Vuelos desde Leticia serán reactivados

El Ministerio de Salud anunció la apertura de vuelos comerciales desde y hacia Leticia (Amazonas) a partir del 1 de mayo. Estaban suspendidos por picos de contagio desde enero. Será necesario viajar con carné de vacunación.

Dado que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y que hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia de acuerdo con las estimaciones del INS, el Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido la apertura segura de vuelos comerciales desde la capital del Amazonas hacia el resto del país.

El ministro de salud, Fernando Ruiz, anunció en Blu Radio que los vuelos comerciales se reanudarán desde el 1 de mayo desde y hacia Leticia. Esta ciudad solo tiene dos accesos: río y aire, por lo que estaba prácticamente incomunicada con el resto del país desde el pasado 27 de enero. “Leticia alcanzó la inmunidad de rebaño” dijo Ruiz. Cabe recordar que en febrero de 2021 llegaron a Colombia 192.000 vacunas de Sinovac, de las cuales se destinaron 154.000 para Leticia, Puerto Nariño, y Mitú (Vaupés).

¿Por qué en esos puntos de la Amazonia? La razón es la presencia de la llamada “variante brasilera” del coronavirus: la variante P.1, linaje B.1.1.28. Detectada en Manaos (Brasil) el pasado diciembre, tiene nerviosas a las autoridades. Intuyen que puede ser el motivo del incremento de casos en esa ciudad donde, como hace un año, las imágenes de cementerios llenos han circulado en medios internacionales.

Desde el 27 de enero, la restricción de vuelos comerciales en Leticia puso en aprietos al sur del país, en donde algunos comerciantes y residentes denunciaron desabastecimientos. La decisión fue tomada para generar un cerco epidemiológico que retrasara la velocidad de la variante brasilera del COVID-19.

La vacunación en Leticia incluyó a mayores de 18 años. La gran mayoría de personas del casco urbano de Leticia y Puerto Nariño ya tienen la primera dosis, según el Ministerio de Salud.

Al respecto Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía indicó que “en Amazonas, particularmente en la ciudad de Leticia, donde la seroprevalencia proyectada es muy alta, llevó al Comité Asesoren su última sesión, a recomendar esta apertura de vuelos”.

La apertura de vuelos estaría dada con unos requisitos de viaje para quienes vuelen desde Leticia a otros destinos nacionales que incluyen:i) la presentación del carné de vacunación con las dos dosis,ii) que hayan pasado al menos 15 días desde la segunda dosisy iii)todos los pasajeros mayores de 2 añosde edad, tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para covid-19 tomada en las 48 horas antes del viaje. Aquellas personas que no tengan esta prueba negativa no podrán viajar, con excepción de los niños menores de 2 años. Así mismo, el carné de vacunación será un requisito del cual sólo podrán ser exceptuados aquellas personas que, por convicciones propias y residentes de Leticia, no hayan querido vacunarse.

“En el caso de esas personas tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por los menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en donde se les realizará una prueba a la llegada y otra a los 7 días”, indicó Fernández Niño, añadiendo que este aislamiento es obligatorio y tiene como fin que aquellas personas no vacunadas, minimice el potencial impacto que podría tener que viajen infectadas con el linaje P1. Adicionalmente en ese caso, los viajeros deberán costar todos los gastos de hospedaje y alimentación durante el aislamiento.

En todo caso, el conjunto de medidas se está evaluando permanentemente conforme evoluciona la propagación del linaje P1 en el resto del país. “Consideramos que la combinación entra vacunación, reducción de la transmisión observada, los requisitos de pruebas de antígenos, el carné de vacunación, más el aislamiento preventivo en los casos en que sea necesaria, contribuyen a que este impacto potencial se pueda controlar”, puntualizó el director al respecto.

Reconoció Fernández que “era virtualmente imposible evitar la llegada del linaje P1 al interior del país, pero las medidas estuvieron orientadas a retrasar el momento en el cual este linaje, la cepa brasileña, se volviera predominante al interior del país”.