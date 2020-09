Mediante su última actualización de software, los relojes inteligentes de Apple podrán hacer mediciones de electrocardiogramas y ritmo cardiaco irregular, esto con el fin de alertar a los usuarios sobre eventuales complicaciones de salud.

No es una novedad que el Apple Watch sea capaz de hacer electrocardiogramas (representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón), de hecho, ese ha sido uno de sus principales diferenciadores frente a otros relojes inteligentes del mercado. El detalle detrás de esto es que dicha función no estaba disponible en Colombia, principalmente por temas regulatorios, pues hasta hace poco el Apple Watch, serie 3 y superiores, recibió de parte del INVIMA una certificación como dispositivo médico de clase IIA.

Según el INVIMA, los dispositivos médicos de clase IIA “son aquellos son de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión”.

Teniendo claro este contexto, este miércoles la tecnológica estadounidense anunció que la aplicación ECG (Electrocardiograma) estará disponible en Colombia mediante la actualización de software WatchOS 7 y iOS 14, un update que solo podrá hacerse para los Apple Watch serie 4 y superiores.

Pero esta no es la única noticia, ya que con esta actualización los usuarios también podrán acceder a la función de notificación de ritmo cardiaco irregular, la cual estará disponible para los Apple Watch serie 3 y superiores. Con esta, el reloj analiza en segundo plano el ritmo cardíaco del usuario -en cinco controles de ritmo durante un mínimo de 65 minutos - y envía notificaciones en caso de identificar una fibrilación auricular, que es cuando las dos cavidades superiores del corazón (aurículas) laten de manera descoordinada con las dos cavidades inferiores (ventrículos).

Lea también: Lanzamientos de Apple: lo que traen sus nuevos relojes y iPad

Con la primera opción, el usuario podrá enviar sus electrocardiogramas en formato PDF a su médico, para el seguimiento constante de la actividad eléctrica de su corazón; con el segundo, podrá atender a las alertas del reloj y solicitar una cita médica para así prevenir serias afectaciones de salud.

Para el desarrollo de estas tecnologías, Apple ha contado con el acompañamiento de estudios realizados por la Escuela de Medicina de la Universidad de Standford, en los que participaron más de 400.000 personas.

Para hacer la toma del electrocardiograma, los usuarios deberán abrir la app ECG y presionar con su dedo en la Digital Crown, esto hará que los electrodos allí situados completen un circuito con los que se encuentran en el cristal trasero del reloj y, de esa forma el dispositivo comenzará a hacer la grabación. Todos los resultados serán almacenados en la aplicación de salud del iPhone. No se recomienda la realización constante de electrocardiogramas, especialmente si los usuarios no presentan síntomas. Tenga en cuenta que Apple diseñó esta función para personas con sintomatologías como latidos cardíacos rápidos o saltados.

Para el desarrollo de la App de ECG, Apple además agregó que se incluyó la participación de 2.000 sujetos de diversas etnias, edades, índices de masa corporal y demás características, esto para la fase preclínica. El 15 % de estos habían sido diagnosticados previamente con fibrilación auricular u otro tipo de arritmias.

Para el ensayo clínico se requirió de 600 para validar la capacidad de la aplicación ECG y clasificar con precisión el registro de electrocardiograma, fibrilación auricular y ritmo inusual.

“La clasificación del ritmo de un ECG de 12 derivaciones realizada por un cardiólogo se comparó con la clasificación del ritmo de un ECG recopilado simultáneamente desde la aplicación ECG. La aplicación de ECG demostró una sensibilidad del 98,3% en la clasificación de AFib y una especificidad del 99,6% en la clasificación del ritmo sinusal en registros clasificables”, reflejó el estudio.

Para la tecnología de notificación de ritmo irregular, se incluyó estudios con 2.300 sujetos de control y 500 sujetos con fibrilación auricular diagnosticada en una amplia variedad de afectaciones, comportamientos de los usuarios, tipo y tonos de piel; de ellos se analizaron 1,3 millones de tacogramas (gráfico con el tiempo entre los latidos cardiacos). Esto en los ensayos preclínicos.

Para los clínicos se realizó un subestudio con los datos recopilados del Apple Heart Study, para determinar si la clasificación del tacograma era similar a la monitorización del parche de ECG.

“De los participantes que usaron el Apple Watch y el parche del ECG al mismo tiempo, casi el 80% recibieron notificaciones de fibrilación auricular en el parche de ECG, y 98% recibieron notificación y se mostraron otras arritmias clínicamente relevantes en el parche de ECG”, mostró el estudio.

Otras novedades de WatchOS7

Entre las nuevas funcionalidades que integra esta actualización de software, se encuentra la posibilidad de llevar un registro de sueño que le indicarán al usuario datos como cuántas horas ha dormido, alertas que le indican cuándo debe ir a la cama, y hasta crear rutinas que le ayuden a mejorar su bienestar.

“El acelerómetro del reloj detecta micro movimientos que indican cómo es la respiración al dormir, lo que permite al Apple Watch registrar de manera inteligente cuándo el usuario está durmiendo y cuándo no, así como la cantidad de horas que durmió durante la noche. A la mañana, el reloj muestra un resumen de la noche anterior, que incluye las horas de sueño y vigilia. Además, un gráfico permite ver un resumen semanal con las tendencias de sueño”, detalló Apple.

Las novedades que trae el WatchOS 7 también incluye la opción para ayudarle al usuario a lavarse las manos durante al menos 20 segundos. Los sensores y micrófono que incorpora el reloj permite reconocer los movimientos y sonidos que se registran al ejecutar esta acción. Si detecta que la persona no tardó los 20 segundos emitirá una notificación. Hay que recordar que este tiempo es una recomendación para mitigar la propagación del COVID-19 y otras enfermedades.

“La app Salud en el iPhone mostrará la frecuencia y duración del lavado de manos del usuario, así como información sobre su importancia y su relación con la salud general. Los sonidos que se usan para detectar el lavado de manos no se graban ni se guardan automáticamente en la app Salud ni en el Apple Watch”, comunicó la empresa.