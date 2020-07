Ana Ro: una artista con varias tonalidades

La cantante y periodista es la voz detrás de “Si me faltaras tú”, tema que hizo parte de la banda sonora de “El general Naranjo”. Es la segunda vez que presta su talento para una producción televisiva, la primera fue en la serie “Lynch”.

En varias ocasiones ha dicho que la música es un medio para conectarse con la historia. ¿Cree que “Si me faltaras tú” logró que las personas crearan un vínculo con “El general Naranjo”?

Creo que lo ha logrado. No esperé que la canción fuera a tener tan buena acogida. La gente la busca en YouTube y van a mis redes sociales a escribirme que les encanta la canción, que no la dejan de oír. Y no solo personas de Colombia, sino también de España, Argentina y otros lugares de habla hispana. Ellos fueron los que me pidieron una versión extendida de Si me faltaras tú y pues claro que la hicimos y la subimos a mi canal de YouTube.

Teniendo en cuenta que esta es la segunda canción que compone para una producción televisiva, pues la primera fue “Me quiero morir”, para la serie “Lynch”, ¿qué diferencia existe entre crear una canción para una historia y una para el público que la sigue?

El proceso es muy diferente. Las de televisión son más con un tema específico y con un sonido que debe ser como lo quiere el equipo creativo de la serie, debe tener unos parámetros; pero cuando hacemos mi música me dejo guiar por mi sentimiento. Puedo escoger el género y hablar de lo que quiera, es algo más libre. Aunque me encantan los dos procesos.

¿Es posible que en el futuro la veamos haciendo más canciones para producciones televisivas?

Claro, espero que sí; eso depende del gusto de los productores y creativos de las series. Yo siempre seré afortunada por poder participar en ellas.

¿Cómo surgió el proyecto musical de Ana Ro?

Canto desde muy pequeña. Cantaba ópera en principio, pero cuando empecé a estudiar Comunicación social y periodismo quise probar cantando en bares y así encaminar mi proyecto musical como Ana Ro. No sabía por dónde comenzar, cuando un amigo, Juan Pablo Vega, me presentó a su hermano, Camilo Vega, quien se convirtió en mi productor desde entonces. Los dos comenzamos a trabajar en mi primera canción: Queda mucho por amar, del compositor Álex Cuba.

¿Qué rumbo ha tomado este proyecto desde que empezó a trabajar con Camilo Vega, quien ha colaborado con artistas como Andrés Cepeda y Adriana Bottina?

Camilo me ha ayudado muchísimo desde el principio: a conocerme como cantante, a trabajar para ser cada vez mejor vocalmente y a identificar más las propuestas musicales. Yo estaba muy influenciada por el pop anglo, pero él me abrió hacia otros géneros como el bolero y la ranchera, en este momento de mis géneros preferidos.

Ha sido la encargada de abrir los conciertos de Mojito Lite, Siam, Vicente García y Los de Adentro, ¿de qué manera ha aportado esto a su carrera artística y musical?

Abrirles concierto a artistas grandes ha sido increíble. Uno aprende de ellos, de sus shows, de sus montajes... es bueno ver, también, que sus fans disfruten de mi música y después de abrirles se vuelvan mis seguidores; eso es gratificante.

La versatilidad de su voz le ha permitido llegar a muchos escenarios del país. ¿Cuáles considera que son las claves de su éxito?

La constancia. La música no es un camino fácil. Es de persistir y de, obvio, perseguir los sueños. Lo que me hace realmente feliz es cantar.

¿Cuál es la importancia de la música en estos momentos de crisis?

Me ha ayudado todo el tiempo, oírla, cantarla y hasta bailarla. Ayuda a escapar de la realidad.

¿Cómo le ha ido en esta cuarentena en términos creativos?

Súper. He aprendido un montón: a grabar, editar, realizar serenatas en línea, en balcones, cosas diferentes que no pensé nunca hacer, pero que enseñan un montón y lo sacan a uno de la zona de confort.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Vamos a sacar pronto canciones, un bolero y espero animarme a hacerle el video, grabarlo y editarlo; sería un campo que no he explorado antes.

Aparte de ser cantante, también es periodista. ¿Cuál es la labor que desempeña en el programa “De noche en la ciudad”, de Vibra Bogotá?

Es un espacio en el que hacemos canciones en vivo, covers de canciones conocidas o no tan conocidas; hay libertad para cantar. Es un espacio de paz, de tranquilidad por las noches después del trabajo. Nuestra función es acompañar al oyente al final del día. Los oyentes y seguidores del programa son nuestros amigos, la cercanía con el oyente es lo mejor.