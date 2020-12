App Gallery ya tiene más de 500 millones de usuarios activos al mes

La tienda de aplicaciones de Huawei alcanzó 264.000 millones de descargas en el 2020 y en solo en Colombia, la cifra llegó a los 250 millones de descargas. Cuentan con 18 categorías de aplicaciones y ya está disponible en las tiendas de otras marcas de teléfonos inteligentes.

En dos años la multinacional de la tecnología ha logrado que la App Gallery se consolide como la tercera más grande el mundo. De acuerdo con David Moheno, director de relaciones públicas para Huawei Consumer Business Group de América Latina, ya son 18 categorías de apps con un capítulo fuerte en Finanzas con aplicaciones como Bancolombia, y otro más en redes sociales con marcas como TikTok, Telegram y Deezer.

En El Espectador pregunta versión pódcast Moheno suelta detalles de los títulos de nuevos juegos que ya entraron a la plataforma, habla de Game of Thrones y el mundo Lego, de otras aplicaciones desarrolladas en Colombia como Carulla, Claro video, Domicilios, Éxito, Nequi, Daviplata y también contó datos sobre la política de seguridad: “Rechazamos cerca del 30% de aplicaciones que se inscriben porque no cumple con nuestros muy altos estándares de seguridad, totalmente alineados con la normatividad, las leyes locales, regionales y globales; de hecho hacemos todas las inspecciones, tenemos cuatro niveles de seguridad entre los que incluimos la detección de potenciales ataques maliciosos y si detectamos algo que pueda poner en riesgo la seguridad y privacidad de la información de los usuarios, inmediatamente activamos, rechazamos la aplicación y no ponemos en riesgo a ninguno de nuestros consumidores”.

