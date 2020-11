Reseña del PlayStation 5 ¿Cumple con las expectativas?

El control DualSense se alza como la verdadera innovación, ofrece un sutil rango de vibraciones que simulan diferentes sensaciones táctiles.

Lo más impresionante de la PlayStation 5, de Sony Corp., no es el diseño extraterrestre o la poderosa maquinaria en su interior. Es el control, que agrega una dimensión completamente nueva a la experiencia de jugar videojuegos.

La nueva PlayStation sale a la venta el jueves con dos modelos: uno que reproduce discos Blu-ray, por US$500, y otro que no cuenta con esa función, por US$400. Bloomberg evaluó el producto durante las últimas dos semanas y descubrió que la PlayStation 5 cumple con la promesa de cargar los juegos más rápido, entre otras. Pero el control DualSense se alza como la verdadera innovación. Está lleno de características geniales, la más genial es la capacidad de ofrecer un sutil rango de vibraciones que simulan diferentes sensaciones táctiles.

Astro’s Playroom, el juego integrado en todos los sistemas, es una buena demostración de la tecnología. Cada paso que da su personaje en el juego de plataformas está marcado por una ligera vibración del control. Cuando salta a una plataforma móvil o camina en el pasto largo, las vibraciones se vuelven más pronunciadas. Al pisotear a un enemigo o levantar con fuerza un objeto del suelo, el control vibra de manera que da la sensación de estar realizando esas acciones. El control DualSense también tiene controles de movimiento, un altavoz y un micrófono.

Puede que esto no parezca mucho, pero el éxito de una consola de juegos puede reducirse a una o dos funciones diferenciadoras. Hay mucho en juego para Sony, ya que se prepara para competir con la Xbox Series X, de Microsoft Corp., que se estrena el martes.

La PlayStation 5 es la primera consola que lanza Sony desde 2013. Su predecesora, la PlayStation 4, vendió la impresionante cifra de 112 millones de unidades y transformó el segmento de videojuegos en el más importante del negocio de Sony. Los videojuegos y los servicios en línea ahora representan casi una cuarta parte de los ingresos. Sony ha dicho que espera vender más de 7,6 millones de consolas PlayStation 5 para fines de marzo, y las acciones se cotizan cerca de un máximo de 20 años.

El Espectador en video:

El producto no será fácil de encontrar durante la temporada navideña. Problemas en la cadena de suministro están limitando el número de unidades que Sony puede fabricar. La compañía japonesa dijo el jueves que las tiendas limitarán las ventas a los clientes con pedidos anticipados y no almacenarán inventario para los que no ha reservado. Sony señaló que la medida tiene como objetivo desalentar a las multitudes y minimizar el riesgo de propagación del coronavirus.

La mayoría de los juegos iniciales, como el nuevo Spider-Man: Miles Morales, también estarán disponibles en PlayStation 4. Eso hace que el costo de US$500 de la PlayStation 5 parezca innecesario en este momento, a excepción de aquellos que no pueden esperar para jugar en 4K de ultra alta definición y a velocidades de cuadro más altas.

Sony intentará compensar la limitada selección de contenido ofreciendo versiones mejoradas de juegos más antiguos. El catálogo palidece en comparación con lo que se ofrece en Xbox Game Pass, de Microsoft, pero los suscriptores del servicio en línea de Sony, PlayStation Plus, obtienen acceso a 20 grandes juegos de los últimos siete años.

Dependerá de los desarrolladores de juegos implementar estos artilugios del hardware de la PlayStation 5. Incluso las funciones prometedoras pueden olvidarse, como fue el caso de la tecnología de sonido avanzada en generaciones anteriores. Al enfrentarse a la Xbox Series X, que no ha aportado mucho más que mejores especificaciones, el control de Sony es lo único que realmente parece de última generación.

La PlayStation 5 es una máquina impresionante, pero incluso con sus avances y su impresionante control, es difícil recomendar la compra de una consola este año. Ya sea que se trate de la nueva PlayStation o la nueva Xbox, a la mayoría de los jugadores les vendría mejor esperar un año o dos. Para entonces, es probable que el hardware esté disponible con descuento y haya una aceptable gama de videojuegos que no pueda encontrar en otro lugar.