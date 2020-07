La lucha de un colegio de Urabá por implementar las clases virtuales

View this post on Instagram

Somos la Institución Educativa Rural La Cadena (📍Carepa, Urabá antioqueño, 🇨🇴). Tenemos 670 estudiantes y solo 172 tienen conectividad, lo que nos ha hecho imposible implementar la “educación virtual”. Queremos mejorar las condiciones escolares y personales de nuestros niños, niñas y jóvenes, así que nos unimos el equipo docente para el plan #YoCreoEnLaCadena. Únete a La Cadena con: 1. 💰)Sumando a nuestra vaki (link en mi bio) para garantizar conectividad a través de unos módems comunitarios 2. 💻) Dona tus equipos en óptimas condiciones (portátiles, tablets, smartphone) (Puntos de acopio en Bogotá. DM para enviarte ubicación) 3. ❤️) Compartan este post para que más y más y más personas conozcan la iniciativa y se unan a nuestra cadena. Mejoremos juntos la calidad en la educación rural, cerremos las brechas y recordemos a aquél maestro/a que nos enseñó a soñar, a trabajar en equipo, y quien nos inspiró a decir que SIEMPRE SE PUEDE. #YoCreoEnLaCadena