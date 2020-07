Anitta: el nuevo sonido de la bomba brasileña

Si hay una palabra que define a la cantante es “versatilidad”. Con sonidos tradicionales de su país y una mezcla entre lo hispano y lo norteamericano, Anitta presenta su sencillo “Tócame” junto a Arcángel y De la Ghetto.

¿Por qué eligió lanzar “Tócame” con Arcángel y De La Ghetto en este momento de su carrera?

La verdad, fue una apuesta de la disquera… firmé un contrato con Warner, así que hoy en día todas las decisiones de mis lanzamientos las tomamos en equipo. Yo suelo escuchar mucho sus consejos y confío en su trabajo. Esta canción es el típico reguetón lento. Siento que es la preparación para recibir las otras canciones del álbum, porque es una mezcla muy grande de cultura brasileña, norteamericana e hispana.

¿Cómo fue el proceso de grabación del video?

El video lo grabamos durante la cuarentena con un dron, fue un proceso creativo muy divertido y lo hicimos así precisamente para no estar en contacto con nadie y poder retratar mejor la situación que estamos viviendo ahora.

¿Qué la hace sentir el reguetón cuando lo escucha?

La energía que siento con el reguetón es muy parecida a la que siento con el ritmo urbano de Brasil que es el funk, me hace querer mover las nalgas, los brazos, las piernas, todo el cuerpo… Es una sensación que me encanta y disfruto mucho.

Cuando hace música, ¿qué tanto hay de la esencia de Anitta?

En esta canción específicamente, por no traer ningún sabor brasileño, no fui yo quien la escribió ni la produjo… Fue hecha por el mismo productor de Despacito, así que antes de que una persona haga una canción para mí, yo necesito hablar primero con ella y decirle quién soy yo, cómo fue mi carrera, cuáles son los mensajes que me gusta dejar a través de mi música, lo que nunca haría, lo que no me gusta, y después de eso hacer algo que me defina completamente. Tócame es muy similar a lo que yo hice al principio de mi carrera en Brasil.

Este es el primer tema que lanza de lo que será su quinto álbum de estudio. ¿Qué vamos a escuchar en este nuevo proyecto?

Tócame es la introducción a un montón de temas que tocan las otras canciones. Algunas hablan de cosas que acaban de pasar en mi vida, otras hablan de mi ciudad, otras de empoderamiento femenino… Así que cada canción trae un ritmo y una mezcla diferente de lo que es Brasil. Este álbum está muy cultural, el sonido del álbum es muy diverso.

Los colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo son dos de los productores de este disco. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Son personas maravillosas y muy humildes, y eso me encanta, porque ellos ya trabajaron para artistas muy importantes en la industria, y aun así siguen escuchando la opinión del artista. Les gusta mucho involucrarse con uno, queriendo hacer las cosas de manera unida. Me encantó trabajar con ellos, fue un verdadero placer.

¿Cómo ha logrado esa mezcla, extraña pero muy exitosa, entre sonidos brasileños y universales?

Yo soy una persona muy diversa en todo, soy muy abierta, y de niña empecé escuchando de todo un poco, unos días escuchaba a Mariah Carey; mi madre, a Luis Miguel; mi padre, samba… Así que cuando hago música siempre me gusta optar por lo diferente. Si hago una canción que suena parecida a otra, me deja de gustar; todas tienen que sonar diferente, porque eso hace parte de mi personalidad.

En el álbum que lanzó en 2019 hizo una exploración en el portugués, el inglés y el español… ¿qué le quedó de esa exploración de idiomas?

Justo acabo de grabar en italiano también, porque un cantante muy exitoso de allá llamado Fred de Palma me invitó a hacer su canción de verano allá… Cuando era niña hablaba italiano porque estudié el idioma, aunque se me olvidó porque no lo practiqué, pero cuando canté recordé muchas cosas. Amo los idiomas, y de hecho estoy aprovechando esta cuarentena para aprender francés, pero el idioma que más me gusta es el español.

En la actualidad usted es una de las brasileñas más influyentes, ¿es consciente de la responsabilidad que eso conlleva?

Sí, pienso que he logrado cambiar varias cosas en la vida de las personas. Debo admitir que antes no tenía esa conciencia, pero ahora que la tengo intento ser muy responsable e informarme mucho sobre cualquier cosa que vaya a decir, porque sé que mis palabras y mis acciones tienen un gran impacto sobre la gente que me sigue. Me siento muy honrada y especial. Por eso tengo claro que debo enfocarme en hacer las cosas correctamente.

¿Cómo ha logrado estar cerca de sus seguidores en esta situación de pandemia?

El último mes estaba haciendo un programa de televisión en vivo, acá en Brasil, desde mi casa y fue un éxito. Mucha gente asistía virtualmente, después me tomé mi tiempo para descansar. También estoy promoviendo clases de política todas las semanas, para que la gente aprenda de una manera simple cómo tomar las decisiones para nuestra sociedad, e intento hacer varios lives en mis redes sociales.