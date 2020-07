Brian Moreno actúa desde los sentimientos

El actor, que comenzó en seriados como “Tu voz estéreo” y “Mujeres al límite”, dice que la tenacidad, la disciplina y la responsabilidad son las principales herramientas para su oficio. Además, habla de la relación con su padre, Marlon Moreno.

Su aparición fue constante en televisión en 2006. ¿Es consciente de que lleva casi 15 años dedicado al oficio de la actuación?

Soy consciente de haber escogido la carrera que quería ejercer y hacer. Siento que los años claramente me han convertido en un actor más maduro en ciertos aspectos, y soy consciente de la decisión que tomé en el momento de escoger ser actor, pero más allá de los años me siento muy bien con lo que hago y creo que eso es lo principal, cada vez tengo más amor y más pasión por esta carrera.

Se formó en el teatro. ¿Fue testigo de la manera en la que algunos actores de teatro miran y juzgan a quienes actúan en televisión?

La formación es supremamente importante independientemente de si hay actores que juzgan o no a quienes salen en televisión. Me parece que hay cosas que tú quieres contar como actor y otras que no, entonces realmente no tengo ningún problema con eso, porque a la final somos actores y nos defendemos en el set de televisión, en un plató de cine o un escenario, en el caso del teatro. Me parece que tanto para la televisión, el cine y el teatro, debes tener una responsabilidad, una perseverancia, una tenacidad y una disciplina, que a la final juntan lo que deseamos hacer, y eso es actuar.

¿Cómo recuerda sus primeras apariciones en televisión?

Las recuerdo con mucho entusiasmo. Arranqué en Tu voz estéreo, Mujeres al límite y Padres e hijos, y me siento muy orgulloso de eso, fue un camino que se empezó a labrar con mucha pasión y mucho amor, estaba muy chiquito cuando arranqué, siento que esas cosas son parte de un proceso que uno elige. Uno está en constante aprendizaje y eso parte del inicio, y ese inicio siempre es duro, pero estoy muy agradecido con esos primeros pasos, que fueron muy agradecidos conmigo. También me siento agradecido con todo lo que ha pasado y con las oportunidades que se me han presentado.

¿Cómo preparaba sus personajes durante su época de adolescencia cuando empezó en la actuación y cómo los prepara ahora?

Siempre he tenido la referencia de mi papá de una manera directa o indirecta, es una persona a la que todo el tiempo le estoy aprendiendo muchas cosas como actor y como persona, porque me parece el mejor actor de este país y una persona maravillosa. Antes me iba mucho hacia la forma, y con el pasar del tiempo me he interesado más en el personaje en sí, por cada uno de los sentimientos y por lo que quiere decir. Ahora soy mucho más profundo en la manera de indagar, ver y analizar cada personaje; hoy en día me empapo mucho más de todo y observo cada detalle.

¿Cómo maneja la expectativa profesional que tiene la gente al saber que es hijo de Marlon Moreno?

Antes luchaba mucho con eso, pues cuando uno está joven y quieres que sea reconocido tu trabajo, tratas de destacarte por lo que tú haces y no por el reconocimiento de tu papá, pero eso ya lo jugué a mi favor. Tengo mi mejor maestro cerca, lo tengo a una llamada o puedo irlo a visitar en cualquier momento, y es mi papá. Entonces el referente que tengo de él es entenderlo como actor, y como persona me ha dado muchas herramientas. Ese fantasma que en algún momento fue cuando estaba empezando, ahora se convirtió en mi mejor aliado, mi maestro y mi guía.

¿Cuál ha sido el principal reto y cuál el mayor logro en estos 15 años de vida artística?

Reto como tal, siento que todos los personajes tienen una forma de abordar que uno va adquiriendo, entonces siento que cada personaje interpretado es un reto, no veo uno en específico, creo que todos son un gran reto y una gran oportunidad para expresar. Los actores vivimos y sentimos desde los sentimientos, de lo que pensamos y desde lo que queremos plasmar, es como el pintor, que por más técnica que tenga, encuentra la manera de expresar su forma de vida y cada cosa que se hace te lleva a tener un logro, independientemente de que se fracase o sea un éxito.

Para un actor, ¿en dónde está la frontera entre la verdad y la mentira?

Se debate entre una frontera invisible, tú sabes que estás haciendo ficción, pero lo que tú estás sintiendo lo estás sintiendo de verdad. Cada emoción, la adrenalina, los sentimientos, tú no actúas que estás corriendo, tú sales a correr. No actúo que lloro, yo lloro, me río… y parte de entender cada escena y cada personaje en cada momento en específico. Entonces uno entiende que es mentira porque es la ficción, pero se debe ser honesto y lo más verdadero posible.