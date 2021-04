“Twitter tiene una cantidad de poder aterradora”: cofundador

Biz Stone es el último ejecutivo de tecnología en cuestionar públicamente si las plataformas tienen demasiado poder cuando se trata de vigilar el comportamiento de las personas en línea.

El cofundador de Twitter, Biz Stone, cree que la compañía de redes sociales tomó la decisión correcta en enero cuando bloqueó la cuenta del entonces presidente Donald Trump, pero eso no significa que se sienta cómodo con eso.

“Es una cantidad de poder aterradora”, dijo Stone el jueves en una entrevista durante la Collision Conference. “El director general de una empresa de San Francisco puede callar al presidente de Estados Unidos. Él no fue elegido, nada de eso, y sin embargo, su decisión tiene un gran impacto”.

Stone, quien en 2006 cofundó Twitter con el director ejecutivo Jack Dorsey, es el último ejecutivo de tecnología en cuestionar públicamente si las empresas de redes sociales tienen demasiado poder cuando se trata de vigilar el comportamiento de las personas en línea.

Poco después de la prohibición de Trump, el propio Dorsey cuestionó el poder de Twitter. El mes pasado, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a legisladores de Estados Unidos que estaba preocupado por el papel de su empresa en relación a la suspensión de la cuenta de Trump en su servicio.

“A muchas personas les preocupa que las plataformas de redes sociales puedan prohibir a los líderes electos”, dijo durante una audiencia el 25 de marzo. “A mí también”.

Stone aclaró que no había participado en el proceso formal de toma de decisiones sobre Trump, aunque envió sus puntos de vista a Dorsey y estuvo de acuerdo con la decisión.

“Creo que fue una buena decisión para Twitter”, agregó. “Pero también es un poco aterrador saber que tal vez haya tanto poder en la decisión de una persona”.

Desde que regresó a Twitter en 2017, Stone ha estado inusualmente callado. En los primeros días de la compañía, fungió como un portavoz visible, a menudo hablando en los medios de comunicación o viajando a otros países como una especie de embajador de Twitter, un papel en el que Dorsey y el otro cofundador Ev Williams, no estaban interesados.

En 2017, cuando se suponía que se convertiría en “empresario residente” en la firma de capital de riesgo Spark Capital, Dorsey lo convenció de que volviera a Twitter. La posición de Stone en Twitter fue quizás incluso más vaga.

“Alguien dijo que solo estoy llenando el ‘hueco en forma de Biz’ que dejé”, escribió en una publicación de blog en ese momento. “Incluso se podría decir que la descripción del trabajo incluye ser Biz Stone”.

Esa publicación de blog ahora le provoca algo de vergüenza, por lo que Stone se ha dedicado a decir que vino para ayudar a hacer de Twitter un lugar donde la gente realmente quisiera volver a trabajar. En ese momento, la empresa estaba sumida en un lío económico y cultura. Después de haber intentado sin éxito encontrar un comprador, Twitter redujo costos, despidió gente y cerró su aplicación de video Vine.

“Cuando regresé, la razón principal fue ‘mejoremos la moral’”, dijo Stone. Al reincorporarse, creó cortometrajes sobre diferentes equipos dentro de la empresa para resaltar sus esfuerzos. También trabajó con Dorsey para crear la declaración de propósito de la compañía, “Servimos a la conversación pública”, que a menudo los ejecutivos repiten en llamadas de inversionistas y eventos de prensa.

“Funcionó mucho mejor de lo que pensé”, dijo. “Destacó todas las cosas que no estaban al servicio de la conversación pública y planteó la pregunta ‘¿por qué seguimos trabajando en estas cosas?’”

Ahora Stone está nuevamente en transición. Señaló que a principios de año se trasladó a un puesto de asesor de tiempo parcial en Twitter y que ha cambiado parte de su enfoque a proyectos externos, incluida la filantropía y la inversión de riesgo. “Es casi una especie de sorpresa”, bromeó en una entrevista posterior sobre su nuevo enfoque en la inversión, un camino común para los ejecutivos de tecnología que triunfan como parte de una startup.

Stone comenzó un nuevo fondo de capital de riesgo llamado Future Positive con un antiguo socio comercial, Fred Blackford. En 2016, la pareja intentó sin éxito comprar Polaroid Holding Co., pero muchos de los otros acuerdos de Stone han tenido más éxito. Desde entonces, ha invertido en empresas como Pinterest Inc., Slack Technologies Inc., Square Inc. y la empresa de “carne falsa” Beyond Meat Inc., donde todavía es miembro de la junta.