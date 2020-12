El listado de las mejores apps de 2020 en Google Play Store

Estas son las aplicaciones más destacadas del año para Android. Hay para todos los gustos: desde juegos hasta productos para tratar de conciliar mejor el sueño.

Google publicó este lunes el listado de las mejores aplicaciones para Android, su sistema operativo móvil, durante 2020.

La lista, que se publica cada año, es más que una noticia curiosa de fin de año, pues Android es el peso pesado de los sistemas operativos móviles en el mundo, con más de 70 % de participación del mercado.

Aunque el número exacto varía dependiendo de la fuente consultada, Android tiene unos 2.000 millones de usuarios a nivel global. Y con estas cifras detrás, ser nombrada como una aplicación del año implica tener una explosión en reconocimiento y uso.

Así las cosas, la app del año para Android fue “Loóna: bedtime calm & relax”, una aplicación que mediante meditaciones, principalmente, intenta a que los usuarios concilien un mejor sueño.

Las apps para dormir mejor son de todo menos una novedad en el mundo de los teléfonos móviles, pero viendo el desbarrancadero que ha sido 2020 no sorprende que una de éstas sea reconocida como la aplicación del año para Android.

De acuerdo con Google, este producto es “un raro caso en el que la utilidad se encuentra con el ingenio y el deleite. Bellamente diseñada y ejecutada con sabiduría”.

Además de aplicaciones, la buena gente de Google resalta también el trabajo de desarrolladores en categorías como juegos, libros y audiolibros y películas y series.

Por ejemplo, en la parte de juegos, el ganador del año fue Genshin Impact, un juego recientemente introducido (lanzado el 28 de septiembre pasado), pero que ha amasado prontamente seguidores en todo el mundo debido a sus facilidades mecánicas, pero también al cuidado en su presentación gráfica, entre otros elementos.

“Cualquier título que se lleve la corona de mejor juego tiene que sobrepasar las expectativas para entregar experiencias accesibles, pero que también definan un género. Por fortuna, el ganador de este año logra todo esto sin esforzarse mucho”, dijo Google sobre Genshin Impact.

Cada categoría examinada viene, a su vez, con subcategorías en la que hay ganadores más especializados, como las mejores aplicaciones para divertirse, por ejemplo. Este puesto se lo llevaron “Bazaart: photo editor & graphic design”, “Disney +”, “Dolby on: record audio & music”, “Reface: face swap videos and memes with your photo” y “VITA”.

La app de Disney +, el servicio de streaming de este gigante del entretenimiento, también fue reconocida en la categoría de votación de los usuarios, en la que compitió contra desarrollos como Office, la versión móvil de la suite de productividad de Microsoft.

El listado completo con todos los productos reconocidos en el ecosistema Android lo puede encontrar aquí.