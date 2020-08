ByteDance nombró a Mayer en mayo para tratar de suavizar las relaciones con Washington. Tras su salida, Vanessa Pappas, actual directora general, ocupará su lugar.

El director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, renunció pocos meses después de tomar el mando de la aplicación viral de videos cortos, saliendo del fuego cruzado mientras la administración Trump apunta a la empresa propiedad de ByteDance Ltd. de China.

Mayer les dijo a los empleados su decisión en un memorando interno y una portavoz de la compañía confirmó su renuncia. Vanessa Pappas, actualmente directora general del preciado servicio internacional de ByteDance, ocupará su lugar.

La salida de Mayer se suma a la agitación que envuelve a la startup más grande del mundo, que está lidiando con la venta forzosa de operaciones en los EE. UU., Las posibles restricciones en el Reino Unido y una prohibición total en India, el mercado más grande de TikTok. ByteDance nombró a Mayer en mayo para tratar de suavizar las relaciones con Washington, intentando argumentar que TikTok opera como una entidad separada de su matriz con sede en Beijing para aliviar las preocupaciones sobre la seguridad nacional.

Sin embargo, pocos meses después, la administración Trump prohibió los negocios de Estados Unidos con la aplicación de video viral y ordenó su venta. Esa prohibición inminente llevó a TikTok al corazón del empeoramiento de las tensiones entre Beijing y Washington, que ha impuesto sanciones contra una gran cantidad de sus compañeros gigantes chinos, desde Tencent Holdings Ltd. hasta Huawei Technologies Co.

“En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global al que me inscribí”, dijo Mayer en un memorando interno obtenido por Bloomberg. Noticias. “Entiendo que la función para la que me inscribí, incluida la ejecución de TikTok a nivel mundial, se verá muy diferente como resultado de la acción de la administración de EE. UU. Para impulsar la venta de la empresa estadounidense”.

El ejecutivo dejó uno de los principales trabajos en The Walt Disney Co. por TikTok. Durante más de una década, ayudó a la compañía de entretenimiento más grande del mundo a diseñar estrategias y expandir sus ofertas. Proporcionó el fundamento para adquirir Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Lucasfilm y los activos de entretenimiento de Twenty-First Century Fox Inc. por $ 71 mil millones en marzo. Un representante de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre la partida de Mayer, que informó por primera vez el Financial Times.

Mayer “trató de reposicionarse para aprovechar la ola de contenido móvil”, dijo Rich Greenfield en LightShed. “Desafortunadamente, la administración Trump parece haberlo hecho imposible”.

El papel de Mayer se había cuestionado durante semanas. Mayer, que fue contratada para ejecutar las operaciones globales de TikTok, fue arrastrada a una probable ruptura del negocio. Microsoft Corp. ha confirmado que está en negociaciones para comprar las operaciones de TikTok en los EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, mientras que Oracle Corp. también está considerando una oferta, informó Bloomberg News. Las grandes firmas de capital de riesgo y capital privado, incluidas Sequoia Capital y General Atlantic, tienen miles de millones de dólares en juego y ahora están buscando el mejor trato.

El jueves, el fundador de ByteDance buscó tranquilizar a los empleados de la startup china, que también opera el servicio de noticias impulsado por inteligencia artificial Toutiao y el primo chino de TikTok, Douyin. En un memorando interno, el codificador por entrenamiento de 37 años pareció reconocer las convulsiones dentro de su empresa, agradeciendo a los trabajadores por "callar el ruido" y continuar con el trabajo.

"Estamos trabajando rápidamente para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos a nivel mundial, particularmente en los Estados Unidos y la India", dijo el fundador de ByteDance, Zhang Yiming, en un memorando separado obtenido por Bloomberg anunciando la renuncia de Mayer.

La partida de Mayer se produce días después de que TikTok le pidiera a un juez federal que impidiera que la administración Trump promulgara una prohibición en la red de medios sociales de rápido crecimiento, lo que provocó una lucha geopolítica por la tecnología y el comercio en un tribunal de EE. TikTok y su matriz china demandaron el lunes en un tribunal federal de Los Ángeles para impugnar una orden del 6 de agosto del presidente Donald Trump que prohíbe a los residentes estadounidenses hacer negocios con TikTok. Trump dice que TikTok es un riesgo de seguridad para los datos del usuario.

La empresa dijo que la decisión del presidente se tomó "por razones políticas", es inconstitucional y viola el derecho al debido proceso. El 14 de agosto, Trump ordenó a ByteDance que vendiera sus activos estadounidenses y dijo que Estados Unidos debería recibir una parte de las ganancias. Otros postores potencialmente interesados en los activos incluyen Twitter Inc. La compañía de redes sociales se encuentra entre las firmas de tecnología estadounidenses que han explorado posibles ofertas, aunque no está claro hasta dónde han llegado esas conversaciones, según varias personas familiarizadas con las deliberaciones.

“Apreciamos que la dinámica política de los últimos meses haya cambiado significativamente el alcance del papel de Kevin en el futuro, y respetamos plenamente su decisión”, dijo la portavoz de TikTok en una declaración separada.