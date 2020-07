Prepárese para ver cómo la tecnología se tomará los desfiles virtuales en Colombiamoda

Así prepararon tres marcas, de las 18 que tendrán puesta en escena, las producciones, juegos o fashion film para presentar sus colecciones en la edición virtual de la feria.

La edición digital de Colombiamoda 2020 empezó el lunes 27 de julio con la apertura de los componentes de negocios y conocimiento. El primero reúne a 400 marcas oferentes con más de 2.000 empresas nacionales e internacionales para hacer negocios, en esta ocasión, en línea. Además, se habilitó una tienda virtual en alianza con Mercado Libre para que los consumidores compren productos desde sus casas. El segundo es el eje de conocimiento, que se realiza junto a la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB), para ofrecer conversatorios gratuitos sobre sostenibilidad y transformación digital en la industria de la moda.

Pero quizás, uno de los ejes que más atraen audiencia en Colombiamoda ese el de moda, pues en las ediciones presenciales reunía a los amantes de la industria y permitía el goce de que prepararan sus mejores atuendos para dejar el registro fashionista con una foto en las escaleras de Plaza Mayor, en Medellín.

Y, lo más importante, conocer las colecciones y lo que los diseñadores querían transmitir mediante el espectáculo y los desfiles. Sin embargo, la transformación del evento en digital también conlleva cambios en este aspecto.

Inexmoda, los organizadores de la feria, definieron como “puestas en escena de moda” en la versión digital lo que conocemos en el mundo físico como pasarelas. “Cada persona las va a vivir desde sus casas a través de contenido audiovisual”, aseguró Sebastián Diez, director de mercadeo de Inexmoda.

Por su parte, Leonor Hoyos, directora de conexiones de Inexmoda, dijo en entrevista con este diario que, “queremos aterrizar expectativas, pues estamos hablando de un ejercicio de unas dimensiones completamente diferentes empezando porque no vamos a tener público. Es una oportunidad de mostrar la capacidad creativa de este país, de los diseñadores, las marcas y de los nuevos actores que necesitan de estas plataformas para hacerse visibles”.

Así las cosas, al hablar de un formato diferente, tanto los organizadores como los diseñadores invitan a las personas a que preparen los ojos para lo que van a ver. “No podemos estar con los preconceptos que tenemos sobre una pasarela. Queremos a partir de los recursos que tenemos, recrear sensaciones. Buscamos que la audiencia se conecte con lo que estamos presentando y que las marcas se conecten con su consumidor final”.

Hablamos con tres marcas, de las 18 que tendrán puesta en escena, para que nos cuenten los retos de presentar una colección en un formato audiovisual y para una audiencia que está detrás de una pantalla.

Gef y un juego virtual

Cindy Medina, directora de experiencias de GEF y Punto Blanco, dos marcas que tendrán puesta en escena, dice que vieron como una oportunidad participar en Colombiamoda 2020, pues serán parte de un fenómeno “realmente impactante que recordaremos como algo histórico, en donde la moda tuvo que desfilar solo en pantalla. A GEF le encantan los retos y es una marca con amplia experiencia en lo digital, entonces fue un sí inmediato”.

El próximo sábado 1 de agosto, GEF presentará “Futuros creadores”, una colección enfocada en el confort y la versatilidad de las prendas mediante una experiencia audiovisual inspirada en la creatividad del futuro. “Creamos una historia que refleja fenómenos digitales actuales como el gaming, la personalización y la realidad virtual. Nuestra intención es celebrar las identidades actuales, cómo las personas no sólo se expresan en la ropa que usan sino en sus pasiones y hasta su forma de comunicarse en internet”.

Para lograrlo tuvieron que crear una historia que pasara del formato de los tradicionales desfiles y llegara a lo virtual. El gran reto, según cuenta Medina, fue pensar en cómo lograr la atención de la gente para que se conectara con la narrativa. Por lo que tuvieron que caracterizar a los personajes y agregarles más producción a los planos, el set y los efectos especiales.

“Estamos muy conectados con las tendencias y el gaming es un fenómeno que cada vez se vuelve más relevante, en diferentes escenarios. Es más que tener consolas. Las personas viven experiencias de juego en muchas interacciones digitales y pensamos que, para contar una historia sobre creatividad y moda del futuro, podríamos permitir al público interactuar y no solo ser observadores pasivos”, explica Medina.

El video contará con unas claves para que los espectadores se enganchen con la historia y quieran adquirir la colección. El producto estará disponible para la venta en la tienda en línea cuando se termine la puesta en escena.

Además de incluir la tecnología en el producto final que van a presentar, también fue necesaria en el trabajo detrás de cámara. “Todas las etapas del proceso que podían realizarse de forma remota, se implementaron. Reuniones digitales, chats grupales, páginas para edición grupal de contenido, digamos que apoyarnos fuertemente en lo virtual es un reflejo más de cómo vemos que evoluciona la creatividad en el futuro”, agrega Medina.

Punto Blanco con un fashion film

Otra compañía que estará presente en la versión digital de las pasarelas es Punto Blanco, que utilizará lenguaje audiovisual para contar historias de moda mediante un fashion film. Lo bueno es que esto es algo que ya había hecho la empresa.

Mediante un fashion film surrealista y poético, Punto Planco contará una historia inspirada en la luna, ícono de la marca. “De su luz se nutren las plantas y sus fases influyen en los designios humanos. Con rituales, nos conectamos con la fuerza de este orbe y esa es la exploración de nuestro nuevo audiovisual, en el que compartiremos una colección para vestirnos en todas nuestras fases”, explica la empresa.

Respecto a los retos, la empresa dice que fue traducir una marca “potente en lo sensorial al formato audiovisual. Nuestras pasarelas siempre envuelven a través de los detalles y aquí el reto fue darle fuerza a lo visual y sonoro para elevar la historia. El otro reto es lograr la atención de la audiencia, que se conecten plenamente con esa escena en pantalla mientras dura”.

Aunque presentar una colección virtual vuelve la historia más compleja, también permite una exploración más profunda por no tratarse de un evento en vivo. “Así se reduzca el casting de modelos y el tamaño del espacio, se crecen otras necesidades como el set, la narrativa, la edición y los efectos”, agrega.

Socarrás y una producción grabada con celular

Juan Pablo Socarrás es el diseñador y creador de la marca Socarrás, que este año participa en la feria con el patrocinio de Samsung. En su puesta en escena presentará la colección “El amor, amor”, inspirada en la relación de más de 40 años de sus padres.

Por la pandemia, tuvo que cambiar sus planes, pues inicialmente tenía planeado un lanzamiento en formato gigante. Sin embargo, cuando Inexmoda decidió hacer la feria vio la oportunidad de presentar su proyecto. “Empezamos el reto virtual. Llevo muchos años plasmando en mis colecciones las historias de mi familia y me hacía falta rendirle un homenaje a mis papás que son el amor verdadero”, cuenta Socarrás.

El diseñador presentará su colección mediante un fashion film. “Es un reto muy grande. He hecho formatos diferentes a los tradicionales desfiles, pero un fashion film lo hice hace muchos años con un amigo del colegio y no era una historia contundente. Para esto nos tocó empezar a investigar todo eso, cómo se hace y que no se perdiera mi esencia. Empecé con un corto que grabé en mi casa”.

Socarrás cuenta que la gente está pensando que sólo se trata de lo que están viendo en mis redes sociales, pero no. Él quiere contar la historia de amor de sus papás. Una historia del Caribe, en la que no utilizó estampados porque, según explica el diseñador, el Caribe clásico colombiano no tenía esos elementos, “era bastante glamuroso”.

Los modelos utilizaron máscaras de protección durante el video que se presentará el sábado 1 de agosto a las 5:30 p.m. “Más allá de la moda me gusta comunicar lo que estamos viviendo en el momento. Trabajo con la ONU y me mostraron el proyecto Cascos de vida, que nos enseñan la posibilidad de protegernos. Quiero enviar también un mensaje del amor que protege y de un elemento que ahora se incluye en las prendas”.

En cuanto al aporte de Samsung, el diseñador explica que “la marca le permite acercarse a la gente a través de su celular. Toda la historia se hizo mediante una videollamada, un chat, una imagen, etc. Si no existiera la tecnología sería muy difícil”.

El fashion film fue grabado y editado con el celular. “Eso fue lo más chévere e impactante, cómo tu celular a la final sirve para todo. Empezamos a buscar lugares y luego cerraron Bogotá. Entonces encontramos la casa de un cura en La Candelaria. Uno se siente como en una casa en Valledupar, con esos patios grandes, con jardines, muy natural. Lo grabamos hace ocho días, con todas las precauciones. Nunca nos quitamos las máscaras”.

El video es corto para conectar a la gente y mantiene la esencia del diseñador. “Es una historia muy desde el amor, muy emocionante, que te genera esperanza. En la que se ve el lado moderno con las máscaras de protección. Espero que todos se enamoren, la vean y les guste”.