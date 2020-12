Airbnb apunta a valoración de US$35.000 millones en su salida a bolsa

La compañía planea fijar el precio de su salida a bolsa el 9 de diciembre y que sus acciones comiencen a cotizarse en el Nasdaq al día siguiente.

Airbnb e inversores existentes quieren captar hasta US$2.600 millones en una muy anticipada oferta pública inicial que se espera que corone uno de los años más activos para las salidas a bolsa en EE.UU.

La plataforma de alquiler de viviendas y algunos accionistas están ofreciendo 51,9 millones de acciones por entre US$44 y US$50 el título, dijo Airbnb, con sede en San Francisco, en un informe regulatorio el martes remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

El informe también aborda la cuestión clave de la valoración de Airbnb como empresa cotizada. Tendría un valor de mercado totalmente diluido de casi US$35.000 millones en el extremo superior del rango indicativo. Esa cifra incluye opciones de acciones para empleados, así como unidades de acciones restringidas.

La valoración más alta de Airbnb como compañía privada fue de US$31.000 millones en una ronda de financiación en 2017. Los warrants de una ronda de títulos de deuda y capital de abril que incluyeron a Silver Lake y Sixth Street Partners valoraron a la compañía en tan solo US$18.000 millones, informó Bloomberg News.

La valoración de la salida a bolsa y el rango precios de la compañía aún podrían cambiar dependiendo de la demanda de acciones en la gira con inversores durante la próxima semana más o menos.

La compañía actualmente planea fijar el precio de su salida a bolsa el 9 de diciembre y que sus acciones comiencen a cotizarse en el Nasdaq Global Select Market al día siguiente, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió que no se revelara su identidad ya que se trata de información privada. Un representante de Airbnb rehusó hacer comentarios.

Diciembre activo

Se espera que diciembre sea un mes activo para las salidas a bolsa. Airbnb se suma a un grupo de compañías que planean ofertas de ventas iniciales las cuales incluyen el servicio de entrega de alimentos DoorDash Inc., la compañía de videojuegos Roblox Corp., el proveedor de préstamos a plazos Affirm Holdings Inc. y ContextLogic Inc., la matriz del minorista de descuentos en línea Wish Inc.

Los inversores en Airbnb, junto con sus ejecutivos y directores, podrán controlar la compañía a través de acciones de Clase B, que tendrán 20 votos cada una frente a un voto cada una por las acciones de Clase A vendidas. Los inversores de Airbnb incluyen la firma de capital de riesgo Sequoia, Founders Fund y DST Global.

Con US$2.600 millones, la salida a bolsa sería el mayor debut bursátil en Estados Unidos de este año, según datos compilados por Bloomberg.

Las salidas a bolsa de EE.UU. han recaudado US$152.000 millones este año, de los cuales aproximadamente la mitad son de empresas de adquisición de fines especiales, o SPAC, según datos compilados por Bloomberg. A nivel mundial, el total captado de US$317.000 millones en salidas a bolsa de 2020 solo ha estado superado por 2007, cuando se captaron US$385.000 millones.