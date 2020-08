Camilo Prieto: “He aprendido a comunicar lo que me genera tranquilidad”

El médico, que en redes sociales es muy activo hablando sobre la pandemia, tiene su propio espacio de televisión en Canal Capital, “Vida con ciencia”.

Usted es médico, pero también estudió filosofía y es reconocido por defender los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Cómo se fusionan estas corrientes en su vida?

Parto del hecho de ser médico y busco asumir la protección de la vida como un permanente diálogo entre el planeta, la ciencia y la filosofía, en la ciencia se encuentran respuestas y la filosofía siempre genera dudas. Dentro del ejercicio médico, para mí es inconcebible que la terapeuta médica esté sin esa versión, una siempre debe vincular al hombre con el mundo.

Hace cuatro años ganó el premio Titanes Caracol en la categoría sostenibilidad ambiental. ¿Qué reto le generó ese galardón?

Reafirmar la importancia del trabajo colectivo y entender que el ego nunca mueve proyectos a largo plazo. Eso hizo que trabajáramos más de la mano con las comunidades y que comprendiéramos la relevancia que tiene aprender de las comunidades. El premio fue un factor detonante para que empezáramos a visitar más territorios colombianos como La Guajira, el Pacífico, la Amazonia, Orinoquia, y descubrimos la diferencia entre ser un aventurero o ‘aventuroso’ (quien busca como turista que se le acomode la realidad), y el trabajo humanitario, donde la persona debe adaptarse a la realidad.

Es bastante activo en redes sociales y sus opiniones sobre la pandemia y el ejercicio médico han logrado mucha repercusión….

Con la pandemia he aprendido a disfrutar algo y es a comunicar lo que me genera tranquilidad, así no sea lo más popular o lo más agradable a los oídos de la mayoría, sino lo que está de lado de la evidencia. Como médico tengo esa responsabilidad, pero es también la tranquilidad que alguien tiene cuando no está haciendo un ejercicio de política electoral. Es por eso que, cuando el Gobierno tiene un acierto lo digo, pero cuando hace algo mal también lo digo. Creo que la pandemia nos llama también a despercudirnos de los radicalismos en los cuales ha navegado Colombia en los últimos años. La estrategia para controlar la pandemia no está en la mano de una bandera partidista, sino en la posibilidad de reconocer al otro como parte de un todo.

¿Por qué llega al Canal Capital?

Justamente por una entrevista muy impopular. En marzo, cuando estaba iniciando la pandemia, el Gobierno dijo que la curva se estaba aplanando y dije que no estaba de acuerdo. Me invitaron al noticiero del Canal a explicar mi postura y después de eso me ofrecieron el espacio en televisión. De hecho, también me invitaron a Presidencia para explicar por qué no estaba de acuerdo con que la curva se estaba aplanando.

¿Cómo creó su espacio en televisión, “Vida con ciencia”?

Pensé en un espacio para poder potenciar la divulgación científica, pero también que nos permita nutrirnos de otras áreas del conocimiento, en particular la filosofía. Con el programa he tenido la posibilidad de mostrar historias de colombianos que tienen en común el compromiso para que el país sea mejor, cada uno en su campo. Siempre busco personajes que tengan conocimiento pero que vayan a la acción, porque si algo me ha enseñado el trabajo en la ONG es que la indignación siempre debe transformarse en acción, así sea imperfecta y limitada.

¿De dónde sale su habilidad comunicativa?

Yo siento que tengo afán por comunicar. Cuando estaba haciendo la maestría en filosofía leí una frase del Apocalipsis, el de Juan 12.12 que dice “el diablo sabe que le queda poco tiempo”. Eso me cambió la vida porque me quedó la sensación, metafórica, de que hay una parte del mundo que tiene afán, y entonces el otro lado (del mundo) también debe tener afán. Tal vez por eso mi afán de hablar y comunicar.

¿La pantalla de televisión se ha brindado más popularidad?

¡Claro! Qué bueno poder comunicar a más personas. Esa parte me encanta. Pero no creo que los pensamientos o los argumentas deban estar ligados hacia aquello que genere más aplausos o aprobación. Hay que decir las cosas como se percibe que están ocurriendo.

¿Cómo va su relación con el Gobierno?

Tuve un acercamiento con la Presidencia por un video en el que solicité equipos de protección para los médicos y por el tema de la curva. Me llamaron para que apoyara temas de divulgación, un mensaje comunicativo. Nunca me han pagado un peso, esto lo hago de manera voluntaria, pero eso no implica que no tenga independencia de criterio. (Con este acercamiento) hemos logrado llegar a diferentes lugares de Colombia, sumando esfuerzos, gracias a las autorizaciones de la Presidencia. Ahora, otros temas son otros temas y hay que diferenciarlo.