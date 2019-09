Estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry

Vinculan depresión y ansiedad en adolescentes con pasar más de tres horas en redes sociales

- Redacción salud

Después de encuestar a un total de 6.595 adolescentes, con edades entre 12 a 15 años, expertos de Estados Unidos concluyeron que existe una correlación entre las horas en promedio que dedicaban a Facebook, Instagram, etc, y tasas más altas de problemas en salud mental.

Estudiar el impacto de las redes sociales en la salud mental es más difícil de lo pensado. Los cambios en estas plataformas son rápidos, instantáneos y a lo sumo, los analisis documentados son entre sí contradictorios. Este estudio, por lo menos, se suma a la pila de investigaciones que confirman un vínculo entre la salud mental y el tiempo en que los adolescentes gastan en revisar páginas como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Un total de tres horas son suficientes para aumenatar la probabilidad de que aparezcan enfermedades como depresión, ansiedad, agresión y comportamiento antisocial. (Lea: Autora de Harry Potter dona millones de dólares para saber más sobre esclerosis múltiple)

Ese resultado, publicado este viernes en la revista JAMA Psychiatry, surgió después de preguntarle a 6.600 adolescentes de Estados Unidos, con edades entre 12 y 15 años. Cada uno reportó cuántas horas en promedio disponían en el día para visitar estos portales. Los mismos participantes, a la vez, informaron si tenían algún problema de salud mental.

Ambos datos fueron relacionados por Kira Riehm, estudiante de doctorado en Johns Hopkins y autora principal del estudio y su equipo de analistas. La conclusión fue que tres horas de redes sociales estaba correlacionada con tasas más altas de problemas relacionados con su salud mental. Según los expertos, el impacto de éstas puede venir desde dos frentes: un efecto interno y otro externo.

El primero de ellos se refiere a la depresión o la ansiedad. El segundo corresponde a comportamientos agresivos o antisociales. Lo curioso es que éste último comportamiento, de hecho, no fue reportado en ninguno de los estudiantes que no usaban redes sociales. Los autores del estudio insisten en que "el tiempo excesivo en las redes sociales no ayudea al estado mental de las personas", sostuvo Riehm para la revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts.