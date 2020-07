Claro y Chevrolet lanzan el “primer carro conectado” de Colombia

El vehículo, que trae soldada una simcard en el computador central, estará conectado a una aplicación de la fabricante automotriz para encenderlo de manera remota, controlar el aire acondicionado o el seguro de las puertas. Tiene wifi hasta para siete celulares ubicados en un radio de 15 metros de distancia doce veces más veloz que el de un smartphone.

Vehículos conectados que hacen parte de nuestro ambiente digital. Esa era la escena que se veía, un tanto futurista, hace más de un quinquenio en las salas de exhibición del Consumer Electronics Show, CES, de Las Vegas, en Estados Unidos. Integraciones que trabajaban compañías automotrices coreanas con fabricantes de dispositivos electrónicos del mismo país para poder moverse en un solo ecosistema. Mostraban cómo con tan solo colocar la tableta en el habitáculo del carro teníamos prácticamente la misma experiencia que dentro de la casa. Pero sí, eran prototipos. Ahora, en este difícil 2020, tras dos años de trabajo integrado entre las casas matrices de Claro y Chevrolet, es decir América Móvil y General Motors, las dos compañías acaban de anunciar lo que ellos llamaron el “primer carro conectado” de Colombia.

Se trata del Onix Turbo, un vehículo que por medio del servicio On star, ya ampliamente conocido en el sector automotriz y que sirve de conexión entre el conductor del carro y un call center que ofrecer ayuda al cliente, ahora viene un paso adelante: internet de abordo. Eso, en términos prácticos, quiere decir que la gente de Claro le puso una simcard al computador del carro, de tal forma que esta le entrega información del vehículo a la central de información del fabricante donde están los asistentes de servicio al cliente para mejorar modelos de conducción e, incluso, prevenir accidentes. Pero también equipa al carro con un router que le puede distribuir internet hasta a siete dispositivos electrónicos dentro o fuera del carro, con 12 veces mejor intensidad de señal que un teléfono móvil.

Y como Claro es el más grande proveedor de servicios de telecomunicaciones en Colombia, pues la cobertura está en la gran parte del territorio nacional. El servicio, que ya está en mercados como Brasil y Argentina, venías gestándose hace ya un par de años. “Es una tecnología que hemos desarrollado llamada eSim, es como una simcard de los teléfonos celulares que ya se usa en un reloj, por ejemplo. Trabajamos en México para soldar una eSim en la computadora de una serie de vehículos que hoy se presentan”, explicó Carlos Centeno, presidente de Claro Colombia.

La realidad es que las dinámicas de los consumidores han cambiado. “Antes un cliente preguntaba por las características del motor, hoy los clientes quieren saber cómo conectarse con el carro, por eso estamos ofreciendo tecnología para saber dónde está el vehículo, hacer un diagnóstico remoto, para algunos casos incluso solo es pulsar un botón y llegará la asistencia pertinente. Esto es empezar con el internet de las cosas”, apuntó Jaime Gil, director de experiencia de GM para Suramérica.

En la práctica, ¿para qué sirve este anuncio más allá de tener wifi andando con el carro como ya funciona, hace bastante rato en Estados Unidos, Asia y muchos países de Europa? Los ejecutivos, a cargo de la rueda de prensa, soltaron un ejemplo. “En Brasil el uso del vehículo ha bajado por tema de Covid, miramos remotamente qué carros tenían más baja la batería, llamamos a sus dueños y les dijimos qué hacer, qué recomendaciones tener en cuenta y que no tuvieran problemas cuando fueran a usar su carro”.

Aunque la gente de Chevrolet aseguró que el precio de los carros no se elevará porque ya está incluido en el costo final del vehículo, sí se espera que la masificación de la tecnología permita llevar este avance a todas las familias de vehículos y no solo a los de $48 millones hacia arriba, que es el precio del Onix Turbo, el carro que Chevrolet equipó con esta tecnología. Claro que dos versiones de camionetas, del segmento alto, ya cuentan con los servicios de conectividad On star.

La oferta de conexión viene con la plataforma Smart driver, una conducción inteligente. Da recomendaciones para mejorar el modo de conducción y de esa forma reducir riesgo de accidentes, uso de combustible y extender la vida útil del carro entre revisión y revisión porque avisa cuándo se debe ir al concesionario, incluso el mismo concesionario accede a los datos para atender a los clientes de manera eficiente previa visita al taller.

Y sobre la seguridad de la información, ¿qué? José Luis Gómez, de negocios BTB de Claro como Juan David Arias, gerente de Mercadeo de GM Latinoamérica, fueron enfáticos en que toda la información que sale y entra, todo el canal, está protegido con altos estándares de ciberseguridad, esta última una “obsesión desde el inicio del proyecto, por eso tuvimos mucho cuidado, On star lleva más de 20 años y hemos aprendido mucho, el cuidado del almacenamiento de la información del cliente y que el auto genera, todo esto anda sobre los servidores que son propiedad de GM, no hay terceros en esto, lo hemos hecho para proteger los datos de nuestros clientes, administrado en Michigan, Estados Unidos, donde están blindados. Todas las políticas de ciberseguridad están alienadas con los estándares locales y globales en cuidado y protección de datos. Cuando se activan los planes, que lo debe hacer el cliente, queda blindado por esos estándares y el cliente decide qué quiere y qué no quiere compartir y cómo quiere administrar todos sus servicios”.

Sobre el precio de los planes de internet, que será gratuito por el primer año, se contemplan los mismos precios que ofrece Claro en la telefonía móvil. Si hoy hiciera una compra desde 2 gigabytes hasta los 20 gigabytes, los valores a pagar estarían entre $20.000 a $80.000 como montos de referencia, pues estos se mueven de la misma forma que se mueven los que ofertan para otros segmentos de usuarios, explicaron durante la presentación.