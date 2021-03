Ante las limitaciones existentes debemos analizar dos acciones inteligentes y solidarias que podrían contribuir a optimizar y aumentar la cobertura del proceso de vacunación.

Relacionado con el tema de las vacunas contra el COVID-19, en este mismo medio de comunicación hemos tenido la oportunidad de compartir 3 reflexiones (Vacunación contra el COVID-19 en Colombia, el gran reto de articular los servicios farmacéuticos; Vacunas COVID-19: Una obra por terminar de dibujar; y Estimación de necesidades de vacunas para la COVID-19 en Colombia). Con este referente, aunque la sistematización, actualización y articulación del contenido de dichas reflexiones podría resultar un ejercicio académico interesante, en esta ocasión, ante las limitaciones existentes, en el contexto de Colombia y de países en situaciones similares, nos atrevemos a llamar la atención sobre la necesidad de analizar y definir la viabilidad de implementar, con una mirada desde la salud pública, dos acciones inteligentes, innovadoras y solidarias que podrían contribuir a la necesaria necesidad de optimizar y aumentar la cobertura del proceso de vacunación [1], tal como se detalla a continuación:

1. Priorizar la cobertura máxima posible, vacunando a la mayor cantidad de personas con una dosis (de las vacunas de 2 dosis), reservando la segunda dosis para personas con un posible mayor riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 [2]. O en su defecto, debido a la evidencia del efecto protector de la primera dosis, con las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech [3], o de Oxford-AstraZeneca [4], postergar la administración de la segunda dosis hasta que a todas las personas de los grupos prioritarios hayan recibido la primera. Entre los argumentos que respaldan esta acción, se destacan:

2. Utilizar una sola dosis, de las vacunas de dos dosis, en personas infectadas previamente con SARS-CoV-2. En este contexto, es importante destacar que:

Finalmente, consideramos necesario reiterar o presentar los siguientes comentarios:

Es necesario estar muy atentos a las publicaciones y actualizaciones sobre este tema para utilizarlas adecuadamente, como por ejemplo la posibilidad de obtener 6 (y no 5 dosis) de la vacuna de Pfizer, pero siguiendo las condiciones establecidas por el fabricante, caso de la utilización de jeringas con un volumen muerto máximo de 35 microgramos, lo que resulta de fondo en esta necesidad de optimizar las dosis. Además, la opción de utilizar este tipo de vacunas en lugares más distantes, asociada con la autorización de temperaturas más flexibles para viales congelados SIN DILUIR de la vacuna Pfizer, para su transporte y almacenamiento, las cuales se establecer entre -15ºC a -25ºC, (y no las de ultra-congelación: -80 a -90ºC), hasta por 2 semanas (información disponible en: https://fda.gov/media/144413/download

*Pedro Amariles Muñoz es Doctor en Farmacia (Homologado a PhD en Farmacología) y profesor titular de la Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia

