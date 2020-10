EE. UU. planea presentar este martes una demanda antimonopolio contra Google

El Departamento de Justicia acusará al gigante tecnológico de comportamiento monopolista para conservar su control de las búsquedas y publicidad en internet.

El gobierno de Estados Unidos tiene previsto presentar este martes una demanda contra Google, en lo que será el mayor caso antimonopolio en décadas, según una fuente judicial. (Lee también: Informe de legisladores de EE.UU. urge frenar a gigantes tecnológicos)

Los diarios The Wall Street Journal y The New York Times informaron que la demanda del Departamento de Justicia acusará al gigante tecnológico de California de comportamiento monopolista para conservar su control de las búsquedas y la publicidad en internet.

La medida llega después de meses de investigaciones por parte de los agentes antimonopolio federales y estatales para conocer el poder de la compañía.

El pasado 6 de octubre legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en EE.UU. presentaron un reporte de 449 páginas en el que exhortan revisar a fondo las prácticas empresariales de Google, Amazon, Facebook y Apple, además de reformar las leyes antimonopolio del país.

Los legisladores concluyeron que “estas empresas tienen demasiado poder, y ese poder debe controlarse y someterse a una supervisión y aplicación adecuadas”.

Por esto, los legisladores recomendaron reestructurar algunas compañías para balancear la competencia, poner trabas a las empresas interesadas en adquirir a otras, prohibir que las empresas privilegien sus propios productos en sus plataformas (en el caso de Google y Amazon) y reformar las leyes antimonopolio estadounidenses que, según el diario, no sufren cambios radicales desde 1976.