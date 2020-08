El cucuteño, de 21 años, regresa con el lanzamiento de “Quiero”, una canción que nace en tiempos de cuarentena y habla del deseo de estar en el corazón de esa persona especial.

¿Cómo le ha ido en esta cuarentena en términos creativos?

Ha sido muy productiva. En este tiempo me he unido un poco más a los instrumentos que toco y, también, estoy en un constante proceso de aprendizaje. He tenido espacio para hacer música, componer, buscar nuevos sonidos de otros países y así tener un poco más fresco mi reportorio musical.

¿Qué tipo de sonidos ha explorado?

Me he tomado el tiempo de escuchar música de Brasil. Siento que es muy rica en sonidos y es bastante nutrida, así que me podría servir para mi proyecto. Siempre he estado en el género urbano, pero me gusta mezclarlo con otros ritmos para que tome ese aire fresco y no se escuche lo mismo que el resto. Sé que hay que seguir la tendencia porque marca ritmos, pero siempre trato de ser original.

¿Su más reciente sencillo, “Quiero”, surgió en este proceso de aprendizaje y búsqueda?

La canción es el resultado de seguir ritmos propios y crear el mío. Nació en un estudio y quería plasmar ese sentimiento y quise hacer algo más humano conectado al corazón. Ya tenía un bosquejo antes de la cuarentena, pero le faltaban unos arreglitos, así que en este tiempo me puse en esas y tuve una conexión increíble con la letra. Siento que todo este encierro me rejuveneció en todos los sentidos.

Es una canción cargada de sentimientos, ¿en qué se inspiró para componerla?

La verdad es que soy un artista que no le gusta componer sobre cosas ficticias, sino sobre realidades y verdades que vivan las personas. Así que quería crear una canción con la que todos se sintieran identificados y creo que lo logré, porque tú la escuchas y se puede tomar de varias maneras; por ejemplo, se la puedes dedicar a tu pareja, un amigo, tus familiares, esa persona que ya no está, etc.

Teniendo en cuenta las medidas actuales en el país por el COVID-19, ¿cómo fue el proceso de grabación del video de “Quiero”?

La parte audiovisual sí fue con muchas más precauciones. Afortunadamente, solo éramos cuatro personas rodando el video y siempre tratamos de conservar una distancia de dos metros y estar con el tapabocas. Todo se hizo bajo las medidas y las restricciones que tiene el Gobierno nacional y con mucha responsabilidad por parte de los involucrados. No gastamos mucho tiempo, porque se rodó muy rápido. Siento que un video siempre tiene que ir conectado con la canción para que sea un éxito y eso es lo que Quiero genera.

Lleva más de seis años en la industria musical, ¿qué tanto ha aprendido en este tiempo?

Una carrera no se construye el día que una canción se haga famosa, sino que se construye desde cuando no eres nada. Hoy en día si un tema de Anderky pega fuerte en el país, pues obvio estaré muy agradecido, pero sé y soy consciente de que eso es el reflejo del resultado de un sacrificio de mucho tiempo. Este es un mundo de mucha perseverancia y esfuerzo. Puedes tener el dinero de esta vida y la otra, pero, eso sí, hay algo que tú jamás vas a comprar y es el cariño del público. Pienso que es algo en lo que me enfoco mucho.

¿Cuál es su relación con el público?

Por redes sociales siempre trato de ser muy directo, de ser amigable, estar pendiente de las personas, de mostrar lo que soy, lo que es Anderky y lo que hago en mí día a día. Usualmente tomo un rato del día, una hora por ahí, y reviso los mensajes y empiezo a hablar con la gente y preguntarles cómo están, qué han hecho y ese tipo de cosas. Es una relación muy directa y necesaria con el público la que tengo en estos momentos.

¿Cuáles son sus planes para después de la pandemia?

El objetivo es seguir aprendiendo, estudiando, haciendo música y componiendo. Estamos viendo la manera de realizar ciertas estrategias digitales para posicionar mi marca y llegar a muchas más personas. Cuando todo esto pase, lo ideal sería retomar los proyectos que teníamos pendientes, que eran una gira de colegios en Bogotá y unas aperturas de unos conciertos que se iban a realizar este año, pero tocará esperar para saber qué ocurre.