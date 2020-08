Acción del gigante de teléfonos Xiaomi salta a un máximo de dos años

El fabricante chino duplicó sus ingresos netos a US$716 millones el segundo trimestre del año gracias a expansión en canales de venta y adopción de 5G.

Las acciones de Xiaomi Corp. subieron un 11,4 % después de las incursiones en el mercado chino de teléfonos inteligentes de alta gama y el fuerte crecimiento en el extranjero ayudó a la compañía a reportar ganancias mejores de lo esperado.

La acción subió más en dos años en Hong Kong, llevando sus ganancias de 2020 al 98 %. El fabricante chino de teléfonos inteligentes duplicó sus ingresos netos a 4.490 millones de yuanes (US$716 millones) en el trimestre de junio, superando la estimación más alta de los analistas. Las ventas aumentaron un 3,1 % a 53,5 mil millones de yuanes. El negocio en el extranjero de Xiaomi se ha recuperado a los niveles anteriores a Covid-19, dijo el miércoles el director financiero interino Wang Xiang.

“Impulsados por un panorama competitivo favorable, la construcción agresiva de canales de ventas, una mayor I + D con una fuerte competitividad de los productos y la adopción continua de 5G en China y el mercado extranjero (Europa) en 2021, esperamos fuertes ganancias de participación de valor a partir del 2S20”, analistas de Bocom International incluido Chris Yim, escribió en un informe. Bocom, Morgan Stanley, CICC y Citigroup estuvieron entre las corredoras que elevaron sus objetivos de precio para las acciones de Xiaomi.

Los envíos de teléfonos inteligentes en países europeos como Francia y España crecieron un 64,9% en el trimestre, impulsando a Xiaomi al tercer lugar en la región por primera vez, dijo la compañía, citando a la consultora Canalys. El fabricante de teléfonos también mantuvo su primera posición en India en el trimestre a pesar de que los envíos de teléfonos inteligentes del país se redujeron a la mitad durante las medidas de bloqueo. Eso provocó una caída del 12 % en los envíos de dispositivos de la compañía a nivel mundial, según IDC, justo cuando las tensiones entre Delhi y Beijing amenazaban con deprimir aún más las ventas en su mayor mercado extranjero.

Xiaomi puede compensar parte del impacto a través de teléfonos de mayor margen y ganancias de participación de mercado frente al mayor competidor Huawei Technologies Co., que está luchando por mantener la producción de teléfonos inteligentes debido a las restricciones estadounidenses en su diseño y suministro de chips internos. Xiaomi envió 28,3 millones de teléfonos inteligentes durante el trimestre, y los precios de venta promedio aumentaron un 11,8 % con respecto al año anterior, lo que refleja avances más profundos en dispositivos premium.

"Xiaomi podría ganar participación de mercado de Huawei en China, Europa y el mercado de LatAM", escribió el analista de Citigroup, Andre Lin, en un informe. "Creemos que esto acelerará el crecimiento de los teléfonos inteligentes además de la tendencia 5G".

El fabricante de teléfonos nombró a un nuevo director financiero, el exjefe de tecnología de Asia de Credit Suisse, Alain Lam, confirmando un informe de Bloomberg News . El veterano banquero de inversiones, que trabajó en las listas públicas de Alibaba Group Holding Ltd., Google y Pinduoduo Inc., asumirá su nuevo cargo en octubre y podría ayudar a Xiaomi a descubrir valor en las más de 300 empresas que ha respaldado. Esa amplia cartera de nuevas empresas, que van desde el propietario de Segway Ninebot Inc. hasta el fabricante de cargadores portátiles Zimi y Huami Corp., son clave para la ambición a largo plazo de Xiaomi de construir una red de dispositivos domésticos para el llamado Internet de las cosas.

En China, las empresas de orientación nacional, como los medios y las finanzas, podrían recuperarse junto con una recuperación económica. Xiaomi, conocida por sus teléfonos de menor precio, ha intentado elevar su precio minorista promedio para amortiguar los márgenes. El director ejecutivo Lei Jun presentó este mes un conjunto de teléfonos inteligentes con un precio similar al del iPhone 11 y televisores transparentes que cuestan 49.999 yuanes para conmemorar el décimo aniversario de la compañía. El cofundador también se comprometió a desarrollar la fabricación avanzada para impulsar la ambición de fabricación de productos electrónicos de alta gama de China.

Xiaomi se unirá al índice de referencia de Hong Kong a partir de septiembre en una de las mayores renovaciones del indicador, un potencial impulso para la acción.