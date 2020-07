Alejandro Palacio, el reflejo de Rafael Orozco

El actor y músico encarna a este exponente del vallenato en “Rafael Orozco, el ídolo”. El principal reto que tuvo, más allá de conquistar al público, fue honrar su figura, historia y legado.

En un principio no estaba previsto que interpretara a Rafael Orozco, porque tenía planes con el personaje del cabo Payares en “¿Dónde carajos está Umaña?”, pero al final optaron por usted. ¿Cómo recibió y qué sintió al conocer la noticia?

Inicialmente estaba muy resignado porque sentí que no podía representar a Rafa, estaba supercomprometido y tenía uno de los personajes principales en ¿Dónde carajos está Umaña? Escuchaba que muchos artistas se estaban presentando para el casting, muchos lo catalogan como el casting más grande de la televisión colombiana, y esto es algo que me llena de muchísimo orgullo y fue algo muy especial, porque haber encarnado a Rafa es algo que no tiene precio, es una bendición. Recuerdo que la noticia me la dio el productor general, Asier Aguilar, y me dijo como ‘Alejo, empieza a dejarte crecer el bigote y el cabello, porque tú serás Rafael Orozco’. Quedé frío y en ese momento se me detuvo instantáneamente el corazón, casi se me salen las lágrimas y me fui a uno de los baños de Caracol para llamar a mi mamá y mi esposa y darles la noticia. Nunca se me pasó por la mente representar a uno de mis más grandes ídolos, empecé con la música romántica escuchando canciones de Nino Bravo, de Luis Miguel, pero en el vallenato Rafael Orozco, en compañía del Pollo Irra y su Binomio de Oro, siempre fueron mis referentes. (Puede leer: Taliana Vargas y el recuerdo de haber interpretado a Clara Cabello)

Aparte de dejarse crecer el bigote y el cabello, ¿cómo se preparó para asumir este rol?

Asumí esta responsabilidad de la mejor manera, preparándome, viendo muchísimos videos de Rafa, analizando sus pasos de baile, su fuerza interpretativa y, por supuesto, haciendo un trabajo investigativo, que era completamente necesario y en donde tuve la fortuna de hablar con Clara Cabello, Wendy y Lola, que son las personas más cercanas a Rafa y me dieron muchos detalles para construir al personaje lo más cercano a la realidad.

Tiene un vínculo muy especial con Orozco. Los dos se iniciaron muy jóvenes en la música y, además, usted pasó por la casa de él, por el Binomio de Oro, ¿cuál fue la esencia que le impregnó Alejandro a este personaje?

Le entregué a Rafa no solo mi parte física, sino también mi corazón y mi alma. Esa entrega fue total, porque un personaje como él merecía esto y muchísimo más. Al aceptar el reto me comprometí plenamente con ser fiel a sus sentimientos y a su historia de vida. Pienso que me fui con la satisfacción del deber cumplido, pienso que esa sinceridad en el trabajo se ve reflejada en ese cariño de todos y cada uno de los televidentes, que nos han apoyado y sé que ahora en este nuevo lanzamiento también van a estar ahí pegaditos y disfrutando de Rafael Orozco, el ídolo, que por un momento se fusionó con Alejandro Palacio. En ese momento nos unimos y teníamos tantas cosas en común, que esa fusión no tuvo ningún problema. La parte musical, familiar, el amor por tantas cosas, esa seriedad y ese respeto por la profesión lo compartimos los dos.

¿Cuál fue el principal reto en esta interpretación?

Conquistar a todos esos seguidores de Rafa, esas personas que conocen su historia y se han enamorado con sus canciones. Él siempre fue un ídolo, un referente impresionante en nuestro país y también a nivel internacional. Entonces, estar en los zapatos de Rafa era una tarea muy difícil. A medida que fui grabando los capítulos, y me fui empapando mucho más del personaje, sentí que esa fusión de personalidades era muy afín. Entonces todo se me fue dando con mucha química y como resultado de eso nacen unas escenas muy creíbles y con mucha sinceridad.

¿De qué manera este personaje impulsó su carrera musical y actoral?

La vida de Alejandro Palacio se divide en un antes y un después de haber interpretado a Rafael. Mi música ha llegado a lugares inimaginables. El furor de esa rafamanía no solo se vivió acá en Colombia, sino en varios países. Ha sido algo muy bonito para mí, porque había empezado una carrera musical sólida en compañía del Binomio de Oro, que fue esa agrupación que dio a conocer a Rafa y con la que yo impuse éxitos como Indiferente a las demás y Niña bonita, pero, indudablemente, el haber presentado a Rafa me abrió muchísimas puertas, me dio una credibilidad como intérprete, como actor, fue la consolidación de un sueño y fue un papel que nunca en mis mejores sueños me lo hubiera imaginado.

Hablando de su carrera musical, ¿por qué lanzó una versión vallenata de “En carne viva”, uno de los mayores éxitos de Raphael?

Muchas personas la conocen en balada y decidí hacerle su primera versión en vallenato, es una versión desgarradora y sentida que, indudablemente, me lleva a mis inicios en el vallenato, esa esencia romántica que hace parte de mí. El tema ha tenido un efecto muy interesante en todos mis seguidores, ha empezado a posicionarse fuertemente en Valledupar y ya se está moviendo al resto del país. Hace rato no sacaba temas y con En carne viva pienso que les estamos entregando a todos los seguidores de la música vallenata una joya musical, pues no solo tiene un coro pegajoso, sino que también la letra es espectacular.

¿Cómo le ha ido en este tiempo de cuarentena?

Como artistas nos estamos reinventando y manejando un formato distinto en nuestras presentaciones, es un formato virtual y lo hacemos por medio de plataformas como Zoom y ya he realizado quinceañeros y cumpleaños. Estamos con todo el deseo de seguir entregando felicidad por medio de nuestro arte, por medio no solo de las canciones de Rafa, sino de esas que hacen parte de mi repertorio como solista. Para mí, ha sido muy importante seguir haciendo arte con la tecnología, que se ha vuelto una aliada infalible en toda esta situación de pandemia y confinamiento que estamos viviendo. Hay algunas presentaciones que están pospuestas. Tengo mi primera gira de conciertos en Australia, presentaciones en México y nuestra gira nacional también está en pausa; esperamos retomar todo esto ahora que las cosas se vayan normalizando.