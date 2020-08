Daniel Jaller: “La música es una forma de entregar paz”

En medio de la cuarentena, el artista se inspiró para crear “Por tu cámara”, un sencillo que aborda historias de amor que se ven obligadas a vivirse a través de una pantalla.

¿Cómo nació “Por tu cámara”, su más reciente canción?

Del miedo que genera una historia de amor a la distancia. La gente la relaciona 100 % con la cuarentena, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, sí nació en este momento, pero es algo que venía pensando desde hace tiempo, porque me genera mucha curiosidad cómo las personas, sin importar lo enamoradas que estén, terminan una relación por la distancia.

Es un fiel amante y creyente de las relaciones a distancia, ¿cómo le va en este aspecto?

Yo me considero un fiel creyente en el amor de verdad, no sé si a distancia, pero creo que el amor, junto a Dios, son las fuerzas más grandes del mundo. La distancia es algo que me parece muy triste, porque veo tantas personas que deciden acabar las relaciones porque la distancia y el amor simplemente no van de la mano. No he tenido ningún amor a distancia, pero te voy a ser honesto: siempre he querido uno. Mucha gente me dice que estoy loco por querer algo así, pero siento que es lo más bonito y especial de esta vida.

Teniendo en cuenta la situación actual, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir con esta canción?

Acompañamiento y felicidad. Creo que el amor es tan grande y tan fuerte que no debería romperse por problemas con la distancia. Y la canción habla de esto: de cómo se puede salir adelante y cómo los obstáculos se pueden vencer. Al igual que decimos que tenemos que reinventarnos en esta situación, opino que una relación también se puede reinventar, siempre y cuando las dos personas pongan de su parte y entiendan que su amor es más fuerte que cualquier otra cosa.

Además del amor, ¿en qué otras cosas se inspira para componer?

Son varias cosas. Muchas de las canciones que compongo tienen que ver con situaciones que me pasan a mí en la vida, que les pasan a otras personas, qué les están pasando o que simplemente veo en las calles. Siempre quise ser como la banda sonora de las parejas, ya sea para el momento en el que recién se están conociendo o al mismo tiempo cuando están terminando, ojalá no tanto para este último.

Es una canción muy fresca y sencilla en la que solo escuchamos el sonido de su voz y las cuerdas de una guitarra acústica. ¿No pensó en incluir otros sonidos?

No. Soy un amante del pop porque crecí escuchando a David Bisbal, pero al mismo tiempo, y teniendo veinte años y saliendo con amigos la universidad, pues aprendí también a escuchar mucho el urbano. Entonces mi posición es el pop urbano y siempre he creído que es mi género y me siento muy bien aquí. Por tu cámara es este tipo de canción que nació con la guitarra, se sienta hogareña y les entra a las personas con una gran facilidad, porque es el reflejo de cómo me estoy sintiendo en esta cuarentena.

Retomando su respuesta, ¿cómo se ha sentido en este período de cuarentena?

Ha sido algo espectacular porque tenemos que reinventarnos, pero, además, siento que nos ha servido muchísimo, porque es una oportunidad de afinar ciertos detalles que, tal vez, no habíamos podido hacer por falta de tiempo. Estas semanas han sido muy productivas para mí, tengo más tiempo con mi familia y para desarrollar varios proyectos. También hay momentos en los que uno, por más que tenga mucho trabajo, siente que no está haciendo nada, porque está en la casa y uno no está acostumbrado a estar en la casa, pero creo que todo es parte de un equilibrio.

El video musical cuenta con la participación de las “influencers” María José y Daniela Rayo. ¿Cómo nació esta colaboración?

Desde que yo despegué mi carrera musical y ellas empezaron su proyecto como influencers, nos llevamos muy de la mano. Las conocí por un amigo, en una reunión, y desde ese día creamos un vínculo muy estrecho, no sé por qué, pero nos conectamos de una manera muy linda. Siempre nos apoyamos muchísimo, les enviaba mis canciones antes de que salieran, para conocer su opinión y cuando les envié esta última sentí una vibra muy diferente con el resto y, por eso, las invité a ser parte del video y ellas me dijeron de una que sí, que estaban en el proyecto.

Desde su posición como músico, ¿cómo podría ayudar a las personas en medio de esta crisis?

Diría que con letras bonitas y felices que motiven a las personas y no las hagan pensar en todo esto que estamos viviendo. Siento que en los momentos tristes uno no necesita escuchar música relacionada con esta temática, sino cosas que lo hagan sentir mejor y hay ciertas acciones que no vamos a poder hacer, pero creo que la música es tan especial, al igual que el amor, que nos ayuda a transmitir todos estos mensajes.