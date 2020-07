Facebook demanda a la Unión Europea por solicitar información “irrelevante”

La compañía objetó las solicitudes de la Comisión Europea de documentos internos en el Tribunal General de la Unión Europea a principios de julio.

Facebook Inc. está luchando contra las exigencias de los investigadores de la Unión Europea para que entregue grandes cantidades de datos, que a juicio de la red social incluyen información personal altamente sensible que no es necesaria para las investigaciones antimonopolio.

La compañía objetó las solicitudes de la Comisión Europea de documentos internos en el Tribunal General de la Unión Europea a principios de este mes, una medida que podría frustrar los esfuerzos de la Unión Europea de elaborar casos respecto de los anuncios del mercado de la compañía y cómo utiliza los datos.

Facebook esperaba entregar a los reguladores cientos de miles de documentos, pero “la naturaleza excepcionalmente amplia” de las solicitudes de la Unión Europea la obligaría a “entregar documentos predominantemente irrelevantes que no tienen nada que ver con las investigaciones de la comisión”, dijo Tim Lamb, un abogado de Facebook.

Estados Unidos comenzó el verano pasado a examinar la plataforma de ventas de Facebook y cómo utiliza los datos de las aplicaciones, uno de los varios casos que analizan si las empresas de Internet juegan de manera justa. Se suma a una investigación sobre cómo Amazon.com Inc. recopila datos de minoristas a través de su plataforma e investigaciones sobre la tienda de aplicaciones de Apple Inc. Los reguladores pueden exigir a las empresas que presenten documentos que mencionen ciertas palabras clave bajo amenaza de multas.

‘Información médica’

Los detalles solicitados por la Unión Europea en mayo incluyen “información personal altamente confidencial como la información médica de los empleados, documentos financieros personales e información privada sobre los familiares de los empleados”, dijo Lamb. “Creemos que dichas solicitudes deberían ser revisadas por los tribunales de la Unión Europea”.

La Unión Europea le dijo a Facebook que buscara correos electrónicos internos y otros documentos que mencionaran unos 2.500 términos de búsqueda como “gran pregunta”, “cierre” y “no es bueno para nosotros” que también hubieran conectado comunicaciones personales de los empleados y evaluaciones laborales y de seguridad fuera del alcance de cualquier investigación, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato.

La comisión en Bruselas dijo que “defenderá su caso en los tribunales”, y agregó que su investigación sobre la “posible conducta anticompetitiva de Facebook está en curso”.

Medidas provisionales

Facebook está pidiendo al tribunal que le otorgue las llamadas medidas provisionales que detendrían la demanda de datos de la Unión Europea incluso antes de que el tribunal pueda abordar el argumento principal, de acuerdo con los documentos presentados el 15 de julio.

Las presentaciones podrían retrasar los casos de la Unión Europea, que todavía están en una etapa temprana y aún no son investigaciones formales. La compañía podría tener dificultades para ganar después de que los jueces rechazaran los esfuerzos anteriores de la compañía para frenar los poderes de recopilación de información de la Unión Europea.

Qualcomm Inc. perdió una demanda judicial el año pasado para revocar una solicitud de información de la Unión Europea y no logró obtener un fallo provisional en 2017 para detener la orden de entregar información. Eso no ayudó a la compañía a evitar multas por monopolio de más de 1.000 millones de euros (US$1.100 millones).