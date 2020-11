Christian Colorado vuelve a sus inicios y lanza su colección de aniversario por Instagram

Tras superar crisis emocionales y económicas que llegaron con la pandemia, el diseñador resurgió y decidió mostrar y vender sus creaciones mediante redes sociales, tal como empezó en 2015 cuando su nombre se dio a conocer y llegó a una pasarela en Nueva York.

Un abrigo negro largo de malla y taches con detalles de flores de cuero troqueladas a mano en las hombreras es una de las prendas más significativas de la colección “Thnk”, que conmemora los cinco años de la marca homónima del diseñador Christian Colorado. La prenda se llama Alba, en homenaje a su abuela que tenía ese nombre y que murió durante la cuarentena. Alba le heredó el oficio de la costura y él sintió que debía seguir con el legado familiar, pues, aunque su mamá y sus tías también se dedican a confeccionar, entre sus primos y hermanos es el único que siguió con el oficio. “La forma que encontré para mantener su legado vivo fue a través de mi trabajo. De ahí nació este abrigo sobrio, duro e imponente como ella”, se lee en el mensaje que acompaña la foto de la chaqueta en la cuenta de Instagram del diseñador.

La colección está llena de homenajes y mensajes. “Fue la mejor herencia porque por la costura soy quien soy. No tuvimos buena relación y cuando me le quise acercar fue muy tarde porque ella tenía Alzheimer y ya no sabía quién era yo. Mi mamá me contó que la enterraron con un saco que le regalé porque era su favorito. Ese es el poder de la ropa”.

El diseñador caldense define su nueva colección con una palabra: gratitud. “Es la colección del aniversario número cinco de Christian Colorado. Siempre dije que haría una cuando cumpliera los cinco años. Quise recopilar el ADN y me inspiré en las colecciones anteriores”, cuenta el modisto que estudió en el SENA quien agrega que, aunque él es la cabeza y el punto de referencia de la empresa son muchas las personas que han ayudado a construir su marca.

Así las cosas, la colección es una combinación de mezclas de muestras pasadas y reinvención, causada especialmente por la pandemia del coronavirus que, como a tantas personas, lo afectó a él y a su emprendimiento. Antes de la pandemia, la colección que celebraría los cinco años de Christian Colorado se iba a presentar en Cali Exposhow, pero el frenazo de las cuarentenas y las crisis emocionales y económicas hicieron que el diseñador reconsiderara presentarla.

“Fue un tiempo difícil, pero me dije: ‘si se acaba el mundo, que se acabe, pero que yo esté haciendo lo que amo’. Empecé a armarla con los archivos de tela que tenía en la casa y conseguí unos insumos nuevos como herrajes y cremalleras”.

Tras superar los momentos duros y motivado por continuar con el legado de su abuela, Colorado decidió lanzar la cápsula a través de redes sociales. El mismo canal que lo dio a conocer en 2015 cuando subió a su cuenta de Instagram fotos de su colección y lo contactaron las personas que le hacían el styling a Maluma. Después, vino el reconocimiento y las invitaciones a ferias nacionales como Colombiamoda y BCapital e internacionales como la Semana de la Moda de El Salvador o en eventos enmarcados en la Semana de la Moda de Nueva York.

Desde septiembre, en la cuenta de Instagram de su marca que tiene más de 18 mil seguidores, comenzó a publicar fotos de la nueva colección. Lo primero que mostró fueron unos botines blancos con negro que tienen su nombre y que hizo en colaboración con la marca Vittoria. Después fue posteando imágenes de modelos no binarios, hombres y mujeres con prendas que llevan su ADN: mallas, PVC, cuerina, correas, ganchos, taches, brillo y materiales como saldos de telas para muebles.

“La gente la ha recibido muy bien. Han sido las fotos con más likes. Me encanta que esas imágenes hablen y la gente se identifique y se emocione. La moda también es algo que emociona y mueve masas y me pareció apropiado”.

En cuanto al nombre de la colección, que se escribe “Thnk” y que se pronuncia como gracias, en inglés, Colorado jugó con las letras y sólo dejó consonantes para conseguir un nombre único en el logo y para, según dice, quitarle el sonido masculino y continuar con su objetivo de inclusión en la industria.

“Quiero que sea para todos. No masculino o femenino sino para el que quiera. A la hora de elegir modelos elegí a uno que se identifica como no binario. Tiene un montón de gente que lo sigue porque los inspira y se muestra muy fuerte, lo que me gusta transmitir en la ropa”, asegura.

Respecto al canal de ventas, el diseñador aprovechará la nueva función que ofrece Instagram en el país para realizar compras mediante la aplicación y está en conversaciones con un Marketplace. Colorado es uno de los tantos emprendedores del sector moda que vieron en el comercio electrónico y en las redes sociales una oportunidad para darse a conocer y para salir a flote durante la pandemia.

De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este año las ventas han crecido lo que se tenía previsto para que aumentaran en cinco años. “Durante los primeros seis meses del año, el valor total de las transacciones realizadas mediante e-commerce en Colombia (compras y recaudo) correspondió a $117,6 billones, lo que representó un incremento del 15,7 % con respecto al mismo período de 2019”.

Colorado también utiliza la herramienta de mensaje directo de Instagram para vender y cuenta que, al tener la comunicación de su marca en inglés, lo han contactado de países que no conocía y que muchos de sus clientes piensan que es una marca extranjera. “Pero la marca está hecha en Colombia con mucho orgullo”, aclara.

Así como la industria de la moda se tuvo que reinventar por la pandemia y como lo ha hecho a lo largo de la historia, Colorado fue uno de los diseñadores que vieron en la ropa de protección una oportunidad, pues por las cuarentenas y las bajas en el consumo las prendas tradicionales pasaron a un segundo plano.

“Quería sentirme bien con la colección y poder llegarle a mucha gente que no ha podido adquirir una prenda Christian Colorado y que para ellos significa algo más que usar una prenda, pues se identifican con mi historia entonces quise demostrarles mi gratitud. Así que esta colección está divida en tres segmentos, no de usuario sino de compradores: comercial, aspiracional y la línea premium. También para abarcar el mercado y porque era mi sueño cuando cumpliera cinco años”.

La línea comercial está compuesta por un kit de tapabocas, gel y una bolsita coleccionable. Los tapabocas se producen en el taller de Katherine Rojas, una compañera de Colorado en el SENA y quien integra a trabajadores diversos: madres solteras, personas con discapacidades, excombatientes y desplazados. La segunda línea son prendas que conmemoran la trayectoria de la marca, pero que no tienen tallas estándares “porque los estereotipos de belleza de gordos y flacos se tienen que acabar”. La premium son prendas como Alba y otra chaqueta que le hizo en homenaje a su mamá.

“Siento que con Thnk fueron muchos retos espirituales y emocionales. Uno se levantaba con la zozobra de qué va a pasar, pero vi una oportunidad. Por eso, lancé prendas con materiales antibacteriales. Estoy orgulloso de esta colección. Aunque sea la más comercial, la calidad es muy buena. Es Christian Colorado al 200 % y se cierra un ciclo. Para 2021 viene mi expansión internacional y otra etapa de la marca con un leve cambio estético”, concluye Colorado.