Motorola RAZR 2020: un viaje a cuando los celulares eran más simples

El nuevo equipo de Motorola juega con la nostalgia de parecerse al icónico V3 para traer un equipo minimalista y con un diseño elegante. Una pantalla externa y su portabilidad son las características principales de este teléfono, que llegó al país a principios de este mes.

Para cerrar el año, la compañía Motorola trajo a Colombia su nueva apuesta en la gama alta: el Motorola RAZR 5G, la segunda generación de su teléfono plegable y con el que busca competir en un segmento del mercado en el que actualmente Samsung y Huawei son las marcas a vencer.

Lo primero que hay que decir es que el equipo se lleva todas las miradas desde antes de abrirse: el estuche, contrario a la típica caja, es una especie de torre negra con una cubierta transparente que permite ver su contenido. Es elegante y es solo un abrebocas de lo que nos encontraremos.

El equipo reposa sobre una base de caucho -que sirve a la vez de amplificador- y un estuche negro en el que podremos encontrar un cable USB tipo C y un cargador powerboost (carga rápida) de 15 W. Allí también se encuentran los respectivos manuales, la llave para acceder a la bandeja de la sim y un adaptador USB-C a Jack 3,5 mm, pues este equipo sigue la tendencia de otras marcas de no incluir dicho puerto para los audífonos.

En materia de diseño, el RAZR 2020 recuerda a ese V3 de antaño, también denominado RAZR, con el que varios soñaron cuando los flip phone (teléfonos de tapa) eran los reyes del mercado y no se pensaba que un celular podía hacer siquiera la mitad de lo que hoy hacen los smartphones. Jugar con la nostalgia es la fórmula de Motorola con este equipo, tanto así que incluye una aplicación dentro del teléfono que emula a un antiguo V3 en la apariencia de su pantalla y el teclado alfanumérico.

Además de este viaje en el tiempo, la otra apuesta del RAZR es ir contra la corriente. Mientras que los equipos se hacen cada vez más grandes -excepto por el iPhone mini-, este nuevo diseño busca hacer la experiencia de un smartphone compacta y hecha a la medida, apuesta que también vemos en el Galaxy Z Flip, uno de sus competidores directos. Con esto, Motorola se desprende de la tendencia de los plegables pioneros, que han aumentado el tamaño de pantallas hasta convertirse en pequeñas tabletas.

El equipo encaja a la perfección en la mano estando tanto abierto como cerrado. Además, es muy cómodo de llevar en el bolsillo, pues no tiene el tamaño ni el peso de la mayoría de celulares. También llama la atención el cristal metalizado que cubre la parte exterior del equipo, que le da un acabado elegante y similar al de los Moto G de la serie 7. Sin embargo, este material tiende a llenarse de huellas y pequeños rayones, lo que obliga a comprarle una funda, que debe ser traída del exterior (por unos $40.000 o más) o puede costar cerca de $200.000 en el mercado colombiano.

En este modelo el lector de huellas está en la parte trasera, lo que lo hace muy cómodo y accesible, sobre todo cuando el equipo está cerrado.

Un ‘display’ externo bastante útil

Hablando propiamente del equipo, el usuario se encuentra con dos pantallas. Una externa de 800 x 600 px (2,7 pulgadas) y otra interna, claramente flexible, y OLED, cuyas dimensiones son 876 x 2.142 px (6,2 pulgadas). De fábrica, el equipo permite ejecutar en la pequeña pantalla exterior las aplicaciones de la cámara, Home, Mensajes, Keep, Noticias, YouTube y un juego muy parecido al Easter Egg del dinosaurio en el desierto de Chrome sin tener que abrir el celular.

Además, permite ver algunas notificaciones y servicios como Spotify y Deezer, que tienen cada uno un widget bastante funcional. Un recurso similar al que tienen Waze y Maps, de Google.

Las notificaciones de Moto son un muy buen complemento para esta pantalla. Muestran bastante información aún con el equipo bloqueado y permiten responder de forma cómoda mensajes de WhatsApp o de cualquier aplicación de mensajería sin necesidad de desbloquear el teléfono.

En esa línea, muchas de las actividades rutinarias se pueden resolver en este display. Probamos WhatsApp, Waze, Twitter y otras aplicaciones. Incluso, pudimos llegar a ejecutar un juego como Call of Duty sin ningún problema, aunque, obviamente, jugar en una pantalla tan pequeña no es muy cómodo.

El que se puedan usar aplicaciones demandantes en este panel nos hace preguntarnos por el asistente de Google. Esta herramienta sería una muy buena combinación con las aplicaciones de mapas para cuando se está manejando y resulta difícil abrir el teléfono, por ejemplo.

La gran pantalla

Abrir el smartphone es una experiencia muy similar a la que se tenía con los viejos celulares de tapa. El abrir y cerrar del equipo es muy natural y, como el V3, se pueden responder y colgar las llamadas con estas acciones, por lo que varios usuarios podrán terminar sus llamadas de forma categórica con tan solo cerrar el teléfono, como en las películas. Motorola garantizó que la bisagra de este equipo resistirá más de 100 aperturas y cerradas diarias durante 5 años, contrario a su antecesor, que recibió algunas críticas por la fragilidad de esta pieza.

Al abrir el equipo, se tiene acceso a una gran pantalla de 6,2 pulgadas que es muy parecida a la de cualquier celular con panel rígido. La única diferencia es una pequeña hendidura en el centro que es visible con la pantalla apagada y que se alcanza a percibir un poco al tacto, pero que no afecta las actividades básicas.

El tamaño y el diseño del móvil hacen que se tenga un display con unas dimensiones un tanto diferentes a las usuales. Actualmente, los equipos vienen con una relación de aspecto que oscila entre los 16:9 y 19:9, pero con el RAZR estamos hablando de un 21:9. Esto hace que al reproducir videos en YouTube o ver series en cualquier aplicación se tengan dos barras negras a los lados. Esto también ocurre con las historias de Instagram. Si bien no es un problema, varios notarán este cambio frente a otros equipos en los que casi se aprovecha la totalidad de la pantalla.

Hay que decir que cuando se está usando el móvil de forma horizontal algunas actividades se sentirán diferente. Por ejemplo, al hacer pruebas jugando se presentaron “amagues” de que el equipo se iba a cerrar. Aunque sobra decir que este equipo no pretende competir contra los teléfonos ‘gamers’. Su apuesta está en el diseño y la portabilidad.

Otro elemento peculiar de la pantalla son los bordes redondeados con los que termina en ambos extremos. El mercado ha acostumbrado a los usuarios a equipos casi totalmente rectangulares, con esquinas ligeramente redondeadas, por lo que en un primer momento es extraño tener estas formas. Algunas veces las aplicaciones las desaprovechan y dejan esos espacios sin uso. Por esto, tras probar el equipo, una de las recomendaciones es que se active la navegación por gestos, en vez de la típica barra de tres botones, para así aprovechar la pantalla en su máxima extensión.

Para que sea flexible, es clave que la pantalla sea OLED, una gran ventaja ante el gasto de batería y la visualización de negros, pues solo se prenden los pixeles necesarios. Además, este tipo de tecnología hace que los colores sean más naturales, que se tenga buena retroiluminación y sea cómodo para la vista. El único ‘pero’ es que su resolución llega hasta HD, esto quiere decir que videos, fotos y juegos solo pueden visualizarse a 720p. Esta es una característica que desentona con los actuales equipos, incluso los de gama media, cuyas pantallas por lo menos llegan a los 1080p.

Buen rendimiento para un plegable

Destacamos su rendimiento, pues hasta las aplicaciones más demandantes, como Call of Duty o Waze funcionan sin colgarse. Este equipo viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 756G, que se encuentra en varios equipos gama media.

Además, ya viene preparado para funcionar con redes 5G. Aunque en el país apenas se están llevando a cabo los primeros pilotos, esto asegura que el equipo podría usarse en el futuro sin mayores problemas de conexión. Además, el equipo trae un NFC que resulta muy útil y que, por alguna razón, Motorola había eliminado en algunos equipos que trajo al país en el pasado reciente.

El equipo cuenta con 8GB de RAM y 250GB de almacenamiento interno. Y aunque no se puede expandir el almacenamiento, es muy difícil quedarse corto. Además, una RAM de ese tamaño hace que el equipo tenga un desempeño bueno y que la transición entre pantallas sea de forma fluida y sin demoras cuando se abre o se cierra el equipo.

Entre lo mucho que se ha hablado de este equipo solo queda por mencionar el sonido, la cámara y la batería. Sobre el primero, a pesar de que solo tiene un altavoz, su calidad es buena y tiene un volumen más que aceptable para escuchar música en pequeños espacios sin necesidad de audífonos o de parlantes externos. En este punto también se destaca el ecualizador interno con el que viene el equipo, que realza la calidad de la música.

Una cámara trasera para buenas ‘selfies’

Uno de los lemas con el que la marca busca identificar este móvil es “Minimal meets maximal” o algo como “lo mínimo se encuentra con lo máximo”, en español y esto se ve reflejado en las cámaras. Contrario a la tendencia de meter entre tres y cinco cámaras por equipo, este apenas cuenta con una delantera y otra trasera. La primera es de 20 MP y está ubicada en un pequeño ‘notch’. Esta no es nada del otro mundo e incluso, deja que desear en materia de contraste, pues las tomas pueden quedar lavadas.

Por suerte, al tener un equipo plegable, la cámara trasera sirve para tomarse ‘selfies’, ya que se vale de la pantalla externa como visor. Esta cámara trasera es de 48MP, pero incluye el sistema Quad Pixel que los agrupa para fotos de 12MP. Esto permite más detalles cuando se amplían las fotografías. Además, cuenta con un autofoco láser que sirve de mucho cuando las tomas son con poca luz.

Además de poder usar la pantalla externa como visor, el celular viene con herramientas como captura automática por sonrisa o con un gesto y los botones de volumen como obturador que facilitan la toma de ‘selfies’ a una sola mano y sin correr el riesgo de que el equipo se resbale. Los tradicionales gestos de Motorola van muy bien con esta acción, porque se puede acceder a la cámara con tan solo agitar la muñeca.

Entre los modos de foto están el profesional, que permite controlar varios elementos de la toma como el ISO, el balance de blancos y el tiempo de obturación. También se encuentran la toma panorámica, la ‘selfie’ grupal y el retrato. Sobre este último, vale decir que, al no tener cámara de profundidad, este efecto se desarrolla plenamente por software y no tiene la misma efectividad que en equipos con más de un sensor.

Por otro lado, Motorola desarrolló dos herramientas bastante útiles en la pantalla externa cuando se toman fotos con el equipo desplegado. La primera es una visualización previa de la foto, una buena forma para que la persona vea los resultados de la imagen sin tener que moverse del lugar. La segunda es una pequeña animación caricaturesca que aparece cuando se está tomando un retrato, ideal para cuando se quiere llamar la atención de un bebé o un niño pequeño para que miren a la cámara.

En términos de video, este sensor permite grabar en 4k a 30 fotogramas por segundo o en 1080p entre los 30 y 60 fotogramas por segundo. Además, está la opción de cámara rápida o lenta, esta última con la capacidad de grabar en alta definición a 120 fotogramas. Más allá, la cámara no tiene nada más de novedoso o con otros aditamentos, contrario a las otras apuestas de Motorola.

No se puede terminar este análisis sin hablar de la batería. Como este celular es plegable, no puede disponer de un amplio espacio para esta, por lo que se limita a 2.800 miliamperios (mAh). No es la mejor batería del mercado, ni la de mayor capacidad, pero es suficiente para abastecer este equipo durante todo un día bajo un uso moderado. La ventaja es que se cuenta con el Turboboost de Motorola, que permite que el equipo tenga suficiente carga para 8 horas en pocos minutos y se cargue completamente en poco más de una hora. Una característica que no deja del todo tranquilo es que se calienta con actividades básicas, aún más cuando la ejecución de aplicaciones es exigente.

El Motorola RAZR 2020 llega al mercado colombiano por un precio aproximado de $6′900.000, que lo ubica por encima de otros equipos gama alta como el Samsung Galaxy S20 Ultra o el iPhone 12 Pro Max. Aunque está por la misma línea de otros equipos plegables. Solo resta por decir que es un dispositivo con un rendimiento promedio y cuyo valor reside en la experiencia con la pantalla plegable, además del diseño que recuerda a los antiguos V3.