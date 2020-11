YouTube incluirá anuncios en algunos videos sin pagar por ello

La plataforma anunció que solo los creadores que se vinculen a su Programa de Socios podrán recibir porcentajes por esta monetización.

Google, dueña de YouTube, hizo varias actualizaciones en los términos de servicio de la plataforma de videos que han desconcertado a más de un creador.

En un comunicado publicado en la página de soporte de Google, la empresa indicó que desde ahora los creadores le otorgarán a la plataforma el derecho a monetizar su contenido, esto implica desde mostrar anuncios hasta cobrar a los usuarios una tarifa por el acceso.

La nueva sección en los términos se llama “Derecho a monetizar” e indica que aquellos canales que aún no están en el Programa de socios de YouTube (YPP por su sigla en inglés) no recibirán ningún pago por los anuncios que se publiquen allí.

“A partir de hoy, comenzaremos a implementar lentamente anuncios en una cantidad limitada de videos de canales que no están en YPP. Es posible que vea anuncios en algunos de sus videos, y dado que actualmente no está en el YPP, no recibirá parte de los ingresos de estos anuncios, aunque tendrá la oportunidad de solicitar el YPP una vez que cumpla con los requisitos de elegibilidad”, indicó Google.

Las mínimas políticas para hacer parte de este programa son:

Tener más de 1.000 suscriptores. Tener más de 4.000 horas de visualización pública en los últimos 12 meses. Seguir las políticas de monetización de YouTube. Residir en un país o región donde esté disponible el Programa de socios de YouTube. (Colombia figura ahí). Tener vinculada una cuenta de AdSense.

“Esto es profundamente poco ético y explotador. Es YouTube diciéndole a su base de creadores que están felices de ganar dinero con el trabajo por el que algunos no ven ni un centavo”, expresó un usuario en la caja de comentarios de la publicación.

“Recibí el aviso hoy y entrará en vigencia hoy. Eso no da la oportunidad de responder a las inquietudes ni a las opciones de los clientes”, aseguró otro. “Como usuario ocasional, me hace repensar en usar su servicio”.

La plataforma también actualizó sus políticas de monetización en EE. UU., pues a partir del 18 de noviembre todos los pagos que realice YouTube a los creadores de dicho país se considerarán regalías.

El otro cambio anunciado es que no se podrán recopilar datos faciales (rostros) de los usuarios, esto se suma a la prohibición que ya existe sobre recopilar información personal que permita identificar a un individuo.

“Implementaremos estas Condiciones de servicio en EE. UU., pero entrarán en vigencia en todas las regiones a finales del próximo año”, concluyó la compañía.