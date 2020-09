La compañía tiene su evento de lanzamiento de septiembre este martes. Analizamos un torrente de supuestas filtraciones y rumores para identificar patrones y tratar de entender cuáles serán los nuevos dispositivos que presentará la compañía.

Este martes, Apple realizará su clásico evento de lanzamiento de septiembre, en el que típicamente la compañía introduce nuevos modelos de iPhone y de otros productos en su línea, como su reloj inteligente o el iPad.

Primero las aclaraciones de rigor: más allá de la confirmación de la fecha del evento, hay muy poco material oficial para hablar de lo que se viene para este lanzamiento (y para el resto del año, de paso). Y, sin embargo, hay una tonelada de rumores y filtraciones que, discriminando entre buenas y malas fuentes, señalan hacia temas comunes y patrones. En otras palabras, Apple no discute nada sobre sus productos futuros, aunque el resto de la industria sí lo hace y por ese camino es que se puede hablar de qué se puede esperar este martes 15 de septiembre.

iPhone sí, ¿pero no ahora?

Lo primero que hay que decir acá es que la compañía sí lanzará nuevos modelos de iPhone este año, a pesar de las restricciones y problemas generados por la pandemia y sus complicaciones en fabricación y logística; prácticamente todos los componentes de este teléfono provienen de compañías asiáticas, notablemente Foxconn (el mayor ensamblador de productos de la marca) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (fabricantes de los procesadores diseñados por Apple).

Y, si bien habrá nuevos iPhone, no resulta del todo claro cuándo serán introducidos, especialmente si serán anunciados este martes que viene o no. En una llamada con inversionistas para discutir los resultados de la compañía, la cabeza de finanzas de Apple, Luca Maestri, aseguró que los nuevos teléfonos llegarían al mercado en octubre y no en septiembre, como suele suceder.

Pero una cosa es que entren al mercado y otra que sean anunciados. Quizá es un detalle nimio, pues significaría que si no son anunciados este martes probablemente tendrán su propio evento el próximo mes. Lo que sí es seguro es que habrá nuevos teléfonos.

Bloomberg reportó hace unos días, citando fuentes anónimas involucradas en el proceso de fabricación de los nuevos teléfonos, que Apple ha puesto órdenes a sus fabricantes por 75 millones de estos dispositivos, además de nuevos relojes y tabletas de la marca.

La filtración es de las más creíbles de su tipo, pues tanto Debby Wu y Mark Gurman tienen un historial de estar bien dateados acerca de los detalles de fabricación de la marca.

De acuerdo con el reporte de Wu y Gurman, entonces, Apple lanzaría cuatro nuevos modelos de iPhone (¿llamado iPhone 12?): dos versiones básicas y dos avanzadas, que llevarían el lenguaje de diseño del actual iPad Pro, o sea, con esquinas más cuadradas, acercando toda la línea de dispositivos móviles al amado iPhone 5, uno de los dispositivos más apreciados por sus características estéticas.

El modelo más pequeño vendría en 5,4 pulgadas y el más grande, el Pro de los Pro, llegaría hasta las 6,7 pulgadas; este sería el teléfono más grande producido por la compañía hasta el momento. Los otros modelos vendrían en 6,1 pulgadas, que es el tamaño que hoy tiene el iPhone 11, un equipo que se ha convertido en una opción muy apreciada por los usuarios al tener un balance casi perfecto entre tamaño, funcionalidad y precio (sin llegar a decir que son equipos baratos, claro está).

Uno de los cambios notables, que resulta consistente en una muy buena porción de los reportes que han emergido sobre lo que serían los nuevos iPhone, es que toda la línea traería (por fin) pantallas con OLED, un cambio que ya presentan desde hace un rato buena parte de los competidores de alta gama de Apple. Las nuevas pantallas podrían tener una tasa de refresco de 120 Hz, algo que mejora notablemente la experiencia en videojuegos, por ejemplo.

Otro de los rumores que es consistente entre una variedad de fuentes que reportan frecuentemente sobre lo que se cuece en los hornos de Foxconn en Asia es que al menos el iPhone de más alto nivel tendrá el sensor LIDAR presente en el iPad Pro actual; esta característica le daría ventajas en el campo de la realidad aumentada, un terreno que, sin embargo, sigue largamente inexplorado por la vasta mayoría de los usuarios.

El lanzamiento de nuevos iPhone también traería la inclusión de un nuevo procesador, probablemente llamado A14, aunque sabemos que Apple tiene una especie de fascinación por complicar la nomenclatura de estas piezas.

Un nuevo chip es importante en este punto de la historia, no sólo porque implica mejoras en el desempeño de los teléfonos, sino porque señala también nuevos desarrollos de cara al cambio en los procesadores de los Mac, que dejarán de ser Intel para ser los diseñados por Apple mismo; el kit de prueba de esta migración viene, justamente, con el chip del iPad Pro actual. Aunque nadie espera anuncios sobre este aspecto en el evento del martes, vale la pena aclarar.

Los nuevos iPhone vendrán con conectividad 5G, otra mejora que ya ha sido incluida en una variedad de teléfonos rivales. En este punto, sin embargo, aún hay muchas preguntas acerca de las bandas con las cuales serán compatibles los teléfonos, por ejemplo. Incluso, en el reporte de Bloomberg, se citan pruebas de conectividad que no arrojan resultados con mejoras significativas.

Las cámaras de los teléfonos también incluirían mejoras que podrían incorporar la posibilidad de grabar en 4K video en baja velocidad, así como nuevas posibilidades de fotografía computacional. Los rumores no son consistentes sobre la oferta en megapixeles, número de lentes o construcción de los mismos en toda la gama (los modelos básicos y los Pro).

¿Nuevo/s iPad?

Hay una alta probabilidad de que Apple introduzca cambios en su línea de iPad. ¿Qué cambios exactamente? Bueno, ahí comienzan a patinar un poco las filtraciones que hay hasta el momento.

Sobre el iPad hay una especie de dos corrientes: habrá un nuevo modelo Air o habrá un nuevo modelo normal (no Pro). De la misma forma que sucedería con el iPhone, el lenguaje de diseño de este dispositivo se acercaría más al del actual iPad Pro, con esquinas más cuadradas y menos biseles en la pantalla.

La ausencia de bordes implicaría que desaparecería el botón principal, lo que ha abierto una amplia zanja especulativa acerca de si el reconocimiento facial llega a los modelos más baratos en la línea de tabletas de Apple. Una amplia porción de las filtraciones va, sin embargo, en la vía de un sensor de huella que bien podría estar ubicado en el botón de desbloqueo del dispositivo o debajo de la pantalla (como el de algunos teléfonos de alta gama).

En foros especializados, usuarios han escrito que ojalá sea un sensor de huella en vez de una cámara de reconocimiento facial porque esto facilita la vida en el mundo del COVID-19, con sus tapabocas y elementos de protección que hacen que el desbloqueo de un teléfono o tableta se haya vuelto algo más engorroso. La utilización de lectura dactilar también podría señalar hacia una tableta más barata (bien sea en versión Air o normal).

Otro de los cambios que podrían llegar al iPad es la utilización de USB-C en vez del conector Lightning, lo que abre la posibilidad (al menos teóricamente) de que la nueva tableta pueda conectarse con una gama interesante de dispositivos; aunque Apple no es la compañía más amigable de todas con accesorios que no sean de la marca, vale la pena aclarar.

Si la migración hacia USB-C resulta cierta, esto también introduciría cambios en el Apple Pencil de primera generación, pues su método de carga tendría que cambiar necesariamente, incluso hacia alimentación magnética (como ya sucede en el iPad Pro).

Apple Watch serie 6

Al igual que sucede con el iPad, el reloj inteligente de la marca puede tener un nuevo modelo o dos: un reemplazo para el serie 5 y otro para el serie 3. Esto último abre la pregunta de si veremos un Apple Watch SE (en referencia al modelo más barato de la gama actual de iPhone).

El reporte de Bloomberg habla justamente de las dos posibilidades, haciendo énfasis en que el reemplazo del Apple Watch serie 3 sería un dispositivo con un costo menor, con la idea de comenzar a morderle mercado a otros monitores de actividad física, particularmente los de Fitbit, que domina casi totalmente el segmento más barato de ese mercado.

En general, hay un cierto consenso sobre mejoras en desempeño de la batería en las nuevas versiones y la posibilidad de que el reloj mida la oxigenación de un usuario, que técnicamente ya es posible con la tecnología de los relojes actuales de la marca. También se habla de mejoras en las antenas para incrementar la conectividad con los iPhone, pero también con redes wifi.

Si hay un nuevo modelo de reloj inteligente más barato (aunque no hay indicativos claros sobre el precio), esta versión podría contener más plástico en su construcción, justamente para bajar los costos.

Los otros rumores

Esta es una categoría volátil porque hay información de un nuevo Home Pod (el parlante inteligente), pasando por anuncios sobre la migración de procesadores Intel, hasta un proyecto conocido como AirTags.

Sobre el primero, Apple lanzaría una nueva versión del Home Pod, pero más barata. Este es un dispositivo particular, pues compite en un mercado dominado por Google y Amazon, aunque ofrece buen sonido, pero no muchas posibilidades de ser un parlante verdaderamente inteligente al estar enclaustrado en el ecosistema Apple.

Los Airtags han sido un rumor consistente todo el año y aún no debutan. En esencia serían una especie de marcadores para identificar objetos perdidos, desde las llaves del carro hasta el propio celular.

Otro de los rumores, aunque este cuenta con algo más de fuerza, es el lanzamiento de unos nuevos audífonos, pero no dentro de la línea de Beats, sino estarían vinculados al renglón de Airpods.

Se trataría de auriculares que se ponen sobre las orejas, en vez de insertar en ellas, y que tendrían cancelación de sonido, junto con tecnologías que ya están presentes en los Airpods tradicionales (como el método de conexión instantáneo con dispositivos de Apple, por ejemplo).