Cada sábado, Daniel Agudelo, de 23 años, reúne a más de 5.000 personas por sus redes sociales para llevarles lo mejor de la música urbana. Artistas como J Balvin, Karol G y Feid se han conectado a sus transmisiones.

¿Cómo nació la idea de realizar transmisiones de música urbana, todos los sábados, por sus redes sociales?

Por un pacto que hicimos en la familia de compartir nuestras pasiones con los otros. Siempre he sido muy apasionado por el tema musical y cuando empezó la cuarentena fue como bueno. Vamos a regalarles felicidad a las personas, porque no todas la están pasando bien. Empezamos a realizar algunos videos que se volvieron virales y en el primer live nos fue muy bien, se conectaron cientos de personas, y desde entonces hemos seguido en esto y no hemos bajado la guardia. Todos los sábados, a las 8:30 p.m., por mis redes sociales (@agudelo888) estamos regalándole lo mejor de la música urbana al mundo. (Lea: J Balvin y Tainy estrenan “Agua”)

¿Cómo han evolucionado desde la primera transmisión?

El primer live fue muy difícil, porque estaba empezando y quería dar lo mejor de mí. Nunca había estado en un Facebook ni en Instagram Live y conectarme y saber que nos podrían ver muchas personas me daba miedo, porque sentía que algo podría salir mal, pero luego pensé: “Vamos para adelante, si hago una mezcla mal no pasa nada, simplemente lo estoy disfrutando y si también se conecta solo una persona, voy a hacerla feliz, no tengo que conectar a miles, con tal de que diez, veinte o treinta personas estén ahí, eso ya es mucho”. Después le cogí el ritmo y, obvio, faltan cosas por mejorar, pero ahí vamos. Mejorando todos los días y aprendiendo.

Usualmente, ¿cuántas personas se conectan?

Hemos llegado a tener más de 7.000 personas en una sola transmisión. Nunca pensamos que tantas personas se iban a conectar con nosotros, pero lo logramos. Incluso, hemos tenido personalidades del mundo como J Balvin, Sebastián Yatra, Karol G, Jefferson Farfán, Adriana Lima y Valentina Ferrer, que hacen más amigable la transmisión, porque, créeme, uno nunca se imaginaría estar en una fiesta con ellos y eso es lo que sucede aquí. (Además: Yandel estrena “Quién contra mí 2”)

¿Cuál es el propósito y el mensaje que quiere transmitir al mundo con esta iniciativa musical?

Creo que esto se trata de regalar felicidad y momentos chéveres al mundo. Cuando las personas se conectan, siento, no lo sé, que se desconectan un poquito de lo que está pasando afuera y solo se enfocan en pasar un momento agradable y en familia. Espero que cuando todo esto termine pueda presentarme en otros sitios, festivales, eventos, y pueda seguir compartiéndoles mi música.

Antes de la cuarentena y de empezar este proyecto, ¿a qué se dedicaba?

Trabajaba en la empresa familiar con mi papá, que es una empresa de cascos; esa es otra de mis pasiones y la complemento muy bien con la música. Digamos que la música siempre ha estado presente en mi vida, desde muy pequeño, y cuando salió la cuarentena quise que dejara de ser un pasatiempo y convertirla en algo más fuerte, como en un proyecto y pues ahí estamos aprendido. Lo bueno es que antes de empezar en todo esto, yo me la pasaba viendo videos en YouTube de cómo mezclar, de consolas, equipos, etc.

Desde que se metió de lleno al proyecto, ¿cómo han cambiado sus dinámicas?

Ahora entre semana me dedico a organizar todos los live. Normalmente estoy buscando música nueva, cómo vamos a hacer la temática del sábado y qué podemos traer de nuevo para hacer de esta experiencia una mucho mejor que la anterior. Hemos tenido varias temáticas que están enfocadas en el género urbano, así que siempre tratamos de buscar una escenografía que sea acorde con esto. Estoy 100 % enfocado en la música

J Balvin es una de las personas que lo ha acompañado en todo el proceso, ¿cómo nació esa relación?

J Balvin es como ese mentor que tengo y que admiro demasiado por su trabajo musical y porque todo el tiempo me está dando consejos para superarme. Tengo una muy buena relación con él, una muy buena amistad, y él también hace parte de este equipo, porque siempre está pendiente y me dice: “Mira, podemos hacer esto, mezcla esto, busca a este artista, suena mejor así”. Es una de las personas que me dice que si este es mi sueño debo perseguirlo y nunca dejarlo ir. Siempre está dispuesto a ayudar al otro porque, como dice él, así como alguien me dio la mano a mí, yo te la doy a ti y tú se la vas a dar a alguien después.

Retomando su respuesta, ¿cuáles son los sueños que tiene por cumplir?

Mi sueño es tocar en los grandes festivales del mundo y llevar el género urbano a otro nivel. Ser esa persona que, muy posiblemente, sea la imagen del género urbano, pero como DJ. Siento que tenemos DJ muy duros en el país y que han trabajado toda su vida por esto, pero no estamos posicionados y yo quiero ser esa persona. Que las personas también conozcan que somos buenos en esta faceta.

¿Cómo la música se convierte en un aliado en estos momentos de crisis?

Ella siempre nos va a desconectar de los problemas, por algo tenemos un radio en el carro, un celular con música, siempre vamos a buscar una desconexión para recordar algunas emociones y nuestro pasado. Por ejemplo, en diez años vamos a escuchar una canción y vamos a pensar: “Yo escuchaba eso cuando estaba en cuarentena”, y creo que eso es lo más lindo que nos puede regalar la música.