un riesgo 83% mayor, y aquellos con una lesión cerebral traumática leve tuvo un aumento del riesgo del 56%.

La enfermedad de Parkinson también fue diagnosticada, en promedio, dos años antes en veteranos con antecedentes de lesión cerebral traumática en comparación con aquellos que no se vieron afectados.

Este es uno de los estudios más extensos hechos sobre el tema, pero a pesar de estas cifras, el riesgo continúa siendo bajo.

"Estudios como este a menudo se malinterpretan para sugerir que todos los veteranos militares con exposición a TBI están condenados a tener la enfermedad de Parkinson u otros resultados negativos a largo plazo", dijo Anthony Kontos, un neurólogo estadounidense, a CNN.

Pero esto no es exacto. Muy pocos de los veteranos, ya sea que hayan tenido una lesión cerebral traumática o no, tenían la enfermedad de Parkinson: "no más de tres cuartas partes del 1%", dijo.

De hecho, solo 360 de los 76,297 veteranos en el estudio que habían sido diagnosticados con una lesión cerebral traumática leve desarrollaron la enfermedad de Parkinson, y 543 de los 72,592 veteranos una vez diagnosticados con una lesión de moderada a grave desarrollaron la enfermedad.

La conclusión del estudio está enfocada hacia el mejor cuidado de los veteranos estadounidenses.