Servicio de WhatsApp presenta caída en varios países, incluido Colombia

A esta hora, miles de personas reportan fallas en la aplicación de mensajería en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, México y Colombia.

Al menos 20 minutos duró la caída de la aplicación de mensajería de WhatsApp, que entre las 3:00 y las 3:20 de la tarde (hora Colombia) impidió a los usuarios hacer uso de la misma, tanto desde sus dispositivos móviles como desde la versión web.

Le puede interesar: WhatsApp y la OMS lanzan colección de ‘stickers’ para conectar a las personas en la pandemia

Según reportes de personas desde varios países del mundo a través de redes sociales, entre ellos, Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, México y Colombia, la app no se conectaba, no mostraba los nuevos mensajes, no dejaba contactar a otros usuarios, se mostraba inactiva, no permitía entrar a los chats y, en algunos casos, arrojaba notificaciones de error.

Una revisión al monitor de interrupción independiente Down Detector permitió comprobar esta información, según el portal un gran número de usuarios de iPhone, Android, Windows Mobile y Blackberry que se vieron afectados hicieron reportes advirtiendo de una falla potencial desde diferentes países del mundo, la cual se ha venido corrigiendo progresivamente.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 4:02 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) July 14, 2020

Según el servicio que detecta fallas en la tecnología Down Detector, estos reportes comenzaron desde antes de las 2:39 de la tarde (hora Colombia) y llegaron a su pico a las 3:24. El 72 % de los usuarios dijeron que su problema era de conexión, el 24 % que no podían enviar o recibir mensajes y el 3 % que WhatsApp no les permitía iniciar sesión.

En minutos el tema se volvió tendencia en Twitter en Colombia, donde los usuarios reportaron la caída.

Y ahí viene whatsapp... ¡Ay ya se cayó!#WhatsApp pic.twitter.com/28aDYtulDV — S M I L E (@lexagm) July 14, 2020

Hasta el momento la compañía no ha hecho ningún pronunciamiento.