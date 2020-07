Cabas regresa a la música con “Amor y traición”

Para la presentación audiovisual de este sencillo, el cantante barranquillero se sumergió en el mundo del dibujo y, junto al ilustrador argentino Federico Raiman, llevó a cabo el primer video animado en la historia de su carrera musical.

Recientemente lanzó su sencillo “Amor y traición”. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta canción en plena cuarentena?

El video de la canción lo hicimos en medio de toda esta situación de pandemia a punta de dibujos… quisiera que la gente escuchara la canción, porque está hecha para subir el ánimo desde adentro. He estado bien, confinado como todos, haciendo música, concentrado y tranquilo. Estoy tratando de seguir con mi vida de una manera digital, afortunadamente la reacción de la gente a la canción ha sido impresionante y eso me tiene muy contento.

¿Cómo creó el concepto de este video, que además es la primera producción animada que realiza?

Los dibujos del video los hizo Federico Raiman, un artista argentino muy talentoso. Un día estaba hablando con una amiga y le conté la idea que tenía, le dije que quería que los dibujos representaran ese viaje interior que todos estamos haciendo en esta cuarentena y así fue como empecé a estructurar el concepto. Considero que el resultado fue genial, y todas las personas que lo han visto me lo han dicho.

¿Cómo define la transición entre sonidos que tiene este sencillo?

Me parece una canción caribeña con un poco de dancehall, no quise meter el género urbano, porque pienso que muchas personas están saturadas de ese género. Este es un sencillo que combina los sonidos isleños con elementos electrónicos, lo que más me importaba cuando empecé a hacer la canción era el mensaje que quería transmitir con mi voz, todos los instrumentos fueron orgánicos y grabados en vivo.

¿En la cotidianidad se ha visto en una balanza entre el amor y la traición?

A veces el humano se traiciona entre sí inevitablemente, porque las cosas se acaban o uno quiere algo diferente, o hay peleas… pero aunque suene muy cliché, el amor siempre triunfa, y eso que sentimos en algún momento que fue una traición, lo vemos como una oportunidad de seguir adelante con nuestras vidas y darnos cuenta de que tal vez estábamos metidos en algo que no era para nosotros. Lo chévere de esa balanza es darnos cuenta de que el amor siempre sale vencedor. (Lea: Cabas, en su nueva atmósfera musical)

¿Hizo “Amor y traición” de manera simultánea con otras canciones?

Tenemos ya ocho canciones que van a salir en el nuevo disco que lanzaré en agosto y este sencillo es el primero. Entre este mes y septiembre van a salir otros tres. La idea es seguir trabajando con George Noriega, y de la mano de él vamos a estar lanzando bastante música.

¿Qué van a encontrar sus “fans” en este nuevo disco que sacará en agosto?

Hay canciones acústicas, con un formato de cuarteto de cuerdas y piano, siempre me ha gustado ese sonido… no van a se ser tipo balada, sino que no van a tener instrumentos que marquen un ritmo. También hay canciones rápidas, pero por lo general será un disco que tendrá un “bailadito” en cada sencillo.

¿Sigue pensando su música en formato de álbum?

Sí, soy un artista de álbumes, tengo mi colección de vinilos y cd. Soy consciente de que hoy en día la gente está acostumbrada a los sencillos, que ya no buscan álbumes completos, sino canción por canción. A pesar de eso yo siempre voy a hacer álbumes, porque eso va en mi ADN y me define como artista, aunque debo confesar que ahora me concentro en una canción a la vez, porque ahora uno no sale a promocionar un disco entero, sino canción por canción.

¿Qué opina de las colaboraciones? ¿Vendrá alguna próximamente?

Son maravillosas, estoy abierto a todo lo que pueda pasar y unos días antes del lanzamiento del álbum anunciaré las colaboraciones que se vienen. Me encantaría trabajar con muchos artistas, tanto colombianos como internacionales, también depende mucho de la energía y la disposición que tengan ellos y de sus mánager, que a veces son facilitadores o, por el contrario, obstaculizadores, porque hoy en día ellos tienen más ego que los propios artistas.

¿Sigue encontrando en la sonoridad colombiana elementos valiosos para su música?

Siempre, además la música de mi padre (Eduardo Cabas) está presente sobre todo por la lírica. Su pasión era el bolero caribeño, que llegó influenciado por la música cubana que escuchaba en ese tiempo en la radio, así que canciones mías como He pecado, Hoy que te vas o Tanto que te amo tanto tienen mucho de esos boleros que mi padre solía escuchar. Las letras que escribo tienen una particularidad, y es que son inspiradas en ese bolero.