TikTok avanza con un acuerdo para cumplir con la fecha límite inminente

TikTok sigue adelante con los planes para la venta de sus operaciones en EE. UU. antes de la fecha límite de mediados de septiembre, según una persona familiarizada con el asunto, incluso cuando surgen indicios de que la aplicación para compartir videos se enfrenta a la presión de cerrar en lugar de hacer un acuerdo.

La aplicación, propiedad de ByteDance Ltd. de China, todavía está considerando ofertas de dos posibles compradores: Oracle Corp. y Microsoft Corp., que se ha asociado con Walmart Inc. TikTok tiene la intención de llevar una propuesta a la Casa Blanca para su aprobación antes de un plazo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la persona que pidió no ser identificada discutiendo planes internos. Entonces dependerá de la administración Trump aprobar un acuerdo.

Reuters informó el viernes que el gobierno chino ha expresado en privado que preferiría que ByteDance cerrara TikTok en los EE. UU. Que verse obligado a vender sus activos estadounidenses. En respuesta al informe, un portavoz de TikTok dijo: “el gobierno nunca nos ha sugerido que debamos cerrar TikTok en los EE. UU. O en cualquier otro mercado”.

TikTok ha estado en el centro de las negociaciones de acuerdos y un debate político desde principios de agosto, cuando Trump amenazó con prohibir la aplicación en Estados Unidos, citando preocupaciones de seguridad nacional. Luego ordenó la venta y ha dicho que quiere un acuerdo para el 15 de septiembre. Más tarde ese mes, el gobierno chino anunció un puñado de nuevas restricciones en torno a la venta de ciertas tecnologías, lo que ha ralentizado un posible acuerdo.

Parte de la confusión en torno al cierre de cualquier trato es la cantidad de partes interesadas que la empresa matriz de TikTok debe satisfacer. No solo tiene que llegar a términos aceptables con un adquirente, así como con sus patrocinadores de capital de riesgo con fines de lucro, ByteDance también debe encontrar una manera de complacer tanto a los gobiernos chino como a los estadounidenses. En China, ceder un activo tecnológico de primer nivel en medio de una batalla polémica con Estados Unidos se considera antipatriótico. Dentro de la administración Trump, ciertos asesores están presionando por un cierre total de TikTok en lugar de una venta a una empresa estadounidense.

La embajada de China en Estados Unidos remitió a Bloomberg a los comentarios hechos el viernes por Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. “Estados Unidos debería corregir de inmediato sus errores y detener su represión injustificable sobre las empresas chinas y otras empresas no estadounidenses”, dijo. “La parte china se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.

Tampoco está claro qué plazo del acuerdo debe cumplir TikTok. La compañía está trabajando para cumplir con la fecha límite del 20 de septiembre para proporcionar algo a la administración Trump, dijo una persona cercana a la compañía, cumpliendo con el plazo de 45 días impuesto en una orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de agosto. Pero Trump ha estado insistiendo en una fecha límite del 15 de septiembre en los comentarios de los medios. TikTok también enfrenta una fecha límite de noviembre para desinvertir sus activos estadounidenses en un orden basado en una recomendación de un panel de seguridad nacional interinstitucional, el Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. O CFIUS.

Las empresas involucradas en las negociaciones se concentraron en obtener un acuerdo preliminar para el 20 de septiembre y completar la venta en diciembre, dijo una persona familiarizada con el asunto. Pero la decisión de China de afirmar la autoridad sobre una venta trastornó las conversaciones, dijo la persona, y ahora no está claro si se podrá cumplir con ese plazo. Si se puede llegar a un acuerdo dependerá de que ByteDance navegue por una negociación difícil que obtenga el apoyo de China y la administración Trump, dijo la persona.