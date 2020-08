La aplicación que ayuda a ‘ver’ el mundo a personas con discapacidad visual

Parte de las funciones de Lookout consisten en identificar los objetos que hay en una habitación, los productos que se encuentran en las góndolas de los supermercados y hasta el valor de los billetes.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay aproximadamente 1.300 millones de personas con alguna deficiencia visual. De estas, 188,5 millones tiene una deficiencia moderada, 217 millones moderada - grave y 36 millones son ciegas. En la mayoría de los casos, las deficiencias en la visión se presentan en personas mayores a los 50 años.

Pensando en sus necesidades, se han adelantado diferentes desarrollos tecnológicos, lo que se conoce como tecnología inclusiva. Con esto se busca brindar mayores oportunidades para esta población. Uno de los más interesantes es, por ejemplo, una tableta inteligente capaz de convertir a braille los libros, artículos y demás archivos de texto que se puedan conseguir en internet.

Los avances tecnológicos continúan saliendo, y este martes Google presenta en América Latina la segunda versión de Lookout, una aplicación para dispositivos Android capaz de reconocer objetos que se encuentren alrededor de los usuarios. Esto lo hace por medio de machine learning, tecnología mediante la cual el teléfono celular, sin la necesidad de estar conectado a internet, puede analizar con su cámara el entorno que lo rodea y reconocer si está captando una silla, unas llaves o un libro, entre un sin fin de otros objetos.

En entrevista con El Espectador, Andreina Reyna, una de las desarrolladoras de este proyecto, explicó que parte de las funciones más atractivas de esta aplicación es la de reconocer los productos que se encuentran en las góndolas de los supermercados. Tanto en App Store, como en Play Store, hay aplicativos similares que reconocen la mercancía usando su código de barras, sin embargo, para una persona con discapacidad visual encontrar este símbolo es todo un reto.

La diferencia de Lookout es que puede reconocer la etiqueta del objeto sin importar cómo lo agarre la persona. Si lo hace por la parte trasera, este le dirá el nombre del producto y procederá a leer su tabla nutricional y demás indicaciones, si lo hace por el frente, hará lo mismo con la marca del producto y la indicación del precio.

En una casa, sala u oficina, Lookout ayudará a que la persona reconozca el espacio que lo rodea y saber dónde se encuentra una silla, un televisor, una mesa, una lámpara, una cama, un sofá… etc. Incluso si extravía un objeto, en lugar de pedir la ayuda a alguien o palpar todo el lugar, podrá usar su teléfono móvil para, de cierta forma, escanear el lugar y encontrarlo.

A pesar de estos avances, el aplicativo aún no alcanza el nivel para reconocer colores. No obstante, Reyna asegura que trabajan para que en el futuro Lookout pueda hacerlo, y así ser útil para ayudar a decidir cómo combinar la ropa en las mañanas, por ejemplo. Además, no descarta la posibilidad de que este desarrollo pueda ser compatible con productos como las Google Glass (unas gafas inteligentes) y así, permitir que la facilidad que ofrece su aplicación migre del celular a este y otro tipo de wearables.

Lookout también sirve para ‘leer’. Una de las brechas más significativas que tiene esta población es la del acceso a la información, pues la única forma que tienen para acceder a textos físicos es si estos están en el sistema de escritura braille. Con esta aplicación la cosa cambia, pues pueden tomarle una fotografía a la página de un texto y, en cuestión de segundos, el software convierte todas esas palabras en audio para que el dispositivo le lea al usuario.

Algo interesante es que no importa si se toma el texto al revés, igual, la aplicación es capaz de reconocer el texto. Tampoco importa si a la primera el usuario no encuadra bien el texto, ya que el aplicativo le irá indicando cómo debe mover el celular hasta que la cámara del dispositivo pueda capturar la totalidad de la página.

Este software tiene una función adicional y es la de reconocer el valor que tienen los billetes. Por lo pronto, esta solo sirve con dólares, no obstante se trabajar para incorporar nuevas monedas al aplicativo. Actualmente Lookout está disponible en francés, italiano, alemán y español.

Es interesante imaginar un futuro en el que no existan diferencias para las personas con alguna discapacidad, de hecho, puede que se reevalúe el significado de esa palabra, porque con la ayuda de la tecnología podrán ser tan capaces como cualquier otra.

Y eso no debería sonarnos a ciencia ficción, pues hoy en día hay personas ciegas que pueden manipular un computador, otras que sin sus manos que pueden redactar con comandos de voz, o mover el cursor usando sus ojos, o personas con discapacidades auditivas que pueden escuchar, gracias a aplicaciones y programas que transcriben en tiempo real las palabras que le dicen otras personas.