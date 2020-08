La cantante lanzó “Gracias por dejarme”, un sencillo con mensaje en favor del empoderamiento femenino.

Empezó a cantar muy pequeña, pero hace 10 años se decidió por el género popular, ¿por qué?

El amor que siento por la música popular se lo debo a mi mamá. En 2010 empecé a cantar en restaurantes y discotecas, y lo que más me gustaba interpretar eran rancheras y popular, porque veía que cuando lo hacía el público lo disfrutaba, así que me quedé con ese repertorio mientras trabajaba en esos lugares. En 2018, después de participar en A otro nivel, decidí empezar mi proyecto artístico como cantante de música popular.

¿Quién le dijo desde el principio que tenía talento para la música?

Recuerdo mucho que la primera vez que canté fue en la guardería, porque la dueña sabía que mi mamá era artista y a veces también cantaba ahí, pero cuando entré al colegio me enfoqué más en el baile y el modelaje. Cuando estaba en sexto, un profesor me dijo que participara en un concurso que se hacía a fin de año de música americana, lo hice y desde ese entonces volví a la música. A veces los profesores lloraban cuando me escuchaban cantar, me apoyaron muchísimo, y mi familia también, sobre todo mi mamá.

Cuando montaba canciones de Rocío Dúrcal y Helenita Vargas, ¿cuál era la canción que más disfrutaba cantar?

Una de Rocío Dúrcal que se llama, esa canción me gustaba mucho por el ritmo que tenía, y también por la letra porque es muy jocosa, así que disfrutaba mucho cantándola en el escenario, a donde iba la cantaba.

¿Por qué decidió que “Ni que valieras tanto” fuera su primer sencillo en el mundo de la música?

La canción es un cover de una canción que hizo una agrupación mexicana, y a mí me encantó desde que la escuché, así que con mi equipo decidimos adaptarla a mi estilo. Además, me identificaba mucho con la canción porque siempre he sido una mujer muy directa, no acepto amores a medias, y de eso trata la canción, de tener el carácter para decir: “Ok, si no me quieres, vete”, y gracias a Ni que valieras tanto la gente me fue conociendo más.

¿Cómo le va en el amor?

Muy mal. Soy de esas personas que predican, pero no aplican… con mis amigos considero que soy muy buena consejera, pero cuando me pasa algo a mí se me olvidan todos los consejos que doy. En mi vida he tenido solo dos relaciones serias, no me quejo de ellas, pero la que más marcada me dejó fue la última, y desde que se terminó me he vuelto más cerrada, no tengo interés en conocer a nadie, creo que el amor no es para mí.

Su colega Francy dice que en el mundo son más los despechados que los enamorados...

De acuerdo, muchas veces en las relaciones son más los momentos malos que los buenos y, de hecho, creo que esa es una de las razones por las que las mujeres hemos tenido tanto éxito en este género musical, porque a través de nuestras canciones nos podemos desahogar e incluso insultar a ese hombre que nos hizo tanto daño. Somos la voz de muchas mujeres.

¿Qué aporte considera que ha hecho al género popular?

Llegué a sumar fuerzas y a unir esa voz que puede llevar mensajes a las otras mujeres, porque tanto Arelys Henao, como Paola Jara, Francy, yo y otras tenemos el talento, el estilo y la forma de transmitir sentimientos a través de nuestra música.

¿Por qué quiso presentarse en “A otro nivel”? ¿Qué le dejó esa experiencia?

La experiencia fue muy chistosa y rara a la vez, porque siempre que veía esos programas pensaba: “Qué chévere estar ahí”, pero a la vez decía que era una bobada presentarse porque no iba a pasar. Cuando salió este concurso estaba recién llegada al país después de viajar durante un año, no tenía ni idea de cómo era el formato, y mi hermano me dijo que por qué no me presentaba, la verdad, fui muy escéptica, y el último día de la convocatoria decidí presentarme. Ocho días después me llamaron a decirme que había pasado.

“Gracias por dejarme” es su más reciente canción, compuesta por Iván Calderón. ¿Cómo llegó a este tema?

Esta canción la grabamos con Iván hace un año, y la escogí porque me identifiqué mucho con ella cuando la escuché. Tuve una crisis muy dura después de terminar mi relación amorosa, donde me cuestionaba todo el tiempo y decía que no había hecho nada por mi vida, afortunadamente mi familia siempre estuvo ahí para mí, y eso me hizo caer en la cuenta de que mi vida no depende de nadie, y que tal vez lo mejor que me pudo pasar fue que esa persona me dejara.