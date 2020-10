Zoom lanza cifrado de datos más sólido y plataforma de eventos

El cifrado de extremo a extremo estará disponible en general para los usuarios con acceso gratuito y pago la próxima semana de forma opcional.

Zoom dijo que está implementando una función de cifrado de extremo a extremo que había prometido para una mayor seguridad de las reuniones de los usuarios y anunció una serie de nuevos productos, buscando dejar atrás las preocupaciones de seguridad y mantener el elevado crecimiento de la compañía.

El cifrado de extremo a extremo, un estándar de seguridad de datos más sólido, estará disponible en general para los usuarios con acceso gratuito y pago la próxima semana de forma opcional, dijo el miércoles en un comunicado la compañía con sede en San José, California. El fabricante de software también presentó OnZoom, una plataforma de eventos en la que los usuarios pueden organizar eventos gratuitos, pagos o de recaudación de fondos con un sistema de pago integrado. El miércoles comenzó una versión de prueba pública del servicio para algunos usuarios.

Zoom, creador de un servicio de videoconferencia, ha sido uno de los beneficiarios corporativos más destacados de la pandemia de covid-19, que ha obligado a millones de personas a trabajar y estudiar desde casa. El fabricante de software informó que los ingresos trimestrales aumentaron 355% a US$663,5 millones en el período finalizado en julio, el segundo período consecutivo de crecimiento de ventas de tres dígitos. Las enormes ganancias han impulsado las acciones de Zoom más de siete veces este año, a un valor de mercado de más de US$147.000 millones.

Zoom es una aplicación comercial poco común que también ha sido adoptada en masa por consumidores, con más de 300 millones de participantes en reuniones diarias que dependen del servicio para conectarse con sus colegas, comunidades y seres queridos. Sin embargo, la plataforma ha enfrentado meses de controversia por fallas de seguridad y protección.

Investigadores descubrieron algunos casos en los que las llamadas de Zoom se enrutaban a través de servidores en China continental, aunque ningún participante de la reunión se encontrara allí. Y también están los trolls que invadían llamadas con contenido profano, pornográfico y racista, un fenómeno conocido como ‘zoombombing’ que continúa plagando el sistema.

Zoom ha promocionado un cifrado completo y cambios para que los anfitriones de la reunión tengan más control sobre los participantes como solución a estos problemas.

Incluso con su popularidad entre los consumidores, la compañía reconoce que la mayor parte de su crecimiento futuro provendrá de las empresas, por lo que Zoom está tratando de expandirse en el mercado de comunicaciones unificadas ocupado por RingCentral Inc. La idea es combinar videoconferencias, llamadas telefónicas y mensajes de texto en una plataforma y venderla a empresas que buscan modernizar sus sistemas de comunicaciones.

Herramientas para la eficiencia empresarial

Zoom, que compite con los servicios de videoconferencia de Microsoft Corp. y Cisco Systems Inc., entre otros, también anunció nuevas herramientas para ayudar a los desarrolladores de software a integrar mejor Zoom en sus productos. Entre las ofertas presentadas como parte de la conferencia Zoomtopia del miércoles estaba Zapps, que son aplicaciones a las que los usuarios pueden acceder sin salir de la plataforma Zoom, incluidas herramientas de Slack Technologies Inc., Box Inc. y Atlassian Corp.

La compañía dijo que se unieron más de 25 socios de lanzamiento a este proyecto. Zoom también actualizó su kit de desarrollo de software para permitir que otras empresas integren Zoom en sus propias aplicaciones, y podrán personalizar la interfaz de usuario y los controles de reuniones.

Por último, Zoom implementó actualizaciones de producto más pequeñas para mejorar la experiencia del usuario, como la capacidad de brindar a todos los participantes el mismo fondo en una reunión, así como nuevas salas de reuniones y reuniones informativas durante seminarios web de gran tamaño.

“Zoom está diseñado para ahora y más allá. Tenemos la plataforma para respaldar lo que el mundo necesita hoy, mañana y en el futuro”, dijo en el comunicado el director ejecutivo, Eric Yuan.